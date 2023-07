El robot aspirador Conga 7290 Eternal Home Genesis es una de las últimas incorporaciones a la familia de Cecotec, una marca de tecnología española de sobra conocida que se ha hecho un hueco en el mercado gracias a su variedad de productos y precios asequibles.

En este caso, esse trata de un robot aspirador de gama media que presenta dos de las características más atractivas para todo aquel que esté a la caza de uno de estos electrodomésticos: tecnología láser y base de autovaciado.

Cuando abrimos la caja nos encontramos con:

2 cepillos laterales

Base de autovaciado

Bolsa higiénica de 2 L

Cepillo de autolimpieza

Cepillo multifunción

Depósito mixto,

Filtro de alta eficiencia

Manual de instrucciones

Mopa

Robot aspirador Conga 7290 Eternal Home Genesis

Especificaciones Conga 7290 Eternal Home Genesis

Dimensiones 32 x 32 x 9 cm Peso 5,5 kg Navegación Láser Potencia de succión 3.000 Pa Capacidad bolsa de autovaciado 2 L Tipo de filtro Alta eficiencia App Sí (Cecotec) Programable Sí Batería 2.600 mAh Autonomía Hasta 110 minutos

El Conga 7290 utiliza tecnología de mapeo láser para crear un mapa preciso de tu hogar y planificar rutas. Gracias al mapa generado por el láser, puedes definir, planificar y programar la limpieza de tu vivienda completa o de estancias específicas, lo que te brinda un mayor control y personalización en la limpieza en el menor tiempo posible. Como hemos visto anteriormente, este mapa es modificable y puedes personalizarlo separando cada estancia de cara a optimizar la limpieza. Además, puedes almacenar varios mapas en caso de que tu casa tenga más de una planta.

Presenta un diseño elegante y compacto en color negro con detalles en azul, marca de la casa. Está construido con materiales duraderos de alta calidad y cuenta con un acabado resistente a los arañazos. Está equipado con cepillos laterales y un cepillo central motorizado, que trabajan en conjunto para barrer y recoger la suciedad de manera efectiva y se adaptan a diferentes tipos de suelos.

Incluye un tanque mixto de polvo y agua, lo que permite una limpieza completa al combinar la aspiración y el fregado en una sola pasada. Es cierto que este tipo de dispositivos no promete la mejor de las limpiezas, y eso es lo que da, un extra sin llegar a ser un fregado en profundidad. Además, el tanque de agua puede resultar insuficiente para limpiar un área bastante amplia o con mucha suciedad, así que puede que tengas que rellenar el tanque durante la limpieza.

El motor de succión del Conga 7290 ofrece una potencia de 3000 Pa, con una aspiración máxima de 2500 Pa. Esto garantiza una recogida eficiente de polvo, suciedad, pelos y partículas en diferentes tipos de superficies. Además, el robot también realiza un movimiento vaivén de fregado intensivo, con control electrónico de dosificación de agua, para una limpieza más profunda.

Autonomía

La autonomía del Conga 7290 Eternal Home Genesis es bastante buena, con una batería de 2.600 mAh que dura hasta 110 minutos. Y si no fuera suficiente, porque vives en una casa enorme y el robot necesita más tiempo para terminar la limpieza, gracias a su tecnología Total Surface él solo vuelve a la base de carga para completar después la tarea. Cabe señalar que, a veces, puede costarle un poco llegar a la base y se queda dando vueltas cerca pero sin llegar a colocarse bien.

Una vez finalizada la limpieza, el Conga 7290 volverá a la base de carga e iniciará el vaciado automático del depósito de polvo, liberándote de la tarea de vaciar el depósito manualmente. Con una capacidad de 2L, en función de la situación (estación del año, animales en casa, etc.) puede durar varias semanas hasta llenarse.

Como el vaciado es ruidoso y puede resultar molesto (testado en humanos y en gatos), puedes seleccionar si quieres que el robot lo haga de forma automática o prefieres iniciarlo de forma manual con la app. De este modo la descarga no se iniciará por sorpresa cuando el robot haya acabado.

Un detalle que cabe destacar del depósito es que en ocasiones puede fallar. Si la bolsa no está bien colocada o si se ha atascado de alguna forma la salida del depósito del robot, se encenderá una luz roja en la base de autovaciado y no se activará cuando el robot termine de limpiar. Normalmente con ajustar la bolsa o revisar la salida del depósito es suficiente para que funcione correctamente.

Control con la app y modos de limpieza

El Conga 7290 cuenta con conectividad Wi-Fi de 2.4 Ghz (como es habitual en los dispositivos de este tipo), lo que te permite controlarlo y programarlo desde tu dispositivo móvil a través de la aplicación de Cecotec. Además, es compatible con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant, lo que facilita el control mediante comandos de voz.

Desde la app puedes seleccionar entre 8 modos de limpieza diferentes: auto, limpieza completa, fregado, bordes, espira, espiral cuadrada, puntual y área. También puedes elegir entre 3 niveles seleccionables de potencia de succión y el nivel de agua, en caso de que estés utilizando el robot con la opción de fregado.

Pero eso no es todo, también puedes planificar y programar la limpieza de toda tu casa o solo de las habitaciones que quieras. El robot genera un mapa del lugar y tú decides por dónde quieres que pase. Dentro de esta opción de programación puedes elegir restringir ciertas áreas, por ejemplo, si vas a fregar, que el robot no pase por alfombras, o por alguna zona con cables.

Sin embargo, esta opción de restringir zonas no funciona como tal en el modo de limpieza normal, sino que eliges limpieza por áreas. Es cierto que funcionaría de forma positiva (añadiendo zonas que sí) en lugar de negativa (restando zonas que no), pero a efectos prácticos no funciona igual. Se trata de una funcionalidad que se podría añadir a la app y sería muy útil.

Conclusiones

En general, el Conga 7290 Eternal Home Genesis es un robot aspirador que, pese a tener un precio ajustado, ofrece tecnología láser y base de autovaciado. Además, cuenta con un diseño elegante, una potente capacidad de succión y control inteligente. Una buena opción si nos movemos en este rango de precio. Ahora mismo el Conga 7290 Eternal home puede comprarse en la tienda oficial de Cecotec por un precio de 349,00€. También puedes adquirirlo al mismo precio en minoristas como Amazon.