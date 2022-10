Entrevista a Jesús Sánchez Paniagua, Director de Consumo para el Suroeste de Europa en Intel

La semana pasada tuvo lugar la celebración de la Intel Showroom 2022, un evento celebrado en Madrid donde el gigante del chip nos contó algunas de las claves más importantes del mercado de consumo, la intención de compra y la experiencia y el comportamiento del consumidor.

Al finalizar dicho evento tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jesús Sánchez Paniagua, Director de Consumo para el Suroeste de Europa en Intel, y le planteamos un total de cinco preguntas que, a nuestro juicio, son muy interesantes, y que hoy por fin podemos compartir con vosotros.

Como no podía ser de otra forma, esas preguntas giran alrededor de un tema muy importante, la nueva normalidad a la que nos ha llevado la pandemia de la COVID-19. La realidad social presente y futura nos ha dejado en una situación cargada de desafíos para el consumidor, y esta entrevista nos ha permitido descubrir cómo está respondiendo a ellos Intel.

Sin más quiero dar las gracias a Jesús por dedicarnos un poco de su tiempo, y por hacer posible esta entrevista. Dicho esto, poneos cómodos que empezamos, y tenéis muchas cosas interesantes que leer.

[MuyComputer] Llevamos dos años de auténtica locura que nos han dejado cambios sociales y económicos muy marcados. No hay duda de que esa realidad ha dejado una huella muy profunda, y de que ha afectado a nuestra manera de trabajar, de formarnos y de socializar, pero también a nuestra manera de comprar. ¿Cómo ha afrontado Intel los desafíos que representan dichos cambios en el mercado de consumo general?

[Jesús] Como dices, en los dos últimos años se han producido cambios que han supuesto una aceleración en el uso de las nuevas tecnologías, como apoyo a las necesidades que han ido surgiendo como el teletrabajo o la tele-educación. Esto ha supuesto un reto para muchos usuarios que no veían la tecnología como habilitador, sino como un acompañante. Al tener que interactuar de forma más cotidiana con tecnologías como el PC, el usuario se ha vuelto más exigente con lo que espera de ellas. Por ejemplo, ya no es suficiente tener una videoconferencia mientras dejas de hacer otras cosas, sino que tienes que poder escribir, abrir programas, etc. a la vez que mantienes una conversación sin ruido de fondo, y con una imagen lo más nítida posible. Y, por supuesto, esto afecta la manera de comprar. Ahora sabemos mejor lo que queremos, y exigimos más por lo que pagamos. Por eso, uno de los retos que se nos ha planteado es cómo comunicar mejor los beneficios de la tecnología, y la experiencia que el usuario puede esperar tras su compra. En este sentido, plataformas como Intel EVO aspiran a dar respuesta a esos usuarios que no saben qué características técnicas necesitan, pero sí lo que esperan comprando un PC de gama alta: que cumpla con sus expectativas.

[MuyComputer] Una nueva normalidad implica nuevas necesidades, y esto obliga a desarrollar nuevos productos que sean capaces de cubrirlas de forma efectiva y eficiente. En este contexto, ¿cómo ha respondido Intel?

[Jesús] Intel apuesta por la innovación constante adaptándose a las necesidades y la demanda del consumidor. Durante este último año se han lanzado diferentes productos para satisfacer dichas necesidades. En primer lugar, cabe destacar el lanzamiento Intel Core HX que tuvo lugar en el marco de Intel Vision 2022 donde se presentó como la mejor plataforma para estaciones de trabajo portátiles del mundo. La idea de crear estas CPU surgió por la necesidad de profesionales y creadores de contenido de contar con más potencia de procesamiento y un mayor ancho de banda de la plataforma para iterar los contenidos con mayor rapidez. Gracias a la nueva arquitectura de núcleos y el aumento en los límites de potencia de estos procesadores, se ha facilitando a los creadores de contenido la posibilidad de abordar los procesos de trabajo más exigentes como nunca antes al ofrecer niveles de rendimiento altos para softwares y procesos de trabajo profesionales como CAD, animación y efectos visuales. Esto permite también a las empresas y a las agencias de producción cumplir mejor los objetivos y los presupuestos de los entornos de trabajo que cuentan con un ritmo acelerado. Estos procesadores facilitan las mejores plataformas de estaciones de trabajo portátiles al ofrecer un 65% más de rendimiento en cargas de trabajo multihilo con más núcleos, más memoria y más E/S, a la vez que utilizan la tecnología Intel® Thread Director para aprovechar los núcleos de alto rendimiento y los núcleos eficientes para que los profesionales puedan crear, programar, renderizar y trabajar con la máxima eficiencia en la oficina, en casa o de un lado para otro.

