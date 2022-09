Amazon refuerza sus Echo y Fire TV

Hace justo un año, Amazon ampliaba sustancialmente su catálogo de dispositivos, tanto con las nuevas generaciones de algunos ya existentes como con algunas sorprendentes novedades como Astro, hoy el gigante del comercio electrónico, y también de otras áreas de negocio en las que también ha sabido consolidarse, ha vuelto a organizar un evento en el que nos confirma, un año más, que su apuesta por los dispositivos es excepcionalmente firme.

Lo más destacable del evento ha sido, claro, la presentación del Kindle Scribe, la primera versión del eReader de Amazon que cuenta con función de escritura. Su llegada al mercado español está prevista para el 30 de noviembre, aunque ya se puede reservar, con las primeras entregas previstas para el dos de diciembre. Su precio parte de los 369,99 euros para la versión con 16 gigabytes de capacidad y el lápiz básico. Sin duda, es el dispositivo que más ha dado que hablar de todo el evento. Pero eso no significa que haya sido el único. Muy al contrario, hay otros cinco dispositivos que llegarán próximamente a España, a los que podemos sumar los presentados también hoy para otros mercados.

Lanzamientos de Amazon en España

Empecemos por los dispositivos que ya tienen precio y fecha de llegada a nuestro país, cuatro de ellos disponibles en preventa, y con un quinto que ya está a la venta.

Echo Studio

El tope de gama de los altavoces inteligentes de Amazon da un nuevo salto evolutivo con este Echo Studio 2022. Está compuesto por cinco altavoces que, gracias a una nueva tecnología de procesamiento de audio espacial y la ampliación de la gama de frecuencias, proporciona un sonido más envolvente que nunca. Para los amantes del sonido de calidad, también cuenta con las funciones propias de los dispositivos Echo, como integración de Alexa, control de dispositivos compatibles con Zigbee y de la infraestructura doméstica, etcétera. El modelo en color antracita ya está disponible por 199.99 euros, y el nuevo color blanco está disponible para su reserva a partir de hoy y se empezará a enviar el próximo mes.

Echo Dot y Echo Dot con reloj (quinta generación)

Probablemente el más popular, conocido y polivalente de los altavoces inteligentes de Amazon, el Echo Dot, junto con su versión con reloj, alcanzan su quinta generación. Como principales novedades con respecto a los modelos anteriores, encontraremos mejoras en la calidad de la reproducción de sonido, y también con un nuevo termómetro más eficiente, y que por lo tanto resultará más fiable para la asignación de acciones asociadas a temperaturas concretas. Disponibles en blanco y en negro, tanto el Echo Dot como el Echo Dot con reloj ya están disponibles para reservar, y se empezarán a enviar en octubre. Sus precios son de 59,99 euros y 69,99 euros, respectivamente.

Fire TV Cube (tercera generación)

Si el Echo Studio marca la gama alta de Amazon en lo referido a altavoces, podemos afirmar exactamente lo mismo del Fire TV Cube si hablamos de reproductores multimedia. Equipado con un SoC octacore (cuatro núcleos a 2,2 GHz y cuatro a 2,0 GHz) y dos gigabytes de RAM, que se complementan con 16 de almacenamiento, obtendremos un rendimiento que dobla al del ya muy eficiente Fire TV Stick 4K Max.

Capaz de reproducir vídeo con resolución 4K, es compatible con Dolby Vision, HDR, a lo que sumamos Dolby Atmos en el apartado de sonido. Para garantizar la máxima velocidad de conexión, cuenta con WiFi 6E, y el control de voz mediante Alexa nos permitirá controlar no solo el reproductor, también el televisor, la barra de sonido y tus demás receptores tan solo con la voz y desde cualquier lugar de la habitación. El Fire TV Cube ya está disponible para reservar, y llegará al mercado a finales de octubre. Su precio es de 159,99 euros.

