Google prueba métodos de pago alternativos en la Play Store

Google está probando sistemas de pago alternativos en su tienda de aplicaciones. El programa se detalla en un documento de soporte que establece que se iniciará en los países del Espacio Económico Europeo, además de Australia, India, Indonesia y Japón.

El programa de Google es la respuesta a la creciente presión sobre los operadores de tiendas de aplicaciones para que ofrezcan más y mejores opciones a terceras plataformas y desarrolladores. Ya sabes cómo está la batalla legal entre Epic Games y Apple y Google no es ajeno a ello porque las decisiones judiciales o legislativas afectarán a todos.

Hay demandas pendientes de resolver en Estados Unidos, en Corea del Sur y también en Europa. La Ley de Mercados Digitales de la UE va más allá que ningún otro y busca limitar el control de las Big Tech. La idea de todas es la misma: evitar que Google (Apple, Facebook…) priorice sus propios bienes y servicios sobre los de la competencia.

Métodos de pago alternativos en la Play Store

La prueba de Google, anunciada en marzo de 2022 cuando la aplicación Android de Spotify ofreció su propio sistema de pago junto con el de Google, permitirá a los terceros desarrolladores la oportunidad de ofrecer a los usuarios la posibilidad de emplear sistemas de pago distintos al propio del gigante de las búsquedas.

La versión de prueba cubre contenido y servicios digitales, como compras y suscripciones dentro de la aplicación. Los pagos basados ​​en la web como un método de pago alternativo en una vista web integrada dentro de su aplicación también son posibles bajo esta prueba piloto. Los sistemas de pago alternativos deberán cumplir con el Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago y los desarrolladores deberán brindar todo el soporte y servicio al cliente que requiera el sistema elegido. Los sistemas de pago utilizados deben proporcionar también un proceso para disputar transacciones no autorizadas.

Google aún cobrará un porcentaje del cuatro por ciento de las transacciones realizadas con sistemas de pago alternativos, justificándolo de la siguiente manera: «la tarifa de servicio de Google Play nunca ha sido simplemente una tarifa por el procesamiento de pagos. Refleja el valor proporcionado por Android y Play y respalda nuestras inversiones continuas en Android y Google Play, lo que permite las funciones de usuario y desarrollador con las que la gente cuenta».

Hay que mencionar que los juegos no se han incluido en el programa de prueba. No se han argumentado los motivos, si bien suponemos que se incluirán al final. Google no ha dicho cuánto tiempo le llevará el programa piloto, pero sus preguntas frecuentes sugieren que será un esfuerzo por etapas que se expandirá para agregar juegos y posiblemente otros tipos de contenido en el futuro.

Google intenta cambiar antes de que los reguladores o las decisiones judiciales lo hagan por la fuerza. Apple deberá hacer lo mismo (por mucho que insista en mantener las cosas como están) en una apuesta hacia unas tiendas de aplicaciones más abiertas.