Revelada la línea de completa de procesadores Raptor Lake de Intel

Microsoft ha añadido toda la línea de procesadores Raptor Lake a la lista de compatibilidad de Windows 11, y cuando decimos toda la línea, es que también abarca modelos que todavía no han sido anunciados. De hecho, esa es la noticia, que se han podido conocer todos los procesadores de generación Raptor Lake que Intel pretende comercializar hasta ahora, porque su compatibilidad con el último sistema operativo de Microsoft es algo que siempre hay que dar por descontado cuando hablamos de x86.

La generación Raptor Lake de Intel, al menos de momento, estará compuesta por un total de 22 procesadores sumando los modelos K, los no K, los F y otras líneas como las de bajo consumo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los modelos se basan en la arquitectura de última generación, Raptor Cove, ya que al menos algunos los procesadores no K emplearán Golden Cove, la arquitectura de Alder Lake.

Recordamos que los modelos K destacan por las facilidades que ofrecen para la realización de overclock y los F tienen el acelerador gráfico defectuoso y por lo tanto no funciona, pero el resto del encapsulado tendría que realizar su trabajo con total normalidad (hacer procesadores tiene más en común con hacer galletas que con lo que uno se imaginaría como un proceso de fabricación de alta precisión).

La lista de procesadores filtrada por Microsoft habría sido confirmada por GIGABYTE, o al menos eso es lo que ha indicado la cuenta de Twitter @momomo_us. La lista que presuntamente procede de GIGABYTE es más completa al especificar frecuencias, TDP, tamaños de caché de nivel 3 e incluso el dado (die) empleado por cada modelo.

A niveles generales, en la lista no hay nada revolucionario, salvo que algunos modelos como el Core i5-13400 harán uso de los dados de Alder Lake (C0) y Raptor Lake (B0), así que se especula que el último podría tener funciones inhabilitadas para así tener un desempeño y funcionamiento parecidos a los que se tendría con la tecnología Golden Cove. El origen estaría en un intento de aprovechar matrices B0 que han salido muy defectuosas, pero que son plenamente funcionales en un entorno real, por lo que sería una maniobra por parte de Intel para minimizar la cantidad de desperdicios (aprovechar mejor los medios y recursos de los que se dispone es una vía para mejorar la rentabilidad).

Y hasta aquí los modelos de la generación Raptor Lake de Intel, que no necesariamente la tecnología que ha llegado para ella viendo que muchos modelos reciclarán lo implementado en Alder Lake. Si quieres saber de qué es capaz Raptor Lake, te invitamos a leer nuestro extenso y detallado análisis al respecto, mediante el cual hemos puesto a prueba los modelos Core i9-13900K y Core i5-13600K.