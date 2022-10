Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, ojo, porque la semana se presenta bien nutrida de contenidos para todos los gustos y en todas las plataformas… Comenzando por Blonde, pero no solo.

Netflix

Abrimos la veda con Netflix, que sí, trae mucho, pero quitando el cacareado estreno de Blonde poco después de su paso por cines, no da para demasiado, aunque como siempre dependerá de tus gustos y tu umbral de dolor para con la mediocridad. Pero por ahí está la nueva adaptación de Fullmetal Alchemist, un par de documentales de los escabrosos que tanto gusta producir a la plataforma…

El contenido destacado del Novedades VOD de esta semana, sin embargo, le pertenece a Blonde, un nuevo biopic de una figura mítica en la cultura pop del pasado siglo XX como fue Marilyn Monroe, interpretada para la ocasión por la cada vez más popular Ana de Armas. De ahí el titular de la sección para hoy: es tan solo un juego de palabras tan simple y obvio como, quizás, equivocado.

La cuestión es que no he tenido aún la oportunidad de ver la película, y mientras que casi toda la crítica está elogiando la interpretación que la actriz cubana hace del sex symbol, lo que deja entrever el tráiler es victimismo del barato, del tipo «soy un juguete al que han utilizado». Y digo yo que un personaje como este da para mucho más que el sometimiento al rodillo de estupidez actual.

Pero al igual que no se puede juzgar un libro por su portada, no se puede, o no se debería juzgar una película por su tráiler, y de hecho algo similar parece estar pasando con Blonde a lo que pasó hace unos meses con Elvis, otro biopic (en HBO Max lo tienes) sobre un personaje clásico de la época que empezó su andadura con pasos renqueantes y que ha terminado situándose en muy buen lugar.

Por otro lado, destacamos también este Corte de mangas a Wall Street: La saga GameStop, un documental que puede interesar a los amantes de la tecnología y de sucesos tan disparatados como el sufrido por GameStop a raíz de un movimiento inaudito. Ojo con lo que las masas interneteras pueden liar cuando se les cruzan los cables.

Más contenidos exclusivos:

Bebés llorones lágrimas mágicas (T2). «Pequeños bebés con grandes personalidades exploran un mundo mágico en el que sus lágrimas de amor y felicidad les otorgan poderes especiales.»

(T2). «Pequeños bebés con grandes personalidades exploran un mundo mágico en el que sus lágrimas de amor y felicidad les otorgan poderes especiales.» Cachorros fantasmas (T1). «Un niño se muda a una casa encantada con su familia. Allí conoce a tres adorables cachorros fantasmas y trata de ayudarlos a que vuelvan a ser perros de verdad.»

(T1). «Un niño se muda a una casa encantada con su familia. Allí conoce a tres adorables cachorros fantasmas y trata de ayudarlos a que vuelvan a ser perros de verdad.» Casa de muñecas . «Un atormentado cantante de rock se propone recuperar el contacto con una hija con la que nunca ha tenido relación.»

. «Un atormentado cantante de rock se propone recuperar el contacto con una hija con la que nunca ha tenido relación.» Entergalactic . «Jabari, un artista ambicioso, intenta compaginar el éxito y el amor al instalarse en el piso de sus sueños en Manhattan y enamorarse de su vecina.»

. «Jabari, un artista ambicioso, intenta compaginar el éxito y el amor al instalarse en el piso de sus sueños en Manhattan y enamorarse de su vecina.» Fullmetal Alchemist: La alquimia final . «La larga y tortuosa aventura de los hermanos Elric llega a su fin con esta épica entrega, en la que se enfrentan a un peligro de otro mundo que amenaza a todo el país.»

. «La larga y tortuosa aventura de los hermanos Elric llega a su fin con esta épica entrega, en la que se enfrentan a un peligro de otro mundo que amenaza a todo el país.» Inside the World’s Toughest Prisons (T6). «Dos periodistas de investigación ingresan voluntariamente en las cárceles más peligrosas del mundo, donde la intimidación y la violencia imperan.»

(T6). «Dos periodistas de investigación ingresan voluntariamente en las cárceles más peligrosas del mundo, donde la intimidación y la violencia imperan.» Insondable . «Cuando la periodista Kim Wall desaparece tras subirse al submarino del inventor Peter Madsen, el incoherente relato del hombre sobre lo ocurrido oculta una atroz verdad.»

