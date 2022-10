Estrenamos una nueva sección semanal a la que iremos dando forma y fondo con el tiempo, pero que tal y como empieza, ya te puedes imaginar de qué va: de reunir en una misma entrada, si no todo, lo más destacado en lo que a juegos gratis y ofertas se refiere.

Por juegos gratis, por supuesto, no hablamos de free to play, sino de los juegos que se regalan habitual u ocasionalmente en las diferentes plataformas, para que no se te escapen; y por ofertas.. está claro ¿no? La cuestión es que hoy por hoy no faltan los descuentos al por mayor, más bien al contrario, pero

Tanto con las ofertas como con los juegos gratis, las prisas importan, y es que dependerá de cuándo leas esta entrada que te dé tiempo a llevarte el botín o no. Si más dilación, ¡a jugar!

Juegos gratis

Comenzamos con los juegos gratis y, como todo parece apuntar, lo hacemos con la constante, los juegos que semanalmente regala Epic Games Store. Pero, ojo, porque hay más que eso.

Runbow

El primero de los juegos que te puedes llevar gratis esta semana en Epic Games Store es Runbow, un desenfrenado título casual con el que pasar un buen rato en compañía, no en vano está enfocado en el multijugador. Puedes reclamarlo en este enlace y ahorrarte los 11,99 euros que cuesta de normal. Solo para Windows.

The Drone Racing League Simulator

El segundo juego gratis para esta semana en Epic Games Store es The Drone Racing League Simulator, cuyo nombre lo dice todo: un simulador de carreras y vuelo en primera persona con un precio corriente de 7,99 euros que te puedes ahorrar reclamándolo ahora en este enlace y que, además de en Windows, podrás disfrutar en macOS.

Master of Magic Classic

Más allá de Epic Games Store también hay vida y juegos gratis, como este Master of Magic Classic, un clásico de la estrategia y RPG que te puedes llevar gratis (y libre de DRM, pero solo para Windows) en GOG si te das prisa, porque mañana recupera su precio. Lo tienes en este enlace.

Juegos gratis de octubre en Prime Gaming

Estos no son juegos gratis como tales, pero si eres suscriptor de Amazon Prime y además eres un jugón, Prime Gaming es un añadido que no te puedes perder, y es que está repleto de regalos y ofertas de todo tipo. Entre otras, varios juegos gratis que se renuevan cada mes y que si bien te regala Amazon, tendrás que reclamar en diferentes plataformas. Aunque ya estamos en octubre, quedan un par de días para reclamar los juegos de septiembre, así que ¡date prisa! La lista es:

Assassin’s Creed Origins en Ubisoft Connect.

en Ubisoft Connect. Middle-earth: Shadow of Mordor en GOG.

en GOG. Football Manager 2022 en Epic Games Store.

en Epic Games Store. Castle on the Coast en Amazon Games.

en Amazon Games. The Dig en Amazon Games.

en Amazon Games. We. The Revolution en Amazon Games.

en Amazon Games. Defend the Rook en Amazon Games.

en Amazon Games. Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition en Legacy Games.

¿Qué te parece el menú? Reclama ya lo que te interese en Prime Gaming.

Ofertas

Vamos ahora con las ofertas, porque más vale un juegazo con superdescuento que mil gratuitos malos… aunque no es incompatible lo uno con lo otro.

Ofertas en GOG

Comenzamos el repaso por GOG, ya que el juego de arriba no lo regalan porque sí, sino para celebrar el 14 aniversario de la tienda, con su consiguiente periodo de rebajas con más de 900 títulos con descuento. Así que mejor pásate por Good Old Games para ver si te interesa algo… o sigue leyendo. Ahí van algunas de las ofertas más suculentas de esta promoción:

Ofertas en Steam

Steam es la gran tienda de juegos de Internet y, como siempre, no es necesario esperar a las rebajas estacionales para encontrar suculentas ofertas. De las muchas que hay, una de las más interesantes es:

Warner Bros. Games, un megapaquete de ofertas del editor en el que hay grandes títulos con descuentos de hasta el 90%. Títulos como las sagas de LEGO de El Señor de los Anillos, Star Wars y Batman, Marvel, Jurassic World… pero también la colección de Batman Arkham, Middle-earth: Shadow of Mordor, Mortal Kombat… y muchos DLC. Vale la pena echar un vistazo.

Otras ofertas que te pueden interesar de Steam son:

Ofertas en Humble Store

Que no falte tampoco la Humble Store, ya que todo lo que compras ahí lo puedes descargar y canjear en Steam y donde cada semana nos dejan ofertas al por mayor por temáticas. Esta semana hay varias promociones muy interesantes, repletas de juegos y DLC:

Build & Destroy , donde encontrarás juegazos de construcción y destrucción con hasta un 85% de descuento: la franquicias de Cities: Skylines, Sid Meier’s Civilization, Surviving Mars o Tropico, son algunas de las que mayores descuentos ofrecen.

, donde encontrarás juegazos de construcción y destrucción con hasta un 85% de descuento: la franquicias de Cities: Skylines, Sid Meier’s Civilization, Surviving Mars o Tropico, son algunas de las que mayores descuentos ofrecen. Anime Sale es la otra promoción en marcha en Humble Store, con descuentos de hasta el 90% en una larguísima lista de títulos: de Dreagon Ball a Megaman, pasando por One Piece, Naruto o Sword Art Online.

es la otra promoción en marcha en Humble Store, con descuentos de hasta el 90% en una larguísima lista de títulos: de Dreagon Ball a Megaman, pasando por One Piece, Naruto o Sword Art Online. Capcom Sale . ¿Fan de Capcom? Ahí tienes Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter y otro montón de juegos con descuentos de hasta el 80%.

. ¿Fan de Capcom? Ahí tienes Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter y otro montón de juegos con descuentos de hasta el 80%. Square Enix . Y más clásicos made in Japan con descuentos de hasta el 85%: Chronno Trigger, Dragon Quest, Final Fantasy… con el remake del 7 no se han estirado mucho, pero lo compensan con otros juegos.

. Y más clásicos made in Japan con descuentos de hasta el 85%: Chronno Trigger, Dragon Quest, Final Fantasy… con el remake del 7 no se han estirado mucho, pero lo compensan con otros juegos. Team17. Para terminar, un poco de indie de calidad y descuentazos de hasta el 90% en títulos de toda clase y condición como Worms, Yooka-Laylee, The Escapists…

Ofertas para consolas

Sí, también se juega en consolas… O eso juraría, aunque según la plataforma se complica el poner aquí ofertas concretas. Por ejemplo…