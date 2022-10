Microsoft actualiza los requisitos de Windows 11 y da soporte a nuevas CPUs

El gigante de Redmond ha actualizado la lista oficial de requisitos de Windows 11, y lo ha hecho para introducir los nuevos procesadores que han llegado al mercado en las últimas semanas. Microsoft también ha aprovechado el lanzamiento de Windows 11 versión 22H2 para dar soporte pleno a los Ryzen 7000 y a los Intel Core Gen13, también conocidos como Intel Raptor Lake-S.

Ambos procesadores tienen ya soporte oficial por parte de Microsoft en Windows 11, un sistema operativo que generó una fuerte polémica en su lanzamiento por el incremento de requisitos que suponía frente a Windows 10, y porque dejaba sin soporte oficial a procesadores que todavía hoy son bastante potentes, y que pueden cubrir sin problemas las necesidades de muchos usuarios.

Estoy hablando de los Ryzen 1000 y de los Intel Core Gen7, que no cumplen los requisitos de Windows 11. Sin embargo, como nota curiosa, Microsoft sí que dio soporte a los Intel Core-X basados en la misma arquitectura que utilizan los Core Gen7. La compañía ha reiterado en varias ocasiones que no va a cambiar de parecer, y que no dará soporte a Zen ni a Kaby Lake.

De momento, los requisitos de Windows 11 se mantienen en el mínimo que todos conocíamos, es decir, necesitaremos al menos un procesador Zen+ (Ryzen 2000) o un Core Gen8, 4 GB de RAM y 64 GB de espacio libre para poder utilizar dicho sistema operativo con un soporte pleno. Si instalamos este sistema operativo en un equipo con un procesador Ryzen 1000 o Core Gen7 funcionará, pero podríamos tener problemas de estabilidad y de soporte a medio o largo plazo.

Windows 11 es un sistema operativo que está totalmente preparado y optimizado para aprovechar el diseño híbrido que utilizan los procesadores Raptor Lake-S, hasta tal punto que este es, de hecho, la opción recomendada por la propia Intel. La actualización 22H2 debería haber mejorado aún más la integración y el aprovechamiento de dicho diseño, aunque no debemos esperar mejoras de rendimiento significativas.

Os recuerdo que la gestión de los núcleos P (alto rendimiento) y los núcleos E (alta eficiencia) de los procesadores Raptor Lake-S se realiza tanto a nivel de software como de hardware, ya que dichos procesadores están equipados con el sistema Intel Thread Director de segunda generación, y este es, al final, el auténtico «director de orquesta» que se encarga de la distribución de hilos.