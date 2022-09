E3 2023 reconfirma evento físico y ya tiene fecha

Buenas noticias para la comunidad gamer, para la que el E3 es uno de los eventos más importantes del año. Como recordarás, en un primer momento se apuntó a que la edición de este año sería exclusivamente en formato online pero, por sorpresa, a finales de marzo la organización decidió cancelar el evento. No obstante, aunque supimos que nos quedábamos sin E3 2022, pronto se empezó a hablar de los planes para recuperar la feria el año que viene, y al llegar a junio nos encontramos con la confirmación de que, efectivamente, los planes son volver en 2023, tanto con evento físico como con edición online.

En aquel momento todavía faltaba un año, y en este momento aún estamos a casi nueve meses, pero lo cierto es que los eventos de este tipo requieren de mucho tiempo para su organización, por lo que lo normal es que se empiece a producir información al respecto… y efectivamente, así ha ocurrido. Y es que además de una reconfirmación de que sí que habrá E3 2023, tanto físico como online, ya tenemos más información sobre el mismo.

La fuente de la misma un hilo en Twitter de Brian Crecente, fundador y editor de Kotaku, que nos revela bastantes datos sobre lo que nos espera en el E3 2023. En primer lugar nos encontramos con uno de los datos más esperados, las fechas. Así, el E3 2023 tendrá lugar entre el 13 y el 16 de junio, si bien se empezarán a celebrar eventos y exhibiciones digitales asociados a partir del día 11. Los tres primeros días, del 13 al 15, serán exclusivos para los profesionales, quedando 15 y 16 como los días para el público general.

E3 2023 runs from June 13 through June 16 with «partnered digital events and showcases» kicking off on June. 11.

E3 biz days take place from June 13-15, public days are 15-16.

First E3 under Reedpop management.

— Brian Crecente (@crecenteb) September 26, 2022