Razer Edge 5G, el juego en la nube en el bolsillo

La recién anunciada Razer Edge 5G es una muestra más de que el ecosistema de las videoconsolas portátiles está experimentando un periodo particularmente efervescente, después de que la salida de Sony de ese mercado, con el fin de la producción de PS Vita en marzo de 2019, dejara a Nintendo, con su híbrida Switch, como uno dispositivo de referencia en dicho mercado. Algo que daba a entender que la demanda era mínima, seguramente a consecuencia de que muchos usuarios ya empleaban el smartphone para jugar y que, por lo tanto, no necesitaban una portatil.

Sin embargo, Valve nos hizo cambiar de perspectiva con el lanzamiento, el año pasado de Steam Deck, un dispositivo que ha sabido ganarse el interés de muchos usuarios y que, además, ha reactivado dicho mercado, algo que se ha notado tanto en consolas portátiles basadas en X86-64 y Windows (de las que podemos encontrar una gran cantidad de dispositivos en tiendas asiáticas como Aliexpress) como en modelos que se basan en ARM y Android, capaces de ejecutar juegos diseñados para este sistema operativo y optimizadas para el juego en la nube.

Lo que faltaba, eso sí, era que primeras marcas se sumaran a este mercado para terminar de revitalizarlo, pero esto parece estar cambiando, primero con la recientemente lanzada Logitech G, y ahora con la esperada y prometedora Razer Edge 5G, una videoconsola portátil de la que ya supimos hace unas semanas, (aunque, en puridad, ya tuvimos un primer avance en noviembre del año pasado)y que todavía tardará unos meses en llegar al mercado, pero de la que ya conocemos todos los detalles.

Razer Edge 5G: especificaciones técnicas

Pantalla: AMOLED 6,8 pulgadas FullHD+ (2.400 x 1.080), 144 hercios.

Audio: Altavoces de 2 vías con Verizon Adaptive Sound, 2 micrófonos digitales

SoC: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform

Memoria RAM: 8gigabytes LPDDR5

Almacenamiento: 128GB

Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G Sub 6, mmWave

Batería: 5.000 miliamperios.

Sistema Operativo: Android 12

Dimensiones y peso: 253 x 87 x 13,88 milímetros, 262 gramos.

Como puedes ver en las imágenes, la Razer Edge 5G se acompaña del control Razer Kishi v2, cuya versión para Android te mostramos hace ya unos meses, y del que hace algo más de un mes te mostramos la versión para iPhone. Así, si ya conocías el mismo, seguro que la estética de esta nueva consola te resultaba familiar, pues se muestra con el mismo, aunque también puede emplearse sin el mando, ya que cuenta con pantalla táctil.

La Razer Edge 5G está motorizada por un SoC Snapdragon G3x, un integrado diseñado pensando especialmente en este tipo de dispositivos, y que integra una CPU Kryo de 8 núcleos de 3 gigahercios y una GPU Adreno capaz de proporcionar el rendimiento adecuado tanto para el juego en local, con títulos compatibles con su sistema operativo, Android 12, como lo que podemos entender que es su punto fuerte, las plataformas de juego en la nube, así como sistemas de retransmisión de otras plataformas.

Para tal fin, como ya has podido leer en las especificaciones, cuenta con conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y 5G Sub 6, mmWave, de modo que no tendremos problemas en lo referido a la conexión. Encontraremos preinstalado el launcher de Epic Games, pero también está optimizada para emplear servicios como GeForce NOW y Xbox Cloud, y opciones de juegos en remoto de juegos de PC como Steam Link, Moonlight, y Parsec.

Razer Edge 5G debutará en el mercado estadounidense en enero de 2023 y, desgraciadamente, de momento no hay previsión de llegada al mercado español. No obstante, permaneceremos atentos, pues cabe la posibilidad de que termine por llegar a nuestro país.

Más información: Razer