. «Cuando la periodista Kim Wall desaparece tras subirse al submarino del inventor Peter Madsen, el incoherente relato del hombre sobre lo ocurrido oculta una atroz verdad.» Jugando con fuego: Brasil (T2). «En este reality, jóvenes brasileños de cuerpos esculturales deben renunciar al sexo durante su estancia en el paraíso si quieren ganar un suculento premio.»

(T2). «En este reality, jóvenes brasileños de cuerpos esculturales deben renunciar al sexo durante su estancia en el paraíso si quieren ganar un suculento premio.» La emperatriz (T1). «Cuando la rebelde Isabel se enamora del emperador Francisco y se promete inesperadamente con él, se adentra en el mundo lleno de tensiones e intrigas de la corte vienesa.»

(T1). «Cuando la rebelde Isabel se enamora del emperador Francisco y se promete inesperadamente con él, se adentra en el mundo lleno de tensiones e intrigas de la corte vienesa.» Nick Kroll: Little Big Boy . «Nick Kroll habla sobre sus comienzos como humorista, su primer desengaño amoroso, su extraña experiencia con la hipnosis y la viperina voz de famoso que lleva dentro.»

. «Nick Kroll habla sobre sus comienzos como humorista, su primer desengaño amoroso, su extraña experiencia con la hipnosis y la viperina voz de famoso que lleva dentro.» Plan A, Plan B . «Una casamentera se traslada a una oficina compartida con un cínico abogado especializado en divorcios. Su conflictiva relación se complica cuando empiezan a gustarse.»

. «Una casamentera se traslada a una oficina compartida con un cínico abogado especializado en divorcios. Su conflictiva relación se complica cuando empiezan a gustarse.» Rainbow «Una singular adolescente que busca a su madre emprende un viaje bizarro junto con sus excéntricos compañeros mientras intenta no caer en las garras de una mujer malvada.»

«Una singular adolescente que busca a su madre emprende un viaje bizarro junto con sus excéntricos compañeros mientras intenta no caer en las garras de una mujer malvada.» Un viaje al infinito . «Eminencias de las matemáticas, la física de partículas y la cosmología exploran el concepto del infinito y sus complejas implicaciones para el universo.»

. «Eminencias de las matemáticas, la física de partículas y la cosmología exploran el concepto del infinito y sus complejas implicaciones para el universo.» ¡El suelo es lava! (T3). «Los equipos cruzan habitaciones llenas de lava saltando de silla en silla, y colgándose de cortinas o de lámparas de araña. No es broma.»

Entra en catálogo:

The Good Doctor (T5)

Wonderful and loved by all

Disney+

Continuamos con Disney+, que cada vez estrena más contenidos exclusivos y esta semana merecen la mención los dos que siguen…

The Old Man es una nueva serie original de Star+ y lo nuevo de uno de los creadores de la magnífica Black Sails. Pero olvídate de la época, porque este es un thriller de acción basado en la actualidad, en la figura del típico superagente renegado de la CIA al que no conviene tocarle las pelotas… Y, sí, se las tocan. Lo mejor, a priori, que no es una serie de niñatos, sino todo lo contrario: ese superagente es el gran Jeff Bridges (El gran Lebowski, El rey pescador) y tiene muy mala baba.

El otro estreno destacado de Disney+ para esta semana es ni más ni menos que la secuela, casi tres décadas después, de El retorno de las brujas, una película que ha acumulado más cariño por lo vieja que por lo que cuenta, pero una comedia de terror para casi toda la familia ideal para adelantarse a Halloween. Por cierto, ahí están de nuevo Sarah Jessica Parker (Sexo en Nueva York), Bette Midler (Las mujeres perfectas) o Kathy Najimy (Sister Act (Una monja de cuidado)), entre otras.

Más contenidos exclusivos:

América: paisajes extraordinarios (T1). «Norteamérica y su fauna como jamás las habías visto — animales heroicos, nuevos comportamientos de los animales y vistas de impresionantes paisajes.»

(T1). «Norteamérica y su fauna como jamás las habías visto — animales heroicos, nuevos comportamientos de los animales y vistas de impresionantes paisajes.» El bocazas (T1). «Un abogado con un 10 % de tasa de victorias acaba envuelto en un caso de asesinato y se convierte, de la noche a la mañana, en el famoso y brillante estafador Big Mouse.»

(T1). «Un abogado con un 10 % de tasa de victorias acaba envuelto en un caso de asesinato y se convierte, de la noche a la mañana, en el famoso y brillante estafador Big Mouse.» Limbo: Hasta que lo decida (T1). «Como heredera del imperio empresarial de su familia, Sofía vive una vida opulenta libre de responsabilidades y compromisos.»

