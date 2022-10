Anunciado el primer jailbreak para PlayStation 5

Lance McDonald, el modder que creó un parche no oficial para que el mítico Bloodborne pueda funcionar a 60 fotogramas por segundo en PlayStation 4, ha anunciado la liberación del jailbreak para PlayStation 5, abriendo así la puerta a poder instalar software sin firmar sobre la consola de última generación de Sony.

Hay una cosa a tener en cuenta, y es que si decimos que Lance McDonald lo ha anunciado es debido a que no parece ser la persona, al menos en solitario, que esté detrás del jailbreak para PlayStation 5. Aparte de anunciar la liberación del mecanismo, ha publicado un vídeo en el que se puede ver que instala un fichero PKG de PlayStation 4 que podría corresponder a la mítica demo PT, el intento de Hideo Kojima y Guillermo del Toro de resucitar Silent Hill.

El jailbreak para PlayStation 5 ofrece por ahora un soporte limitado al funcionar solo con la versión 4.03 del firmware de la consola, que fue publicado en octubre de 2021 y sustituido poco después, en diciembre del mismo año, por la versión 4.50. Como consecuencia, todos los que hayan actualizado sus consolas después de la primera fecha mencionada no podrán hacer uso del jailbreak, aunque eso no quiere decir que no puedan hacerlo en un futuro.

It’s… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Otro aspecto a considerar es que, incluso pudiendo emplear el jailbreak, este solo otorga al usuario permisos de lectura y escritura, pero no de ejecución, así que, si bien Lance McDonald ha podido instalar un presunto juego de PlayStation 4, no puede ponerlo en funcionamiento.

Como vemos, se ha conseguido aplicar jailbreak a la PlayStation 5 para permitir la instalación de software sin firmar, pero este soporte, que va contra las políticas de Sony, ha llegado en un estado muy limitado debido al requerimiento de usar una versión antigua del firmware y a que, por lo que se ha podido saber, no concede permisos de ejecución.

A partir de este momento posiblemente empiece el típico pique entre Sony y los desarrolladores del jailbreak para ver quién se lleva el gato al agua, ya que a la compañía de origen japonés a buen seguro que esta noticia no le gustará lo más mínimo.