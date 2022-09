Como lo lees: a falta de ver lo que pasa cuando Google implante la nueva API Manifest V3 en Chromium, reventando la funcionalidad plena de todos los bloqueadores de publicidad actuales en todos los navegadores basados en Chromium, Microsoft adelanta novedades a este respecto, pero donde más duele, en el Edge para Android.

Hay que tomarlo todo en su debido contexto, y es que no son asuntos relacionados entre sí, aunque giren en torno al mismo tema. La cuestión es que mientras que los responsables de derivados de Chromium como Brave o Vivaldi -habrá que ver cuál se libra de aplicarlo, porque no está nada claro- han expuesto desde un principio su inconformidad con la el recorte de funcionalidad que va a suponer Manifest V3, Microsoft no ha dicho ni pío.

Ahora, sin embargo, nos enteramos de que han introducido un bloqueador de publicidad en vídeos en el Microsoft Edge de Android, pieza clave para todo aquel que ya use el navegador en el PC. Y lo mejor de todo es que, al parecer, funciona bastante bien… con los anuncios de YouTube, según recogen en gHacks.

Como suele suceder en este tipo de casos, no obstante, se trata de una característica en la forma de experimento a la que solo se puede acceder a través de las preferencias ocultas del navegador, activando una de las banderas del mismo, y solo si se está usando la versión Canary, la versión de pruebas, para entendernos. Una imagen para más señas…

Pero ¿qué usuario de Android ve YouTube con el navegador, y no con la aplicación oficial de Google, que va la mar de bien? Pues muchos, debido precisamente a la publicidad que inunda los vídeos de los «creadores de contenido»; publicidad gracias a los cual ganan dinero, pero que en los últimos tiempos ha aumentado de manera exponencial y no solo por decisión de esos creadores, sino por imposición de la propia Google.

Total, que habiendo navegadores con potentes bloqueadores de publicidad integrados cuyo desempeño con la plataforma de vídeo es bastante aceptable, hay quien lo prefiere a la experiencia nativa que proporciona la app de YouTube. Y, ojo, porque quien dice navegadores, dice también Chrome con añadidos en el sistema como son los DNS de Adguard, que si bien puede hasta con la publicidad de muchas aplicaciones, con YouTube no hay tutía.

La cuestión de fondo es… ¿Microsoft Edge con una función nativa dedicada a bloquear los anuncios que salen en los videos y, por lo tanto, con YouTube como plataforma objetivo? Pues, por increíble que parezca está pasando y aunque, cabe repetirlo, por el momento es una característica oculta en periodo de prueba, si la han puesto es por algo.

Quizás el motivo sea que a pesar de que Edge es una pieza clave en el entramado de software de Microsoft, su cuota de mercado en Android está lejos del crecimiento experimentado en el escritorio; y quizás sea así porque a diferencia de otros navegadores, Microsoft Edge carece de este tipo de funciones que tanto se notan en el móvil.

Que sí, que Chrome sigue reinando y tampoco tiene bloqueador alguno, pero ese es el punto: quien ha cambiado en el PC de Chrome a Edge, es un usuario algo más avanzado que el que se lo come todo tal y como se lo ponen. Un comportamiento que, de manera lógica, se extiende al móvil.