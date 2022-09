PocketStar es una «microconsola» portátil construida con Open Source

PocketStar es un miniconsola portátil que pretende salir adelante mediante una compaña de crowdfunding en Kickstart. Se trata de un dispositivo que contará con una cruceta digital de toda la vida, dos botones de acción, un motor de vibración, acelerómetro, batería recargable, un altavoz mono y conexión por Wi-Fi y Bluetooth.

Si decimos que PocketStar es una miniconsola portátil, es debido a que su tamaño es muy reducido, con unas dimensiones de 50 milímetros de alto, 30 milímetros de ancho y 10 milímetros de profundidad. Para muestras solo hay que ver su tamaño comparado con el de una moneda de 50 céntimos de euro o que cabe en el bolsillo más pequeño de unos pantalones vaqueros. La forma de la consola y la disposición de los botones y la pantalla recuerdan mucho a la Game Boy clásica.

A pesar de su diminuto tamaño, la PocketStar ha sido diseñada, o al menos así lo dicen sus creadores, para ser ergonómica y capaz de adaptarse incluso a las manos grandes. El hecho de ser un dispositivo tan pequeño lo hace susceptible de romperse, así que será resistente a las caídas (aunque no todas, obviamente).

A estas alturas no hace decir que estamos ante una consola orientada al retrogaming y la emulación, más concretamente las plataformas Game Boy y Sega Master System según especifica la campaña de Kickstarter. Sin embargo, Pocuter, la empresa que está detrás de la creación de este dispositivo tan mono, ha anunciado que será capaz de ejecutar el Doom original de 1993, un clásico que, de distintas maneras, se resiste a morir.

PocketStar tiene un procesador de 160MHz, 4MB de memoria Flash interna y 400KB de SRAM. La batería ofrece una autonomía de más de cinco horas y requiere de dos a tres horas para cargase, los videojuegos pueden ser suministrados a través de una tarjeta microSD y para su construcción se ha empleado Arduino y componentes de software publicados como código abierto, así que se puede decir que al menos se basa en Open Source tanto a nivel de hardware como de software. Pocuter ha anunciado la creación de su propio motor de gráficos tridimensionales, el cual puede funcionar a más de 30fps sobre la consola.

