El Cecotec Conga 2090 Vision es uno de los mejores robots aspiradores en relación prestaciones/precio de la firma española. Un gama media encargado de limpiar automáticamente y de manera eficiente nuestro hogar, que puedes adquirir durante 24 horas al precio más bajo de su historia.

Este robot de Cecotec es un 4 en 1 que con tecnología Only One System barre, aspira, pasa la mopa y friega todas las superficies de nuestro hogar de manera ordenada. Como otros modelos de Cecotec que hemos analizado, cuenta con una app de control para móviles inteligentes con mapa. El robot memoriza el recorrido para poder encontrar la ruta más rápida y eficiente de limpieza y volver a la base de carga, una vez terminada la limpieza. El robot sabe perfectamente donde se encuentra, por donde ha pasado y por donde no.

También puede controlarse mediante asistentes de voz, Alexa y Google Assistant, con funciones como empezar la limpieza, parar de limpiar o mandar el robot a su base de carga. Cuenta con una turbina que maximiza la potencia de succión de hasta 2700 Pa y una batería de Ion-Litio de 14,4 V y 2600 mAh, con una autonomía de hasta 160 min.

Cecotec Conga 2090 Vision, la mejor oferta

PcComponentes nos propone todas las semanas un pequeño juego a modo de oferta flash de un producto determinado. Básicamente, te apuntas a la promoción haciendo un clic en el botón ¡descubrir oferta! para conocer su precio. Estas ofertas suelen ser las más ventajosas que realiza el minorista ya que el precio final se rebaja al mínimo histórico.

La oferta de esta semana corresponde al robot Cecotec Conga 2090 Vision, rebajado hasta 159 euros. Para hacerte con él solo tienes que seguir tres sencillos pasos:

Apúntate a la promoción de la oferta flash. Descubre el precio exclusivo del producto. Realiza tu pedido.

O entras directamente en nuestro enlace… Aunque veas el precio oficial de 199 euros, una vez que lo añadas al carrito tendrás la oferta de 149 euros, el precio más bajo.

El envío es totalmente gratuito y te lo mandan en 1 solo día. También es gratuita la potencial devolución en 30 días. Dispones de financiación si lo necesitas y el cuidadoso soporte técnico del minorista. La oferta solo está disponible durante 24 horas.