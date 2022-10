Apple saca músculo y mejora sus ingresos en un contexto de crisis

Apple ha estado dando signos de mostrar una mayor resiliencia ante el duro y convulso contexto económico en el que vivimos, con un iPhone que aparentemente aguanta mejor el chaparrón que sus competidores y unos MacBook con Apple Silicon que están arrebatando terreno a una competencia anclada en una fórmula que empieza a oler más a pasado que presente.

La buena marcha del gigante de Cupertino ha quedado reforzada tras reportar el día de ayer que sus ingresos y beneficios superaron los objetivos de Wall Street, siendo el suyo uno de los pocos informes positivos dentro de un sector de la tecnología que, al menos por ahora, está cayendo con fuerza ante contextos como la alta inflación y la debilidad del euro.

Eso sí, que Apple muestre más resiliencia, principalmente gracias al público principal al que se dirige, no quiere decir que sea totalmente inmune, ya que las previsiones para la próxima temporada navideña se han estimado a la baja y reconoció que padecerá una desaceleración para el último trimestre del año natural 2022. La corporación no ha publicado números, pero es un escenario que no debería de sorprender a nadie a estas alturas.

A pesar de no tener el viento soplando totalmente a su favor, Apple ha reportado un aumento de los ingresos trimestrales del 8% para alcanzar los 90.100 millones de dólares, una cantidad superior a los 88.900 millones estimados. El beneficio neto fue de 1,29 dólares por acción, por encima de los 1,27 pronosticados.

Si somos más específicos con los productos, y posiblemente para sorpresa de más de uno, los ingresos mediante ventas de dispositivos iPhone en el cuarto trimestre fiscal han estado por debajo de las expectativas, con una cantidad ingresada de 42.600 millones de dólares frente a los 43.210 millones pronosticados. A buen seguro que parte de la desaceleración pronosticada por Apple tiene relación con el hecho de que el iPhone 14 está vendiendo bastante menos de lo esperado.

El iPad es otro producto que ha funcionado algo peor de lo esperado, con unos ingresos para la compañía de 7.200 millones de dólares frente a los 7.940 millones pronosticados, mientras que los resultados de las computadoras Mac parecen reflejar mejor lo expuesto por IDC hace pocas semanas, con unas ventas de 11.500 millones que están por encima de los 9.360 millones pronosticados.

Los servicios juegan un papel muy importante en un mundo digital dominado por Internet, y obviamente Apple tiene una pata metida en el sector. Aquí el gigante de Cupertino ha reportado un aumento en los ingresos para alcanzar los 19.200 millones de dólares, sin embargo, esa cantidad está por debajo de los 20.100 millones pronosticados. Por su parte China, un mercado muy grande que no está pasando por su mejor momento, le ha reportado en el cuarto trimestre fiscal unos ingresos de 15.500 millones dólares, superando de manera clara los 14.600 millones pronosticados.

Como vemos, Apple no es inmune a la crisis, pero al menos por ahora le va bastante mejor que a la inmensa mayoría de sus competidores, que se están preparando para un contexto en el que sus ventas tienen muchas probabilidades de ir a la baja.