VPN: qué puede hacer por ti y qué no

Es un hecho que vivimos inmersos en la era de Internet y ello supone muchas cosas. Entre otras, una exposición de la que no somos plenamente conscientes por cómo se da nuestra «vida online», y es que dejamos un rastro profundo allá por donde vamos que puede ser explotado con todo tipo de fines: del perfil publicitario a la manipulación o el robo de datos.

Es, por estos peligros que entraña la vida moderna en la que siempre estamos conectados, que las VPN, las virtual private networks o redes privadas virtuales, han adquirido un rol protagonista entre las herramientas de cabecera de todo aquel que se preocupe un mínimo por su privacidad. Porque sí, las VPN comprenden otras ventajas; pero no nos engañemos: la principal es la de proteger la privacidad… sin menoscabar la experiencia.

En otras palabras, hay métodos tan o más eficaces para preservar la privacidad en Internet que usar una VPN, pero no son ni de lejos tan convenientes. A modo de muestra, prueba Surfshark gratis durante una semana en Android, iOS o macOS. Este es uno de los grandes proveedores de VPN del mercado y, a diferencia de otros, ofrece este periodo de prueba limitado en el tiempo, pero completo en cuanto a prestaciones.

Es importante la distinción, porque aunque hay servicios de VPN gratuitos, o no son de fiar, o son muy malos, o están muy limitados, como por otra parte es normal. Una VPN no solo se encarga de cifrar tu tráfico en Internet, o de asignarte una IP internacional bajo demanda: lo hace sin afectar tu velocidad de navegación. He ahí la clave. De lo contrario, puedes usar Tor gratis y despreocuparte.

Sin embargo, no es lo mismo. No es lo mismo tener mucha privacidad a costa de destrozar la experiencia, que tener un poco menos, con todas las garantías de velocidad y compatibilidad que tiene cualquier usuario corriente. Y con la ventaja de conectarte a la IP del país que quieras, sí, si bien seguiremos considerando esta característica como secundaria, aun cuando para muchos sea el motivo más elemental para subirse al carro de las VPN.

En esencia, con una VPN puedes ocultar el tráfico web a tu propia ISP, pero sin entorpecer el uso de tus servicios favoritos (ponle Google, Facebook, Netflix, Spotify…), sean estos perniciosos para tu privacidad o no (eso es decisión tuya); pero también puedes conjugar el uso de una VPN para bloquear el rastreo por parte de terceros, a pesar de que en ese caso tendrás que esforzarte un poco más por hacer las cosas en su debido orden.

Con una VPN, podrás, como también se ha mencionado, conectarte a esos mismos servicios desde el país que quieras, con la posibilidad de acceder, por ejemplo, a contenidos que te estaban vetados por bloqueo regional, con apenas un par de clics, sin importar el dispositivo del que te conectes y sin desmerecer la velocidad de conexión y descarga. Esta es la auténtica fortaleza de las VPN.

Así que ya sabes qué puede hacer una VPN por ti: aumentar tu privacidad en línea al cifrar tu tráfico para tu proveedor de Internet, pero también para los servicios que usas y los sitios que visitas; asignarte una IP con la que enmascarar la tuya propia y con el aliciente de simular una conexión en el extranjero; y hacerlo todo sin que la velocidad de tu conexión y, por lo tanto, tu experiencia de navegada, se vea afectada.

Lo que no puede hacer por ti ninguna VPN es garantizarte el anonimato, porque eso en Internet no existe; así como tampoco puede garantizarte un nivel óptimo de privacidad si no pones un poco de interés por tu parte. Tenlo en cuenta, porque es importante: el anonimato en Internet no existe, como se ha demostrado en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Ni una VPN, ni Tor.

Por lo demás, las VPN son a día de hoy un recurso valioso… y barato, porque la competencia en el sector es brutal. Eso sí, barato no es gratuito. Huye de cualquier VPN gratuita, a menos que la uses de manera esporádica para menudencias. Por eso es mejor una prueba como la que ofrecer Surfshark: si te convence, pagas… Y no tiene por que ser en Surfshark, aunque es de las pocas que ofrece dispositivos ilimitados. Pero que no sea por alternativas.