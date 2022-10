Google Stadia renunció a un exclusivo de Hideo Kojima

El pasado jueves se confirmó algo que venía barruntándose desde tiempo antes, el cierre de Google Stadia, un servicio que llegó con muy buenas intenciones y con una propuesta interesante, pero que por un cúmulo de razones, nunca llegó a despegar y, con el tiempo, empezó a amenazar derribo, sin que se vieran movimientos por parte de la empresa del buscador para apuntalarlo y, menos aún, para intentar volver a pelear la primera línea.

Podemos decir que todo empezó con una política de comunicación deficiente, tanto que tardó nada menos que un año en llegar a la conclusión de que era necesario explicar en qué consistía exactamente el servicio. Y es que por una parte estaba la tienda de juegos, y por otra el servicio de suscripción. No es un planteamiento especialmente complej0, la verdad, pero la falta de una comunicación clara al respecto pasó factura.

Luego nos encontramos con el catálogo. De la promesa de miles de títulos de otras tantas desarrolladoras, pasamos a la previsión de 120 títulos en 2020, oferta que se reforzaría con los estudios de la propia compañía. Estudios que finalmente no llegaron a traer ni un solo título a la plataforma, y que fueron cerrados a principios de 2021. Año para el que Stadia volvió a prometer un crecimiento de catálogo que no llegó a producirse.

Así, junto a una comunicación insuficiente, el otro gran problema de Google Stadia lo encontramos en su catálogo, que nunca llegó a ser lo que esperábamos tanto Google como quienes teníamos expectativas en el servicio. Y a este respecto hoy hemos sabido que Google Stadia pudo jugar una baza sensacional, pero que Phil Harrison, máximo responsable de la plataforma, decidió descartar. O al menos eso es lo que cuenta 9to5Google, que afirma que el directivo de Stadia descartó, como exclusivo para la plataforma, el nuevo proyecto de Hideo Kojima tras el lanzamiento de Death Stranding.

La razón esgrimida para abandonar el proyecto, siempre según la fuente citada por 9to5Google, es que Kojima deseaba crear un título single player, un tipo de juego que según Harrison no tienen el volumen de mercado necesario. Y es cierto que el multijugador vive una edad de oro, pero a lo largo de los últimos años hemos vivido el lanzamiento de muchos títulos single player que demuestran que esa premisa es, básicamente, tan errónea que resulta absurda.

Ahora, claro, nos queda la duda de qué habría sido de Google Stadia, de haber contado con un exclusivo firmado por Hideo Kojima, pero me cuesta imaginar que no hubiera marcado una importante diferencia en el éxito de la plataforma. Algo que sumado al currículum de Phil Harrison, hace necesario preguntarse el valor porcentual de la responsabilidad del directivo en el cierre del servicio. La buena noticia, eso sí, es que el proyecto de Kojima no quedó descartado. Al contrario, es el que te hablamos hace ya unos meses, y que ya está desarrollando con Xbox Games Studios.