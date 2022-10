Spotify denuncia la actitud anticompetitiva de Apple contra su servicio de audiolibros

Años antes de que Epic Games se autoproclamara como una empresa que lucha contra los monopolios (aunque a la hora de la verdad solo va contra lo que le interesa), Apple ya tuvo un conflicto bastante sonado con Spotify, la popular plataforma de audio vía streaming de origen sueco, que acusó al gigante de Cupertino de básicamente lo mismo: ser un ente monopolista dentro de su propio ecosistema y de ejercer competencia desleal desde ahí.

A pesar de la pérdida de protagonismo mediático del conflicto, la realidad es que las relaciones entre Spotify y Apple siguen siendo malas, cosa que queda plasmada en el hecho de que la plataforma de contenidos en formato audio ha vuelto a acusar a la corporación de Cupertino de tener una actitud anticompetitiva debido al rechazo de su sistema de compra de audiolibros.

Profundizando en los detalles, Spotify puso en marcha el mes pasado su negocio de audiolibros poniendo a disposición unos 300.000 títulos. La empresa de origen sueco ha dicho en una entrada publicada en su blog oficial que Apple ha rechazado su sistema de compra de audiolibros en tres ocasiones, incurriendo, una vez más y según su versión, en una actitud anticompetitiva.

Según Spotify, las restricciones que Apple impone en su propia plataforma impide a los usuarios comparar los precios fácilmente, lo que “no solo perjudica a los consumidores, sino, esta vez, también a los autores y editores que ahora se encuentran bajo el control de Apple”.

Que Apple gobierna su ecosistema con puño de hierro no es ningún secreto, hasta el extremo que la compañía de la manzana mordida llega incluso a imponer sus condiciones sobre servicios de terceros que pretendan operar a través de su App Store. De hecho, ha dicho en declaraciones a The New York Times que los audiolibros de Spotify habrían sido aceptados sin grandes inconvenientes si el servicio se hubiera ajustado a sus normas: “Les brindamos una guía clara sobre cómo resolver el problema y aprobamos su aplicación después de que introdujeran los cambios que les ha permitido cumplir”.

El tener que pasar por el aro de la App Store y sus normas fuerzan a Spotify a tener que entregar a Apple el 30% de comisión por cada venta realizada, y como en el fondo esto no es más que una “segunda parte” de un conflicto que se ha dilatado en el tiempo, la plataforma de audio vía streaming ha recordado que hace casi cuatro años “presentó una queja contra Apple ante la Comisión Europea” y que todavía está a la espera de una decisión.

Spotify ha comentado que, mientras sigue esperando la decisión de la Comisión Europea, “Apple continúa dictando cómo se ve la innovación en línea, causando graves daños a la economía de Internet, asfixiando a la competencia y la imaginación de los desarrolladores de aplicaciones. En ausencia de la intervención del gobierno, en Europa, EE.UU. o cualquier otro mercado del mundo, Apple ha demostrado una y otra vez que no se autorregulará y que no tiene un incentivo real para cambiar. Con el lanzamiento de nuestros Audiolibros, Apple ha demostrado una vez más lo descarado que está dispuesto a ser con las reglas de su App Store, cambiando constantemente los objetivos para poner en desventaja a sus competidores”.

Aunque Apple ha sido el blanco de muchísimas críticas en los últimos años por ser, de forma evidente, un monopolio dentro de su propio ecosistema, posiblemente no se habría llegado a esta situación si los consumidores y desarrolladores (durante mucho tiempo) no hubiesen premiado y encumbrado su ecosistema durante más de una década. Si las ventas hubiesen sido menores, a buen seguro que el gigante de Cupertino se habría visto forzado a poner unas condiciones más flexibles y favorables a usuarios y desarrolladores.