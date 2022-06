Después de un par de años de cancelaciones de última hora, y tras haber sido sustituido este año por el Summer Game Fest, parece que la Entertainment Software Association (más conocida como ESA) estaría ya preparando la vuelta del E3 2023 de manera oficial, habiendo emitido un comunicado anunciado la vuelta de esta feria a modo de un evento híbrido que tomará parte tanto de manera presencial como virtual.

“Por mucho que amemos estos eventos digitales, y por mucho que lleguen a las personas y queremos ese alcance global, también sabemos que hay un deseo muy fuerte de que las personas se reúnan, para poder conectarse en persona y verse y hablar sobre lo que hace que los juegos sean geniales«, compartía Stan Pierre-Louis, director ejecutivo y presidente de la ESA, a The Washington Post.

Si bien por el momento la asociación no ha querido todavía ponerle una fecha concreta a este E3 2023, lo más probable es que el evento se mantenga en sus fechas habituales, a principios del mes de junio. No obstante, las dudas están ahora en si realmente este evento resulta necesario o no en la actual escena.

Y es que como bien decíamos, el evento de Geoff Keighley no sólo parece haber tomado el hueco presente con la ausencia de esta feria, sino que apunta a sustituirla de manera completa. Durante el evento de apertura celebrado ayer, el propio Keighley aseguró que el próximo Summer Game Fest 2023 tendría lugar en las mismas fechas el año que viene, pasando de un evento 100% online a la inclusión de un espacio físico adicional.

Así pues, parece que lo único pendiente por resolver sería en que lado se posicionarán las compañías, siendo al final las desarrolladoras y distribuidoras de juegos las que tendrán la última palabra para asegurar el éxito o posible desaparición de uno de estos dos eventos.