Pero no sólo los usuarios de estaciones de trabajo portátiles demandaban avances. Hace unas horas, en Intel Innovation 2022, se ha presentado la 13ª Generación de Intel Core (Raptor Lake-S) encabezada por el Intel Core i9-13900K, el procesador de sobremesa más rápido del mundo. Toda la serie ha sido diseñada para ofrecer una experiencia sin límites a los jugadores y creadores de contenido.

Otra de las grandes necesidades de los consumidores era encontrar una solución para la conectividad sin fisuras entre sus dispositivos, es decir, entre sus teléfonos (Android e iOS) y sus PC. Para lograrlo, acabamos de presentar Intel Unison, una solución de software que conecta ambos dispositivos para ofrecer una experiencia universal y fácil de usar en todos los sistemas operativos -empezando por la funcionalidad que incluye la transferencia de archivos, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y las notificaciones del teléfono. La versión inicial de Intel Unison ofrecerá una experiencia de conectividad continua entre el teléfono (empezando por iOS y Android) y el PC; llegará a los nuevos portátiles a partir de finales de este año.

[MuyComputer] Profundizando en el tema de las nuevas necesidades y la compra de nuevos productos, ¿cuáles cree que han sido los cambios más importantes que se han producido en la intención de compra de los consumidores durante el último año?

[Jesús] Como comentaba antes, el usuario de PC es cada vez más exigente con lo que espera de su dispositivo y eso hace que sepa identificar las limitaciones de su equipo. La consecuencia de esto es que la mayoría de consumidores quiere comprar mejor. El hecho que la intención de compra de PC aumente este año a pesar de la coyuntura económica, y que el principal motivador de la compra sea que el usuario necesita mejores características, pone de manifiesto lo relevante que es su uso, ya sea para estudiar, trabajar, generar contenido, ocio, etc. En el estudio de Intención de compra encargado a GFK Consumer Insights Engine, el usuario nos decía que es el PC el dispositivo al que dan mayor utilidad: 6’7 usos frente a 6’1 usos en el caso del teléfono, lo que indica hasta qué punto es importante en su día a día. Durante el primer trimestre de 2020, cerca del 65% del uso que hacían los usuarios de su PC era generalista como, por ejemplo, navegar por Internet o el uso de aplicaciones de oficina, estudio o trabajo. A día de hoy, el consumidor tiene más definido el uso que le da a su PC y, en la mayoría de los casos, separan el uso de ocio y trabajo utilizando dispositivos diferentes. Hace dos años, por ejemplo, la creación de contenidos no aparecía como una opción de uso entre los usuarios, siendo ahora el 12% del uso declarado. Además, este incremento de uso del PC se ve reflejado en el motivo de compra de los usuarios. Desde el último trimestre de 2021 y hasta el momento, aparece como principal desencadenante de compra, no estar satisfecho con el PC que se tiene. Esto es o porque no funciona bien, o porque no cuenta con las funcionalidades que necesito (73%), disminuyendo las compras como primer PC o como producto adicional. Otro de los cambios que vemos reflejado en este estudio es el aumento en la importancia de las promociones como motor de compra en este último año.

[MuyComputer] Intel ha mantenido una apuesta importante por mejorar la experiencia de uso yendo más allá del simple rendimiento bruto. En este sentido es innegable que Intel Evo se ha convertido en uno de los grandes referentes de la industria, ¿qué valores destacaría dentro de dicha plataforma como grandes impulsores de la experiencia del usuario?

