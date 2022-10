Call of Duty Modern Warfare II: requisitos mínimos, recomendados y óptimos

Infinity Ward ha publicado un listado completo con los requisitos de Call of Duty Modern Warfare II 2022, y también ha incluido un resumen de lo que podemos esperar si nuestro equipo cumple con cada uno de los cuatro niveles que ha diferenciado. Como de costumbre, la base la forman los requisitos mínimos, seguidos de los recomendados, los recomendados para juego competitivo y los ideales para jugar en 4K.

Call of Duty Modern Warfare II no es especialmente exigente en lo que respecta a los requisitos mínimos, de hecho incluso los requisitos recomendados son bastante asequibles, pero si queremos jugar en competitivo con todas las garantías o en 4K necesitaremos un equipo muy potente, de eso no hay ninguna duda.

Si te preguntas por qué va a ser tan asequible Call of Duty Modern Warfare II en lo que respecta a sus requisitos la respuesta es simple, porque se trata de un juego de transición generacional que ha sido desarrollado partiendo de la base que fijan PS4 y Xbox One a nivel técnico. Ambas consolas llevan tiempo obsoletas, así que la cosa está bastante clara.

Requisitos mínimos de Call of Duty Modern Warfare II

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-6100 o Core i5-2500K (4 hilos).

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon RX 470.

2 GB de memoria gráfica.

72 GB de espacio libre y 32 GB más para texturas de alta resolución.

Con esta configuración podremos jugar a Call of Duty Modern Warfare II en calidad baja, aunque no especifican a qué resolución.

Hay un error en equivalencias GPU, porque la Radeon RX 470 es más potente que la GeForce RTX 960. Lo correcto sería poner como equivalencia de esta una Radeon R9 285.

Requisitos recomendados de Call of Duty Modern Warfare II

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-6600K o Core i7-4770 o Ryzen 5 1400 (8 hilos o 4 núcleos con un IPC superior).

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580.

4 GB de memoria gráfica.

72 GB de espacio libre y 32 GB más para texturas de alta resolución.

Si cumplimos esto requisitos podremos jugar en 1080p con 60 FPS estables en la mayoría de la situaciones y la calidad gráfica configurada en calidad alta.

Parece que hay un error de equivalencia a nivel CPU por la presencia del Core i5-6600K, que solo tiene 4 núcleos y 4 hilos, pero es probable que lo hayan listado porque puede llegar a compensar en parte su menor cantidad de hilos gracias su mayor IPC y a sus frecuencias.

Requisitos de Call of Duty Modern Warfare II para competitivo

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-8700K o Ryzen 7 1800X (6 núcleos y 12 hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 5700 XT.

8 GB de memoria gráfica.

72 GB de espacio libre y 32 GB más para texturas de alta resolución.

Esta configuración nos permitirá jugar con una alta tasa de fotogramas por segundo y aprovechar un monitor que tenga una elevada tasa de refresco.

Vemos dos errores de equivalencias a nivel CPU y GPU, aunque el primero es el más grave, ya que el Ryzen 7 1800X tiene 8 núcleos y 16 hilos, aunque su IPC es inferior al del Core i7-8700K. La equivalencia correcta y más cercana al chip de Intel sería un Ryzen 5 3600X.

En cuanto a la GPU, la GeForce RTX 3060 Ti es más potente que la Radeon RX 5700 XT, y la equivalencia gráfica correcta más cercana a esta última sería una GeForce RTX 3060.

Requisitos óptimos para jugar a Call of Duty Modern Warfare II en 4K

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i9-9900K o Ryzen 9 3900X (8 núcleos y 16 hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT.

8 GB de memoria gráfica.

72 GB de espacio libre y 32 GB más para texturas de alta resolución.

Con esta configuración podremos jugar en 4K y calidad alta manteniendo una tasa elevada de fotogramas por segundo. Hay un error de equivalencia grave en la CPU, ya que el Core i9-9900K tiene 8 núcleos y 16 hilos, y el Ryzen 9 3900X suma 12 núcleos y 24 hilos. La equivalencia real más cercana al primero sería un Ryzen 7 3800X.