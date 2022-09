Android Go 13 sube los requisitos a 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento

Google ha anunciado a través de una publicación en el blog oficial de Android que la variante Go basada en la versión 13 ha subido los requisitos a nivel de hardware, los cuales han pasado a ser 2GB de RAM y 16GB para el almacenamiento de datos.

Para los que anden perdidos, Android Go es la variante del sistema operativo móvil de Google orientado a dispositivos modestos a los que les costaría tirar de la versión estándar. Se comercializa principalmente en en vías de desarrollo, donde la adquisición de un dispositivo de gama media-baja como el que solemos gastar en el occidente “rico” es un lujo que no está al alcance de todos.

El incremento del consumo de recursos es una tendencia que siempre ha estado en la industria del software debido al constante aumento de la potencia que experimenta el hardware. Que el software acapare más recursos no es en sí algo malo si lo hace a cambio de una buena respuesta, nuevas características que sean útiles e incluso un mejor aprovechamiento del hardware, cosa que se vio en su momento cuando hace años se comparaba Chromium con el Gecko “original” empleado por Firefox, antes de la llegada de Quantum.

Sin embargo, viendo el enfoque que tiene Android Go, posiblemente el aumento de los requisitos de hardware sea una mala noticia en todos los frentes, porque tener que usar un dispositivo más potente significa, por lo general, tener que gastar más dinero. Mientras que el aumento a nivel de RAM ha sido anunciado a través del blog oficial de Android, el del almacenamiento fue dicho por Jason Bayton, Experto en Empresas de Android y Experto en Productos de Google.

El aumento en los requisitos de hardware se traducirá, según explica Google, en algunas mejoras en comparación con Android 12, con especial mención a un inicio más rápido de las aplicaciones, una mayor autonomía, una compartición en las aplicaciones más fácil y un mayor control de la privacidad. Algunas de esas mejoras fueron anunciadas en su momento para la versión estándar de Android 13, y es que la variante Go no es más que una versión reducida para mejorar el desempeño del sistema en dispositivos modestos.

En consecuencia, todo dispositivo que no tenga el mínimo de 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento no podrá actualizar a Android Go 13. Veremos cómo termina funcionando el asunto una vez se haya desplegado y consolidado todo.