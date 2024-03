Philips 3300 LatteGo, análisis: el espresso perfecto en casa

En el universo de los amantes del café, que es cada vez más numeroso, la búsqueda del espresso perfecto en casa ha sido una odisea constante. La cafetera superautomática Philips 3300 LatteGo se presenta como una posible solución a esta eterna búsqueda. Con esta cafetera, la marca neerlandesa nos promete simplicidad, versatilidad y una solución para espumar la leche efectiva y, sobre todo, limpia. Un dispositivo que busca revolucionar la experiencia casera de disfrutar del café. Vamos a ver sus características en profundidad y qué viene a ofrecer en el mercado de las cafeteras automáticas.

Una vez abrimos la caja encontramos:

Cafetera superautomática Serie 3300 Solución de leche LatteGo

Cuchara medidora

Tira para probar la dureza del agua

Filtro AquaClean

Tubo de grasa lubricante

Tapa para almacenamiento de LatteGo

Un primer vistazo a la Philips 3300 LatteGo

Nos encontramos cara a cara por primera vez con esta cafetera superautomática y, si bien se trata de un dispositivo de gran tamaño y que realmente necesitará de un lugar privilegiado en tu encimera, tiene una apariencia compacta, e incluso la forma en la que están colocados sus diferentes accesorios (jarra de agua, depósito de café, espumador de leche…) hace que cualquier paso o mantenimiento que quieras seguir sea cómodo y rápido. Tiene un diseño cuidado con líneas minimalistas y acabados en blanco y negro que encajarán en cualquier cocina o coffee corner.

Lo primero que nos llama la atención al encender la Philips 3300 LatteGo es el panel frontal táctil a todo color en el que vemos, por un lado, las diferentes variedades de bebida entre las que podemos elegir: espresso, café, café helado, cappuccino, latte macchiato y agua caliente. A la derecha, veremos por un lado diferentes pilotos de aviso en caso de que tengas que interactuar con la cafetera (añadir agua, limpiar posos, etc.) y las opciones de personalización del café, entre las que encontramos intensidad del café, cantidad de café y cantidad de leche/espuma. Algo que se echa en falta y que veremos más adelante es que no se puede diferenciar entre cantidad de leche y cantidad de espuma, sino que van de la mano.

Además de estas opciones, con el panel podremos elegir entre varios niveles de temperatura del café, elegir la opción de café molido si nos apetece tomar alguna variedad diferente, o ajustar unos valores por defecto en cada bebida. Especialmente útil si eres un animal de costumbres y te gusta tomar el café siempre igual.

En la parte superior tenemos el depósito del café, con una rueda en la que podremos personalizar el molinillo de cerámica seleccionando un nivel de molido entre 12 pasos, desde un acabado fino hasta otro mucho más grueso. Ideal para usuarios a los que les gusta experimentar con la textura del café.

Junto a este encontramos un depósito más pequeño en el que podremos introducir café molido para una dosis, por si nos apetece una variedad diferente. Esta opción me parece especialmente útil ya no solo para elegir entre distintos tipos de café que puedas tener en casa, sino para poder tomar un descafeinado si te apetece y que el insomnio no haga de las suyas.

Sistema LatteGo, sencillo, limpio y espumoso

Pero la joya de la corona de la Philips 3300 LatteGo es sin duda su sistema LatteGo, un innovador sistema de leche que promete la espuma más suave con una limpieza rápida y sencilla. El sistema es bastante sencillo, con solo dos piezas que encajan con un clic y sin tubos (ni el engorro que acarrea limpiarlos después). Además, se trata de un sistema muy sencillo para aquellos que disfrutan de bebidas con leche, pero temen a la limpieza de después.

He podido probar el LatteGo tanto en leche de vaca como en diferentes leches vegetales (de gama barista y habituales), y la verdad es que el resultado en todas ellas ha sido espectacular. Incluso en la leche vegetal más insípida que puedas echarte a la cara hace una cantidad de espuma para darle el toque a cualquier café. De hecho, yo que soy de café con leche siempre, he llegado a echar en falta que se pueda diferenciar entre cantidad de leche y de espuma, por separado, en las opciones de personalización de bebida. En ocasiones puede resultar un poco excesiva, pero para bajar el nivel de espuma también tienes que reducir la cantidad de leche.

Además, por el sistema de espumado, la leche puede llegar a resultar un poco fría dependiendo del usuario, un punto más por el que resultaría especialmente útil diferenciar entre los niveles de leche y espuma. Pese a ello, el resultado es bueno (aunque dependerá en gran medida de la calidad del café que consumas) y el proceso rápido e intuitivo.

Se echan en falta opciones de bebida como el tradicional café con leche, con una proporción café/leche diferente al latte macchiato (y especialmente habitual en nuestro país) o simplemente un vaso de leche caliente con espuma, sin café. Del mismo modo que nos encontramos la opción de agua caliente, esta otra opción sería un plus. Esta es una mejora que encontramos en algunos modelos superiores de la marca, pero que echamos en falta en el modelo Philips 3300 LatteGo.

Otra de las novedades que acompañan a esta cafetera es la tecnología SilentBrew que promete un 40% menos de ruido que modelos anteriores de Philips. Es cierto que no podemos comparar porque no hemos analizado otras cafeteras de la marca, pero sí que parece menos ruidosa que otros modelos. Pero no debemos perder de vista que se trata de un proceso ruidoso y que, pese a protecciones acústicas de este tipo, mejor no hacerte un café de madrugada si vives con alguien a quien puedas molestar o tienes vecinos agresivos.

Uno de los puntos más engorrosos de las cafeteras automáticas suele ser el mantenimiento, en concreto el proceso de descalcificación. Para hacer esta tarea más llevadera, o al menos conseguir que sea menos habitual, la Philips 3300 LatteGo viene con tecnología AquaClean. Este filtro de agua promete preparar hasta 5.000 tazas de café antes de tener que descalcificar el aparato. Con un cálculo de unas 3 tazas al día, esto supondría no tener que pasar por este mantenimiento hasta pasados entre 4 y 5 años. Entiendo que este cálculo variará en función a diversos factores, como el tipo o tamaño de café preparado o la dureza del agua de la zona en la que vivas. Como comprenderéis, no hemos podido comprobar la efectividad del filtro AquaClean, pero desde luego promete bastante.

Mención especial también a la aplicación HomeID de Philips, que desde hace bien poquito acoge a los antiguos usuarios de Philips Coffee+. En esta app, que no está integrada como tal con la cafetera, puedes encontrar instrucciones, información sobre el mantenimiento y consejos y trucos útiles para la Philips 3300 LatteGo o cualquier otro electrodoméstico de la marca.

Conclusiones

La Philips 3300 LatteGo es una cafetera ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Si dejamos a un lado el precio, que realmente no es para todos los bolsillos, estamos delante de una cafetera automática de gran calidad, con un diseño cuidado, una apariencia y estructura sencillas y aptas para todos los públicos, un proceso de elaboración del café intuitivo y un sistema de mantenimiento y limpieza cómodos. Ideal para la gran mayoría de usuarios y para aquellos que no necesariamente disfrutan tanto de todo el proceso de elaboración del café. Una muy buena opción para aquellos que buscan el café perfecto desde la comodidad de su sofá.

La Philips 3300 LatteGo está disponible en la web de Philips a un precio de 549,99€, también está disponible en canales minoristas como Amazon.