El Metaverso es un lugar triste y vacío

Soy consciente de que la afirmación que da título a esta publicación puede parecer mía, pues cuando escribo sobre el Metaverso es, por norma general, en un tono más bien negativo, si bien en más de una ocasión he aclarado que no tengo nada en contra de esta plataforma. Desde una perspectiva objetiva, me cuesta mucho verle futuro a corto y medio plazo, pero eso no significa que me alegre de ello ni nada por el estilo. Ojalá pudiera ser cierto lo prometido en su anuncio, esa especie de Ready Player One. Sin embargo, a día de hoy es más equiparable, en múltiples sentidos, a un Second Life escasamente poblado por Miis (los avatares de Nintendo Wii).

Así, y para evitar que parezca que eso de definir el Metaverso como una localidad costera puramente turística, que al terminar el verano se convierte en una amalgama de todos recogidos, persianas bajadas y calles desiertas, he de aclarar que, como podemos leer en The Wall Street Journal, solo me estoy basando en lo que se afirma en un informe interno de Meta, en el que se puede leer que, hablando sobre el reducido uso de su plataforma, «An empty world is a sad world«, «Un mundo vacío es un mundo triste«, y el caso es que a día de hoy, y pese a los esfuerzos de Meta para evitarlo, el Metaverso no es un (ciber)espacio demasiado poblado.

Meta inicialmente tenía como objetivo llegar a los 500.000 usuarios activos mensuales en Horizon Worlds, la puerta de entrada al Metaverso, para finales de este 2022. Sin embargo, la cifra actual es inferior a 200.000 según dicho informe interno que, entre otras cosas, recoge que ni los propios trabajadores de Meta se muestran particularmente propicios a usar la plataforma. Esto ha dado lugar, como te contamos en esa publicación, a que se haya exigido a los empleados que se enamoren del Metaverso, empezando por Horizon Worlds, algo que solo conseguirán, según los directivos, usándolo de manera habitual.

Y si esos datos que te dábamos hace unos días ya eran malos, de puertas para dentro, lo publicado por TWSJ demuestra que la situación, de puertas afuera, es todavía peor, con el agravante de que, en este caso, no se puede exigir a los potenciales usuarios que accedan todos los días al servicio, cómo sí que se estaría sugiriendo a los trabajadores.

Y el caso es que los datos son aún peores de lo que podría parecer porque, al hablar de 200.000 usuarios, podría pensarse que la clave es que el servicio siga creciendo con el tiempo… pero lo cierto es que lo que está haciendo es descender. Los documentos internos muestran que la mayoría de los usuarios no regresaron al Metaverso después del primer mes en la plataforma, y ​​la cantidad de usuarios ha disminuido constantemente desde la primavera. Así, salvo sorpresas, parece que el invierno en el Metaverso sumará «frío» a «triste y vacío». Meta hablaba de 300.00o usuarios activos mensuales a principios de año, por lo que hablamos de un descenso del 33% en alrededor de dos trimestres, y sin señales de que esta tendencia se pueda revertir.

En otras circunstancias esto ya sería negativo, pero debemos sumarle la creciente intranquilidad de los inversores, que saben que Meta ya ha invertido 15.000 millones de dólares en el Metaverso, pero que debido a la falta de transparencia de Meta a este respecto, según afirman, desconocen por completo en qué se han empleado. Podemos imaginar que una pequeña parte habrá ido a dotar de piernas a los avatares, y que un pellizco algo mayor se habrá dedicado al diseño y producción de las Meta Quest Pro, una inversión que entendemos que aspirará a recuperar con la venta de este visor tope de gama. Pero aún así, es mucho, demasiado dinero, para que se haya empleado solo en ambas cosas.