Sony y Nintendo lideran el mercado de las consolas, vemos los números oficiales de unidades vendidas

El pulso que está echando Microsoft a Sony para poder hacerse con Activision Blizzard nos ha dejado una información muy interesante. La compañía de Redmond ha presentado, como parte de un nuevo alegato ante la autoridad británica reguladora del mercado y la libre competencia, un informe donde se puede ver claramente la posición que tienen ambas en el mercado de las consolas, y también la posición que ocupa Nintendo.

Los números que vemos se refieren a 2021, lo que significa que no están actualizados a lo que llevamos de año. En total, a diciembre de 2021 Sony acumulaba 151,4 millones de consolas PS4 y PS5 en todos sus modelos y versiones, lo que le concede un liderato cómodo frente a la segunda, que es Nintendo, y que acumula 103,5 millones de unidades vendidas de Switch, también en todas sus versiones. La tercera posición queda para Microsoft, que acumula 63,7 millones de consolas vendidas incluyendo tanto a Xbox One en todas sus versiones (S y X) como a Xbox Series S y Series X.

Si hacemos un desglose por sistemas vemos que PS4 fue la consola más vendida con 117,1 millones de unidades acumuladas a diciembre de 2021. PS5 había vendido 17,3 millones de unidades hasta esa fecha, así que nos faltan 17 millones consolas para cuadrar el dato que ha dado Microsoft. No sabemos de dónde ha sacado la compañía de Redmond esa cantidad extra, así que no puedo concretaros nada más.

Con todo, lo importante de esto no es la división del total de consolas vendidas, sino el sentido que Microsoft quiere dar a este argumento y cómo quiere utilizarlo a su favor para que su intento de comprar a Activision Blizzard reciba el visto bueno de Reino Unido. La clave de dicho argumento está en que el gigante de Redmond ha querido demostrar tres cosas fundamentales:

Que no ostenta una posición dominante en el sector de las videoconsolas, y que de hecho ocurre todo lo contrario, ya que está por detrás de Sony y Nintendo.

¿Conseguirá Microsoft hacerse con Activision Blizzard? No lo tiene fácil, y Sony no va a dejar de hacer todo lo posible para impedirlo, eso es evidente. No obstante, está claro que el gigante de Redmond tiene argumentos de peso y que sabe cómo utilizarlos a su favor, como acabamos de ver en este artículo, así que puede que al final logre completar la adquisición de Activision Blizzard.