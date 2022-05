Epic Games responde a la apelación de Apple

Aunque lleve ya unos meses desplazado del foco mediático, el enfrentamiento entre Epic Games y Apple se mantiene de lo más activo en los departamentos legales y de comunicación y relaciones públicas de ambas compañías. Ya ha llovido mucho desde septiembre del año pasado la jueza Yvonne Gonzalez Rogers dictara sentencia en primera instancia. Y es que lo que para el común de los mortales supondría el final de la vía judicial, en este caso era evidente que se trataba tan solo del primer asalto.

Ya te contamos, una semanas más tarde de que se dictara la sentencia, que ninguna de ambas empresas estaba totalmente satisfecha con el resultado y que, por lo tanto, aquello era solo el principio. Y efectivamente, las apelaciones y las respuestas a las mismas empezaron a circular con la velocidad de un monoplaza de Formula-1. Ya han pasado varios meses desde entonces pero nada ha cambiado, y la última en dar un pao al respecto ha sido Epic Games, que ha presentado un escrito en respuesta al presentado por Apple el pasado mes de marzo.

En aquel, Apple afirmaba lo siguiente:

«Epic Games construyó su caso sobre testigos que ‘carecían de credibilidad’ y eran ‘poco fiables’, cuyo testimonio carecía ‘totalmente de base probatoria’ y que estaban ‘dispuestos a estirar la verdad en apoyo del resultado deseado [por Epic]’. En el juicio, se reveló que sus teorías eran ‘artificiales’, ‘mal concebidas’ e ‘impulsadas por el litigio’. En todo momento, Epic Games ‘no demostró’, ‘no convenció’, ‘no produjo’, ‘no present’, ‘no mostró’, ‘no persuadió’ y ‘no probó’ los hechos de su caso.»

Y esta ha sido la respuesta de Epic:

«Apple también afirma que la reparación que Epic solicita pondrá en peligro la seguridad del iPhone. Pero eso es falso. El sistema operativo que Apple utiliza en sus ordenadores Mac (‘macO'») no incluye las restricciones impugnadas que se encuentran en el sistema operativo del iPhone (‘iOS’), y Apple promociona constantemente la seguridad del Mac.

Apple también permite múltiples soluciones de pago alternativas en la App Store para las aplicaciones que venden productos físicos, lo que confirma que el requisito de utilizar la solución de pago dentro de la aplicación de Apple, IAP, para los productos digitales no tiene ningún objetivo procompetitivo. Si Epic se impone, la App Store no se desmantelaría. No se exigiría a ningún cliente que utilizara ninguna de las cosas de las que se queja Apple: una tienda de aplicaciones alternativa, descargas directas para la distribución de aplicaciones o una solución de pago alternativa. La diferencia es que Apple tendría que competir por sus clientes.»

Encontramos, en la argumentación de Epic Games, un punto que puede resultar clave para defender su posición, y es que la llegada de las hipotéticas alternativas a iOS no privaría a los usuarios de seguir empleando la tienda de apps y la plataforma de pago de Apple, de modo que los usuarios podrían optar por mantener esa protección y esa seguridad tan defendida por Apple.

Con información de MacRumors