[Jesús] La plataforma Intel Evo es una certificación para portátiles con procesadores Intel que indica calidad, rapidez, movilidad y potencia, es decir, que cuenta con las características técnicas necesarias para responder a lo que el consumidor considera una experiencia premium. Como dices, ha sido diseñada para satisfacer las necesidades actuales de los usuarios en el sector de los ordenadores portátiles, en primer lugar, potenciando el rendimiento, capacidad de batería, tamaño y usabilidad. Para mostrar la insignia Intel Evo, los dispositivos han de cumplir con una serie de indicadores clave de experiencia basados en miles de horas de investigación sobre el uso que la gente da a sus portátiles. Estos requisitos garantizan una experiencia excepcional en las actividades cotidianas.

Los portátiles basados en la nueva plataforma Intel Evo, que ha sido posible gracias al programa de innovación del Proyecto Athena, se han diseñado para mejorar la concentración y productividad de los usuarios, así como la calidad de sus actividades. Todos los portátiles basados en esta plataforma ofrecen más potencia y fluidez a las aplicaciones que utiliza el usuario cada día lo que le permite ponerse en marcha y hacer las cosas con mayor facilidad. Esta capacidad de reacción es algo que marca la diferencia y permite al usuario acceder a una experiencia premium. El arranque instantáneo y, por supuesto, la duración de la batería, son también impulsores en la elevación de la experiencia del usuario. Los portátiles basados en la plataforma Intel Evo “se despiertan” del estado de reposo en menos de un segundo y están listos justo cuando los abres o tocas una tecla; algunos incluso responden en el momento en que identifican tu cara. Además, estos portátiles proporcionan 9 o más horas de duración de la batería y, para los días más largos, una carga rápida de 30 minutos le proporciona cuatro horas más. Todo esto contemplando un uso intensivo del dispositivo, es decir, con varias aplicaciones en ejecución, un potente intercambio de información y la transmisión de contenidos multimedia en pantallas FHD.

[MuyComputer] La llegada de Raptor Lake ha sido una demostración de buen hacer por parte de Intel, ya que ha permitido mejoras cualitativas y cuantitativas que desde luego no han dejado indiferente a nadie. La combinación de núcleos P y núcleos E ha demostrado que la especialización ofrece un gran valor al usuario y le permite disfrutar de lo mejor de esos dos mundos. ¿Cree que esto también ha influido en la intención de compra del usuario?

[Jesús] Con esta generación, la arquitectura híbrida de rendimiento de Intel reúne el núcleo de rendimiento (P-core) más rápido jamás fabricado junto con hasta el doble de núcleos eficientes (E-core), lo que ofrece un rendimiento mejorado de un solo hilo y de varios hilos que, tal y como indicas, ofrece un valor añadido al usuario. En este contexto, destaca el nuevo Intel Core i9-13900 que cuenta con hasta 24 núcleos (8 núcleos P, 16 núcleos E) y 32 hilos que proporcionan la mejor experiencia de juego, streaming y grabación. Estamos ante un procesador cuyo rendimiento alcanza hasta 5,8 GHz y un 15% más en un solo hilo, lo que permite alcanzar altas velocidades de fotogramas y permite disfrutar de experiencias de juego ilimitadas. Esto, por supuesto, influye en la intención de compra del segmento gaming, uno de los más importantes que acumula el mayor porcentaje de gasto previsto (PC Gaming) y que se encuentra en continuo crecimiento.

Por otro lado, esta serie de procesadores para equipos de sobremesa añade más núcleos E y un rendimiento multihilo hasta un 41% mejor para hacer frente a múltiples cargas de trabajo de cálculo intensivo para mantener al usuario en el flujo creativo. Estos avances continuos en el rendimiento de la creación de contenidos satisface las necesidades de aquellos que se enfrentan a procesos de trabajo más exigentes. Como comentaba anteriormente, actualmente tenemos en frente a un consumidor con un perfil cada vez más premium y especializado que exige avances y mejoras en los dispositivos. Esto hace que los ingenieros de intel se superen cada día para lograr mayor eficiencia y rendimiento para no sólo cumplir con las exigencias del usuario, sino también superarlas.