Doctor Who salta a Disney+, pero seguirá siendo de la BBC

Uno de los lanzamientos más esperados por sus fans es el de la futura nueva temporada de Doctor Who. Recordemos que el último episodio de la decimotercera temporada fue emitido en diciembre de 2021, si bien es cierto que este año se han estrenado tres especiales, La Víspera de los Daleks, La Leyenda de los Sea Devils y, de manera mucho más reciente (el pasado fin de semana), El Poder de la Doctora. Así, la espera de la decimocuarta temporada, con Ncuti Gatwa encarnando al nuevo doctor, es esperada desde hace ya tiempo.

La veterana serie de la BBC, cuyo primer episodio fue emitido el 23 de noviembre de 1963, se acerca por lo tanto a su 60 cumpleaños, seis décadas, eso sí, con un amplio parón entre 1989 y 2005 (con una película entre medias, eso sí, Doctor Who: La película, estrenada en mayo de 1996). Esto, claro, nos explica que esta nueva temporada vaya a estrenarse el año que viene, aunque esperemos que no decidan hacer coincidir su estreno con el del primer episodio de la primera temporada, es decir, con el día de su 60 cumpleaños, puesto significaría que todavía queda algo más de un año de espera.

Sea como y cuando fuere (aunque esperemos que lo antes posible), lo que sí que es oficial es que su estreno se producirá el año que viene, y que salvo en Reino Unido, donde será emitida por la BBC, el resto del mundo podrá verla a través de Disney+, que se ha hecho con los derechos de emisión globales, con la excepción claro de UK. Algo que, claro, nos hace preguntarnos qué ocurrirá con las temporadas anteriores.

A new logo for a new era! Doctor Who returns in 2023 on the @BBC in the UK and @DisneyPlus in the rest of the world 🔷✨

Read more here ➡️ https://t.co/X7Z4Lfzr6J pic.twitter.com/FlGCp6GA5a

— Doctor Who (@bbcdoctorwho) October 25, 2022