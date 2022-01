Epic Games gana aliados en su lucha judicial contra Apple

El enfrentamiento judicial entre Epic Games y Apple lleva ya más de un año en marcha, y al menos de momento no hay señales de que alguna de las dos partes se plantee dejarlo estar. Recordemos que aunque los rifirrafes ya venían de antes, el casus belli lo encontramos en la decisión de Apple (y también de Google, esto es importante recordarlo) de expulsar Fortnite de su tienda de aplicaciones, la App Store. ¿La razón? Pues que Epic Games había contravenido las normas de dicha plataforma al incluir un sistema de pagos in app que no era el de Apple.

En enero del año pasado, tras meses de declaraciones al respecto, Epic Games confirmó que iría a los tribunales, y así llegamos al pasado mes de mayo, cuando finalmente se iniciaron las declaraciones. El proceso podría haber concluido el 10 de septiembre, cuando la jueza Yvonne Gonzalez Rogers dictó sentencia, en la que afirmaba que Apple debía permitir los sistemas de pago de terceros, rompiendo de este modo la exclusividad de la que había gozado hasta el momento en este punto, y razón de la expulsión de Fortnite.

Obviamente, Apple confirmó de inmediato su intención de apelar la sentencia y, en base a dicha intención, pidió que se suspendiera temporalmente la aplicación de dicha medida, por el daño que ésta podría causar si finalmente una instancia judicial superior dictaba sentencia en sentido contrario. Por supuesto, Epic Games enfrentó dicha solicitud de aplazamiento alegando, curiosamente, unas declaraciones de la propia Apple.

Algo que Epic Games no pudo demostrar en el juicio, pese a que era una de sus principales intenciones, es que Apple mantiene un monopolio en lo referido a la distribución de software en iOS. Y es que ambas compañías presentan enfoques diametralmente opuestos en este sentido, puesto que apela a que Apple enfrenta una gran competencia. Claro, lo hace desde la perspectiva de que App Store forma parte de un conjunto más amplio, el del iPhone y sus servicios, y ahí sí que es cierto que los de Cupertino se enfrentan a varios rivales directos.

Sin embargo, según podemos leer en Yahoo! Finance, Epic Games ha recibido un enorme y quizá no del todo esperado apoyo en su intención de demostrar que Apple sí que detenta el monopolio que lleva más de un año denunciando, con la presentación de informes que refuerzan su posición por parte de los fiscales estatales de 35 estados de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de EE.UU, Microsoft y la Free Software Foundation. Pese a no ser parte del involucrada en el caso, han recurrido a una fórmula legal que permite aportar información sobre causas en las que tienen intereses.

En declaraciones a la BBC, Apple ha afirmado «Somos optimistas en cuanto a que la sentencia se confirmará en la apelación, y que el desafío de Epic Games fracasará«. Obviamente esto es lo que cabría esperar como respuesta por la compañía. Sin embargo, una respuesta tan amplia por parte tanto de entidades públicas como privadas no parece una buena señal para Apple que, quizá, debería empezar a plantearse un futuro en el que iOS no solo permita pagos in app con plataformas de terceros, sino también la posibilidad de abrir iOS a otras tiendas de apps.