Los Sims 5 (o la nueva generación de Los Sims) ya está en marcha

Hasta ahora no había más que rumores, y pocos, con respecto a Los Sims 5, la esperada pero aún no confirmada nueva versión de Los Sims, el arrollador éxito de Maxis, cuya primera versión vio la luz a principios del año 2000 (sí, ya ha pasado tanto tiempo), y cuya última iteración hasta el momento, Los Sims 4, cumplió ocho años a principios del pasado mes de septiembre, si bien a día de hoy Electronic Arts sigue publicando, de manera frecuente, nuevos contenidos (de pago, eso sí) para el mismo.

¿Y por qué he dicho que Los Sims 5 ya está en marcha, pero que todavía no está confirmado? Hace unas horas, se ha producido un evento online denominado Behind The Sims Summit , en su primera edición, y que durante media hora ha dado un repaso al presente y al futuro de Los Sims, con actualizaciones relacionadas con Los Sims 4, Los Sims para móvil y todo su ecosistema. Se ha celebrado hoy porque, como ya era sabido desde hace algún tiempo, desde hoy mismo Los Sims 4 ha pasado a ser un juego gratuito en todas las plataformas y, según la desarrolladora, lo será para siempre. El juego base, eso sí, los contenidos que mencionaba anteriormente son y seguirán siendo de pago.

Aunque gran parte de los algo menos de 30 minutos del evento han estado dedicados a la generación actual, durante los últimos minutos del vídeo, que puedes ver aquí, el protagonismo ha pasado a Project Rene, lo que la propia compañía define como «La próxima iteración de Los Sims». Es cierto que en el vídeo, en ningún momento se llega a mencionar, de manera explícita, Los Sims 5, pero claro, o esta nueva iteración es esa nueva versión, o Electronic Arts considera que el modelo actual de Los Sims está agotado (lo que parece poco probable), y pretende crear una nueva propuesta de juego. Yo apuesto, claramente, por la primera opción.

Sea como fuere, de momento Project Rene va para largo, pues nos han aclarado que se encuentra en una fase inicial de desarrollo, y que por lo tanto todavía será necesario esperar algunos años hasta su llegada al mercado. En este momento la compañía estaría trabajando en los aspectos relacionados con la personalización (que es lo poco que se ha podido ver en el evento), pero los planes son mucho más ambiciosos, pues apuntan a, y cito textualmente, «evolucionar fundamentalmente la forma en que los Sims piensan y se comportan, cómo los jugadores crean y personalizan sus mundos e innovan de formas completamente nuevas«.

En lo referido a personalización del entorno, y como hemos podido ver en el vídeo, todo parece de lo más prometedor, pues se ha mostrado el proceso de personalización al detalle de una cama y de un sofá, en los que hemos visto cambios de color, edición pieza a pieza, aplicación de patrones, etcétera. Para los amantes de dedicar horas y horas (por no decir días, semanas o vidas enteras) al diseño pieza a pieza de sus casas, esta puede ser la experiencia definitiva.

Otro aspecto que hemos podido ver es que, aunque también contemplará el juego en solitario (sería una locura prescindir del mismo), también van a poner el foco en el juego online, potenciando al máximo el juego cross-platform, es decir, que los jugadores puedan interactuar entre sí, independientemente de la plataforma que empleen para jugar. A este respecto, hemos podido ver como dos dispositivos, un PC y un smartphone, participaban simultáneamente en el diseño de un mismo espacio.

Todavía tendremos que esperar un tiempo, como indicaba antes, al menos un par de años según la declaración oficial de EA-Maxis, si bien también se mencionan pruebas de acceso anticipado, por lo que puede que no tengamos que esperar tanto tiempo para empezar a recibir mucha más información sobre Project Rene que, no sé qué pensarás tú, pero en mi cabeza ya significa Los Sims 5.