(T1). «Como heredera del imperio empresarial de su familia, Sofía vive una vida opulenta libre de responsabilidades y compromisos.» Somos los mejores: Una nueva era (T2). «Hoy en día en Minnesota, los Patos han pasado de ser un equipo dispar de novatos a una organización de hockey juvenil supercompetitiva.»

Entra en catálogo:

Diario de un conductor de Uber (T1)

Ricitos y osito (T1)

HBO Max

HBO Max también está de estreno o, mejor dicho, de reestreno, del cine a la plataforma…

Si hace poco más de un par de meses que Warner Bros. estrenaba en cines con menos suerte de la deseada DC Liga De Supermascotas, la película ha llegado ya a HBO Max. ¿Que de qué va una peli con ese nombre? Imagínatelo… o mira el tráiler. Teniendo en cuenta lo que es, la recepción que ha tenido por parte de la crítica ha sido positiva.

Más contenidos exclusivos:

Rehenes (T1). «Trata la crisis de los rehenes en Irán, cuando 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses fueron retenidos como rehenes desde el 4 de noviembre de 1979 hasta el 20 de enero de 1981.»

Entra en catálogo:

Boy A

Búscame en París (T1)

Dios mío, ¿pero qué hemos hecho… ahora?

El pacto (T1-T2)

La puerta de al lado

Los pitufos: la aldea perdida

Pustina (T1)

Quarry (T1)

Una vida regalada (T1-T2)

Valea Mutua (T1)

Amazon Prime Video

Vamos terminando el repaso semanal con lo que trae Amazon Prime Video esta semana, pero no te equivoques: que estén embelesados con su Señor de los Anillos no es óbice para que sigan disparando. Al margen del contenido que destacamos, estrenan una seie y una película originales, otra exclusiva como es el fenómeno de taquilla de Padre no hay mas que uno 3, añaden varias series completas a catálogo…

Claro que, puestos a destacar algo que le resulte amable a cualquier aficionado a la tecnología, Sonic 2: La película tenía todas las papeletas. Es un medio bodrio como lo fue la primera, pero al mismo tiempo tiene su punto si sabes lo que vas a ver y el erizo que han conseguido es entrañable. Se estrenó en cines en abril y Amazon se la ha agenciado en exclusiva para Prime Video.

Contenidos exclusivos:

El exorcismo de mi mejor amiga . «En este thriller, mezcla de comedia y terror, ambientado en 1988, las amigas adolescentes Abby y Gretchen se enfrentan a un demonio sobrenatural que posee el cuerpo de Gretchen.»

. «En este thriller, mezcla de comedia y terror, ambientado en 1988, las amigas adolescentes Abby y Gretchen se enfrentan a un demonio sobrenatural que posee el cuerpo de Gretchen.» Jungla (T1). «En un Londres cercanamente futurista, dos jóvenes intentan mejorar como personas, pero se ven obligados a afrontar las consecuencias de sus actos.»

(T1). «En un Londres cercanamente futurista, dos jóvenes intentan mejorar como personas, pero se ven obligados a afrontar las consecuencias de sus actos.» Padre no hay mas que uno 3 . «Se acercan las Navidades y la familia de “Padre no hay más que uno” se enfrenta a nuevas y divertidas peripecias.»

. «Se acercan las Navidades y la familia de “Padre no hay más que uno” se enfrenta a nuevas y divertidas peripecias.» Transparent (T5). «El final musical de ‘Transparent’, una película musical de dos horas, lleva a esta amada serie ganadora de Emmys y Globos de Oro a nuevas alturas.»

Entra en catálogo:

11.22.63 (Miniserie)

Broke Girls (Serie completa)

Chuck (Serie completa)

Fargo (T4)

(T4) Mar de plástico (T2)

Rizzoli & Isles (Serie completa)

Shameless (Serie completa)

(Serie completa) The Good Doctor (T5)

Un extraño enemigo (T2)

Apple TV+

Para terminar, Apple TV+ estrena las nuevas temporadas de dos de sus series infantiles y…

Una película: Yo me encargo de la cerveza, una comedia antibelicista que recoge una historia basada en hechos reales de lo más surrealista. Protagoniza Zac Efron (High School Musical), al que rodean, entre otros rostros muy conocidos, Russell Crowe (Gladiator) o Bill Murray (Los cazafantasmas). Dirige Peter Farrelly (Algo pasa con Mary, Green Book, Dos tontos muy tontos).

Más contenidos exclusivos