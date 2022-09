Intel Raptor Lake-S frente a Intel Alder Lake-S: especificaciones oficiales

Una importantísima filtración que recoge Igors Lab nos ha dejado ver una serie de diapositivas oficiales donde aparece una interesante comparativa entre la serie Intel Raptor Lake-S e Intel Alder Lake-S, dos generaciones de procesadores de alto rendimiento que tienen muchas cosas en común, pero que también presentan diferencias importantes.

Quiero empezar analizando para vosotros esa primera diapositiva que enfrenta a los Core Gen13 (Raptor Lake-S) y a los Core Gen12 (Alder Lake-S), ya que es sin ninguna duda la más importante, y la más interesante. En ella podemos ver que la nueva generación de Intel aumentará el máximo de núcleos e hilos, que pasará de los 16 núcleos y 24 hilos del Core i9-12900K a los 24 núcleos y 32 hilos del Core i9-13900K.

Ese aumento de núcleos también vendrá acompañado de otro cambio fundamental que no aparece en la imagen, y es que los Core Gen13 utilizarán una nueva arquitectura en los núcleos de alto rendimiento, conocida como Raptor Cove, lo que supondrá un aumento del IPC frente a los Core Gen12, basados en Golden Cove. También contarán con una mayor cantidad de caché, y funcionarán a frecuencias más altas. Los núcleos de alta eficiencia seguirán utilizando la arquitectura Gracemont.

También podemos ver que los procesadores Raptor Lake-S soportarán DDR5 a 5.600 MHz de forma nativa, y que elevan el máximo de conectores USB 3.2 Gen 2×2 a 5. Es importante que tengáis en cuenta que gracias a los perfiles Intel XMP podremos utilizar DDR5 mucho más rápida con un simple clic. El resto permanecerá sin cambios.

Echando a las diferencias a nivel de chipset vemos que el nuevo Z790 ofrecerá una mayor cantidad de líneas PCIe Gen4, y que mantendrá el resto de claves inalteradas. Con este chipset podremos hacer overclock a los procesadores Core Gen13 series K y KF, y también podremos subir la frecuencia de la memoria RAM y sacar el máximo partido a la herramienta Intel XTU.

El resto de tecnologías y claves que marcaron una gran diferencia con la llegada de Alder Lake-S seguirán presentes. Raptor Lake-S mantendrá el diseño híbrido, lo que significa que contará con núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia que estarán bajo la batuta del Intel Thread Director, y contará con las tecnologías Intel Thermal Velocity Boost, que maximizará las frecuencias de trabajo cuando las temperaturas lo permitan, Intel Adaptative Boost, que puede llevar las frecuencias todavía más arriba siempre que la CPU no esté al límite a nivel de temperaturas, y otras como Intel Dynamic Memory Boost, Intel Deep Learning Boost e Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0.

Especificaciones definitivas de los Intel Raptor Lake-S series K y KF

En la tercera imagen tenemos un desglose completo con las especificaciones de todos los procesadores Raptor Lake-S que Intel lanzará a finales de este año, incluyendo tanto la serie K como la serie KF. Las dos tienen el multiplicador desbloqueado, lo que significa que podemos hacer overclock fácilmente, pero la segunda se diferencia porque viene con la iGPU desactivada, es decir, su gráfica integrada no funciona.

La verdad es que en líneas generales no hay sorpresas, las especificaciones de los Core Gen13 encajan con lo que esperábamos tras las últimas filtraciones que hemos ido viendo, y quedan tal que así:

Intel Core i9-13900K: 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo, 16 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,2 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo, 68 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada Intel Xe con 32 unidades de ejecución. Tiene 24 núcleos y 32 hilos.

Intel Core i9-13900KF: 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo, 16 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,2 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo, 68 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada desactivada. Tiene 24 núcleos y 32 hilos.

Intel Core i7-13700K: 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,4 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,5 GHz-4,2 GHz, modo normal y turbo, 54 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada Intel Xe con 24 unidades de ejecución. Tiene 16 núcleos y 24 hilos.

Intel Core i7-13700KF: 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,4 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,5 GHz-4,2 GHz, modo normal y turbo, 54 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada desactivada. Tiene 16 núcleos y 24 hilos.

Intel Core i5-13600K: 6 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,5 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,6 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo, 44 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada Intel Xe con 20 unidades de ejecución. Tiene 14 núcleos y 20 hilos.

Intel Core i5-13600KF: 6 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,5 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,6 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo, 44 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada desactivada. Tiene 14 núcleos y 20 hilos.

Todos los procesadores Core Gen13 serán compatibles con las placas base LGA1700 equipadas con chipset serie 600, y contarán con controladoras de memoria DDR4 y DDR5, lo que significa que ofrecerán un alto grado de retrocompatibilidad, y que pueden ser una actualización muy interesante para aquellos que ya dieran el salto a un chip Alder Lake-S económico y busquen algo más potente.

Si todo va según lo previsto, Intel presentará los Raptor Lake-S el 27 de septiembre, pero se comenta que no llegarán al mercado hasta el 20 de octubre, fecha en la que estarán disponibles a nivel general. Con todo, imagino que el gigante del chip abrirá las precompras mucho antes.

Por lo que respecta al precio de venta, todavía no tenemos detalles oficiales, y con la situación que atraviesa la economía actual y la paridad dólar euro no me atrevo a dar una estimación. Con todo, es muy probable que acaben siendo más caros que los Core Gen12 en su lanzamiento porque, como ya os he explicado en ocasiones anteriores, la paridad dólar euro y la aplicación del 21% de IVA hace que el precio final aumente notablemente frente al precio original en dólares. Con todo, puede que Intel decida afinar los precios para mantenerlos al nivel de los Alder Lake-S, ambas posibilidades están abiertas.