Mando por voz Alexa Pro

Aunque todos los dispositivos Fire TV cuentan con mando a distancia, tanto la evolución de la plataforma como la aparición de diversas versiones ha ocasionado que existan unos más básicos y otros bastante más avanzados. Así, con la intención de que todos los usuarios que lo deseen puedan contar con el mando más avanzado, Amazon pone a la venta ésta por separado. Es compatible con la mayor parte de los dispositvos Fire TV (no es compatible con el Fire TV de 1ª y de 2ª generación ni con el Fire TV Stick de 1ª generación), y además de controlar el reproductor, también integra Alexa, tiene botones retroiluminados e integra controles para el televisor. El mando por voz Alexa Pro está disponible para reserva a partir de hoy por 39.99 euros, y saldrá a la venta a mitades de noviembre.

Fire TV llega al Echo Show 15

No es un nuevo dispositivo, pero sí una buena noticia para los usuarios de uno de ellos. Y es que a partir de ahora, mediante una actualización gratuita, los usuarios de dispositivos Echo Show 15 podrán acceder a contenido de Fire TV. En España, los clientes podrán buscar, explorar y ver miles de películas y series de servicios como Movistar+, RTVE Play o ATRESplayer entre otros

Otros anuncios

Veamos ahora otros dispositivos (y actualizaciones de los mismos) que, aunque en principio no llegarán a España, al menos a cort0 plazo, sí que nos muestran en qué está trabajando Amazon y además, en algunos casos, nos ponen los dientes un tanto largos. Y reconozco que hay alguna novedad que, efectivamente, me ha hecho desear, por unos minutos, estar al otro lado del charco, pues me han resultado tentadoras.

Halo Rise

Personalmente, confieso que este es de los anuncios que más me han interesado. Nos encontramos, en principio, frente a una lámpara despertador, algo que por sí ya me parece interesante. Y sí, sé que ahora el común de los normales nos despertamos con una alarma en el smartphone, pero recuperar el «clásico» despertador, e integrarlo en una lámpara, es una idea que me atrae.

Pero claro, en realidad es mucho más que eso, ya que este Halo Rise es un cuantificador de sueño, que rastrea el movimiento del cuerpo y la respiración, así como la temperatura ambiente, la humedad y la luz ambientales. Cuenta con alarma inteligente, que detecta el momento en el que nos encontramos en la fase más adecuada del sueño para despertarnos y, en base a la información obtenida, nos ofrece recomendaciones para mejorarlo. Y todo sin tener que ponernos una pulsera, reloj, sensor, etcétera.

Echo Auto (2ª generación)

El movimiento más inteligente por parte de Amazon, de cara a extender el ecosistema Echo más allá de los hogares, sin duda es Echo Auto, el manos libres con Alexa con el que llevar Amazon también a nuestros coches. Aún sin fecha y precio (solo un genérico «Próximamente») esta segunda generación cuenta con un diseño, a mi gusto, más práctico y que permite un montaje-fijación más sencillo y universal, que además suma nuevas integraciones con servicios y, sin duda lo más importante y destacable, un nuevo servicio de asistencia en carretera.

Cámaras

Los sistemas de vigilancia y seguridad son otro de los puntos fuertes de Amazon, y en este evento han sumado tres nuevos modelos a su ya amplio y polivalente catálogo: Ring Spotlight Cam Pro, Blink Mini Pam Tilt y Blink Wired Floodlight Camera.

Fire TV Omni QLED Series

¿Y por qué conformarse con pantalla pequeñas y medianas, cuando también puedes ir a lo grande? Esa pregunta se ha debido formular en más de una ocasión en las oficias de Amazon, y la más que elocuente respuesta son dos televisores, de 65 y 75 pulgadas, construidos con panales QLED con resolución 4K y compatibles con Dolby Vision IQ HDR10+ adaptativo, HDR 10 y HLG. Y claro, lo habrás dado por supuesto y no te equivocas, con la integración de Alexa y de todos los servicios de Amazon que podemos encontrar en el resto de los dispositivos Fire TV.