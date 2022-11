Samsung Galaxy S23 solo usará el Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm

Galaxy S23, la próxima generación de smartphones tope de gama Samsung, apunta a ser comercializada a comienzos del año que viene. Con el paso de los meses los dispositivos apuntan a incorporar mejoras cada vez más interesantes, y aparte de eso, el gigante surcoreano podría lanzarlos solo con el SoC Snapdragon 8 Gen 2, por lo que no habría ningún modelo con Exynos.

Según la cuenta de Twitter Ice Universe, la generación Galaxy S23 de Samsung vendrá solamente con el SoC Snapdragon 8 Gen 2, lo que significa que el Exynos 2300 no existe o al menos no será incluido en los próximos smartphones tope de gama del gigante surcoreano. La misma cuenta comparte un documento del director financiero de Qualcomm diciendo que “la participación del 75% en el Galaxy S22 global subirá en el Galaxy S23”.

La información publicada por Ice Universe deja entrever que en Qualcomm son conocedores de que los Galaxy S23 solo equiparán el Snapdragon 8 Gen 2, por lo que solo habrá una única línea con sus correspondientes variantes, que se diferenciarán por la cantidad de RAM, el espacio de almacenamiento para datos y posiblemente las cámaras.

Goodbye, Exynos. This is the best news of the week. pic.twitter.com/s9tAYAdY8t

— Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2022