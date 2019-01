WhatsApp está caído, ha dejado de funcionar a nivel internacional

WhatsApp ha caído, la conocida aplicación de mensajería instantánea lleva sin funcionar alrededor de media hora, así que si tienes problemas con ella no te preocupes, no tiene nada que ver con tu smartphone ni con tu conexión a Internet.

No sabemos exactamente que ha hecho que WhatsApp esté caído, pero podemos confirmar que el servicio está inoperativo a nivel internacional y que España se encuentra entre los países afectados al momento de escribir este artículo.

Aunque la caída ha sido global no tenemos todavía un listado engloble todos los países afectados, ni tampoco una explicación oficial por parte de Facebook, propietarios de esta aplicación. Habrá que esperar a ver si se resuelve el error en los próximos minutos, algo que, imaginamos, es muy probable, ya que muchos usuarios han empezado a dar la voz de alarma y el cuerpo técnico responsable de WhatsApp se habrá puesto manos a la obra.

WhatsApp está caído: ¿qué problema presenta?

Como dijimos al momento de escribir estas líneas mostraba de forma constante un aviso de “conectando” en la parte superior del contacto al que intentamos escribir. Dicho mensaje se mantenía de forma continuada, por lo que no era posible enviar ni recibir mensajes.

Tenemos constancia de que algunos usuarios han podido utilizar la aplicación de forma intermitente, pero su funcionamiento no se ha normalizado y está muy lejos de ser óptimo, así que no es viable utilizarla para una comunicación instantánea.

En cualquier caso no deja de ser más una molestia que un problema grave. A día de hoy existen multitud de aplicaciones de mensajería instantánea de calidad que además no representan ningún tipo de coste ya que son gratuitas, como Telegram por ejemplo, así que tenemos opciones entre las que alternar si una de ellas está caída para no perder la comunicación con nuestros contactos.