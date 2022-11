Google inicia los reembolsos por Stadia

Como seguramente recordarás, Google anunció el cierre de Google Stadia, su plataforma de juego en la nube, el pasado 29 de septiembre, cesando de manera inmediata la venta de juegos y el cobro de suscripciones a su modalidad de suscripción Stadia Pro, y confirmando el apagado de los servidores el próximo 18 de enero de 2023. Hasta entonces los usuarios podrán seguir jugando a los títulos adquiridos en la tienda y, quienes ya eran suscriptores, podrán disfrutar gratuitamente del contenido de Pro hasta dicha fecha.

Google también comunicó a los usuarios el reembolso de todas las compras efectuadas en la plataforma desde su lanzamiento, juegos, dispositivos y packs, una medida que apunta a ser un tanto onerosa, en cuanto que podemos entender que Google tuvo que pagar en su momento tanto por la producción del hardware como por las licencias de los juegos. Lo que no se reembolsará, y esto es algo lógico, son las cuotas pagadas al servicio de suscripción, pues éstas se entienden como disfrutadas por sus usuarios. Aunque he leído alguna crítica en este sentido, la verdad es que tiene toda la lógica del mundo, pues reclamar las mismas es como si una plataforma de streaming se viera obligada a cerrar y los usuarios exigieran la devolución de las cuotas satisfechas históricamente y hasta el momento.

En ese momento, Google afirmó que sus planes eran las de haber procesado todas los reembolsos, o al menos la inmensa mayoría de los mismos, antes del cierre total del servicio. Lo que no indicó, sin embargo, es cuando comenzarían los mismos. Sin embargo, según podemos leer en Ars Technica, parece que los del buscador han dado el pistoletazo de salida, y es que la compañía ya ha comenzado a procesar los primeros reembolsos por Stadia Pro. Más concretamente, las primeras devoluciones se habrían producido ayer mismo, 9 de noviembre.

Si eres de las personas que esperan un reembolso de Google Stadia y no has cambiado ni de dirección de correo (o cerrado la cuenta asociada) ni de medio de pago con respecto al que empleaste para realizar las compras, lo más probable es que no tengas que hacer nada, pues los planes de Google pasan por realizar los reembolsos de manera totalmente automática al medio de pago empleado en las compras cuyos importes se están devolviendo ahora.

No obstante, y según informa la compañía, si surge algún problema que impide el reembolso automático, recibirás una comunicación en la que se te informará de dicha incidencia y se te solicitará la información necesaria para completar la operación. Y en el caso más extremo, es decir, que cerraras la cuenta de Google asociada a Google Stadia, tendrás que ponerte en contacto con atención al cliente de la compañía, que te solicitará el correo electrónico de la cuenta eliminada, la fecha de la última transacción y el importe de la misma para acreditar la autenticidad, así como el medio en el que deseas recibir el reembolso.

Google Stadia era, en su origen, una propuesta interesante y que podría haber tenido más recorrido. Sin embargo decisiones como cerrar sus propios estudios o renunciar a un exclusivo firmado por el mismísimo Hideo Kojima, sumado a un catálogo que nunca llegó a alcanzar el nivel cuantitativo y cualitativo prometido inicialmente, o una comunicación que, con el tiempo, se ha mostrado deficiente, y sumado a que se ha enfrentado a otros servicios como GeForce NOW y Xbox Cloud, han hecho que terminara por ser imposible.