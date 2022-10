La semana pasada terminó El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y esta ha hecho lo propio La Casa del Dragón, dos de las series más esperadas y dos de las que más impacto han tenido en los que llevamos de año. Y aunque hay quien dice que no se pueden comparar porque tal y tal, lo cierto es que no solo se pueden comparar, sino que se deben comparar.

Con lanzamientos tan apegados el uno al otro (fue HBO la que lo quiso así; Amazon iba a la suya desde el principio) se ha hecho ex profeso para su comparación… o más bien para su competencia, si bien lo uno lleva irremediablemente a lo otro. Pero tratándose de adaptaciones de populares mundos de fantasía épica, del tipo de producciones que son… ¿cómo no se iban a comparar?

Pues bien, aunque mi opinión la tengo más que clara, he echado un vistazo a las grandes plataformas para cinéfilos y seriéfilos a ver que valoraciones recogían de ambas series y esto es lo que me he encontrado.

Metacritic

En Metacritic se recogen las críticas de medios supuestamente profesionales, lo que denominan como ‘metascore’, así como los votos y opiniones de los usuarios.

Metacritica:

Los Anillos de Poder: 71 (de 100) La Casa del Dragón 69 (de 100)



Usuarios:

Los Anillos de Poder: 2,5 (de 10) La Casa del Dragón: 5,2 (de 10)



Rotten Tomatoes

En Rotten Tomatoes hacen algo similar, por un lado toman en cuenta las valoraciones de la crítica especializada y por el otro, son los usuarios del sitio los que votan y comentan el contenido.

Metacritica:

Los Anillos de Poder: 85% (de 100) La Casa del Dragón: 85% (de 100)



Usuarios:

Los Anillos de Poder: 39% (de 100) La Casa del Dragón: 84% (de 100)



IMDb

En IMDb, sin embargo, solo se tienen en cuenta las opiniones de los usuarios, aunque se trata del sitio que más participación recaba.

Los Anillos de Poder: 6,9 (de 10) La Casa del Dragón: 8,6 (de 10)



FilmAffinity

Por último me he pasado por la versión española de FilmAffinity, donde recogen críticas profesionales, pero donde la puntuación que se observa es la de los usuarios del sitio.

Los Anillos de Poder: 5,8 (de 10) La Casa del Dragón: 7,5 (de 10)



Este ejercicio es un mero divertimento, pues esos datos dicen poco si no se profundiza en ellos. Lo poco que dice, eso sí, es que La Casa del Dragón queda por encima de Los Anillos de Poder.

No obstante, cabe mencionar que las dos series, pero muy especialmente Los Anillos de Poder fueron víctimas del llamado review bombing, el bombardeo de reseñas, por lo general realizadas por parte de los extremos y, por lo general también, en términos negativos. A este review bombing, eso sí, respondieron en Rotten Tomatoes y sobre todo en IMDb, servicio propiedad de Amazon, de manera fulminante en los primeros días, bloqueando la posibilidad de voto y retirando miles de votos negativos.

A Amazon, de hecho, se le llegó a recriminar la censura porque solo la aplicaron al extremo que no les convenía, esto es, a los fanboys que iban directos a por el cero, pero no a los que hacían lo mismo pero a la inversa, votando diez a una serie de la que si ha quedado algo cristalino, es que ha sido motivo permanente de controversia (otra muestra de review bombing evidentees el 2,5 de nota media de los usuarios en Metacritc).

Por otro lado, y también vale la pena comentarlo, el gasto enorme en publicidad que ha hecho Amazon da la sensación de haber sesgado no poco las críticas realizadas en grandes portales de todo el mundo. Es muy llamativo cómo muchos de los grandes medios han hecho hincapié en sus críticas en cómo se ha respetado la esencia del material original en la adaptación de Prime Video, cuando la crítica más generalizada entre los expertos en la obra de Tolkien ha sido esa.

«El tratamiento del material tolkiniano es respetuoso y de una gran fidelidad al canon» escribían, por ejemplo, en la alabanza que le dedicaron a la serie en El País, mientra que los adeptos a Tolkien que mejor lo han llevado califican a la serie de ‘fanfic’, negándose a llamarla adaptación.

Pero esta es solo una de las numerosas polémicas que ha arrastrado El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y no es el objeto de esta entrada en entrar ahí, valga la redundancia. También La Casa del Dragón ha tenido sus detractores. Pero ya que hablamos de críticas… que se tenga en cuenta un poco el contexto.

Y tú ¿con cuál te quedas? ¿Los Anillos de Poder o La Casa del Dragón?