Google cierra Stadia

«No, Google no va a cerrar Stadia (al menos de momento)» fue el título de la última noticia que publicamos, hasta el momento, sobre el servicio de juego en la nube. En la misma, nos hacíamos eco de un rumor que apuntaba al inminente cierre del servicio. Un rumor que apuntaba a principios de septiembre (aunque algunas ramificaciones del mismo lo adelantaban a algún momento de agosto) como el momento en el que se darían los primeros pasos para el cierre del servicio.

La cuenta de Google Stadia en Twitter salió, rápidamente, a desmentir el rumor, con un texto bastante rotundo al respecto:

«Stadia no va a cerrar. Ten por seguro que siempre estamos trabajando para traer más juegos fantásticos a la plataforma y a Stadia Pro. Haznos saber si tienes otras preguntas.»

Así, entendimos en aquel momento que Google seguía apostando por el servicio, si bien, y como puedes ver, apostillamos con un «al menos de momento» en el título de la noticia, y terminamos la misma afirmando lo siguiente:

«Que un simple testimonio anónimo haya levantado tanto polvo es una señal significativa de las pocas expectativas del común de los mortales con el servicio, y quizá una señal de que Google debería buscar la manera de volver a traerlo al frente de algún modo, aunque cada día que pasa se haga más complicado.»

Han pasado dos meses desde entonces y, hasta hoy, no hemos visto ningún movimiento destacable, por parte de Google, para reflotar Stadia, salvo quizá la inclusión de sus juegos en los resultados de búsqueda, acompañados eso sí de los de otras plataformas (el comportamiento de Google en este punto es impecable). Dicho de otra manera, solo la inercia parecía mantener el servicio en marcha. Y frente a las más mínimas condiciones de resistencia, cesa el movimiento relativo.

Esto es lo que ha ocurrido, desgraciadamente, con este servicio, y es que, como ha confirmado la propia Google, Google Stadia finalmente cierra sus puertas, un cierre que se anuncia hoy que se completará el 18 de enero de 2023. Esta es parte de la declaración oficial al respecto:

«Hace unos años, también lanzamos un servicio de juegos para consumidores, Stadia. Y si bien el enfoque de Stadia para la transmisión de juegos para los consumidores se basó en una sólida base tecnológica, no ganó la tracción entre los usuarios que esperábamos, por lo que tomamos la difícil decisión de comenzar a reducir nuestro servicio de transmisión Stadia.»

Ahora, tanto si eres usuario de Stadia (ya sea de la modalidad estándar o de la suscripción Pro), como si te mueve la curiosidad, seguramente te estarás preguntando cómo se ha planteado el cierre del servicio. A este respecto, y aunque vamos a desglosarlo a continuación, lo justo es empezar afirmando que Google se va a comportar de manera muy correcta con los usuarios. Es cierto que algunas limitaciones técnicas imposibilitan la resolución perfecta, pero a grandes rasgos, es justo afirmar que el planteamiento es bastante positivo para los afectados.

Cierre de Stadia: preguntas más frecuentes

De manera paralela a la publicación del anuncio del cierre de Stadia, Google también ha publicado una FAQ en la que procura dar respuesta a las que adelanta (en mi opinión, con bastante acierto) que serán las primeras preguntas que se pasarán por la cabeza de los usuarios. Veamos, pues, las más importantes (entre ellas, las que se me han pasado por la cabeza como usuario del servicio).

¿Cuándo se cerrará Google Stadia? Salvo cambios, lo que parece poco previsible, Google ha anunciado el apagado de los servidores el 18 de enero de 2023. Llegada esa fecha, la intención de la compañía es haber completado una serie de pasos previos por lo que, si se produce algún problema con los mismos, cabe la posibilidad de que se tenga que retrasar. Pero, repito, me parece poco previsible.

¿Qué pasa con los juegos que he comprado en Stadia? Aunque cabía la posibilidad de esperar que Google ofreciera la descarga de los mismos, finalmente no ha tomado ese camino y, personalmente, vuelvo a ver un acierto en este punto. Y es que aquellos usuarios que hubieran comprado, por ejemplo, Cyberpunk 2077, para poder jugarlo en la nube porque su PC no cumple los requisitos mínimos, se encontrarían con un juego que no pueden jugar. En su lugar, Google ha optado por el reembolso.

¿Google devolverá el importe de las compras de Stadia? La respuesta corta es sí. La larga es que Google hará reembolsos por todas las compras de software y de hardware (mando de Stadia, Founders Edition, Premiere Edition y paquetes Play and Watch con Google TV). Y por si te lo estás preguntando, no, según afirma Google, no será necesario devolver el hardware para obtener el reembolso. Un 10 a Google en este punto, en mi opinión.

¿Y las suscripciones a Stadia Pro? Obviamente, y dado que hablamos de un servicio de suscripción, en este caso no se producirá reembolso alguno. Sin embargo, todos aquellos usuarios que estuvieran suscritos a día de hoy, mantendrán su suscripción, sin tener que pagar más cuotas, hasta el día de cierre del servicio, por lo que disfrutarán de unos meses de servicio gratuito. Y no, por si te lo estás preguntando, ya no es posible suscribirse.

¿Se puede seguir jugando hasta el 18 de enero? En general, la respuesta es que sí. Sin embargo hay detalle importante, y es que tal y como se ha producido el anuncio, se han desactivado todas las funciones de compra, ya sea de juegos, de hardware, de suscripciones y compras in app. Por lo tanto, si un jugador necesita una función de compra, ésta ya no estará disponible. Por lo demás, Google afirma que, en general, los juegos seguirán funcionando bien hasta el día de cierre.

¿Cómo se producirán los reembolsos? Los planes de Google, a este respecto, pasan por devolver los importes de compra directamente a los medios de pago empleados para hacer dichas compras (tarjetas, cuentas bancarias, etc.). No obstante, para todos aquellos casos en los que esto no resulte posible (tarjetas caducadas, tarjetas de regalo, etcétera), Google se pondrá en contacto con dichos usuarios a través de correo electrónico con instrucciones sobre cómo elegir un nuevo medio de pago (en este caso de abono).

¿Cuándo se producirán los reembolsos? Aunque Google afirma que todavía está trabajando en la definición del proceso, sí que plantea que sus intenciones son las de haber librado si no todos, sí la mayoría de los reembolsos antes del día de cierre del servicio, el 18 de enero de 2023.

¿Y qué pasa con las partidas guardadas, avances, etcétera? En este punto las noticias no son tan buenas, y es que parece que todos los avances en este sentido se perderán. Y reconozco que me sorprende un poco. Creo que Google tiene aún margen para habilitar un sistema que permita que los usuarios puedan descargar sus partidas guardadas y demás. De este modo, aquellos usuarios que decidan recomprar los juegos en otras plataformas, tendrán la posibilidad de retomarlos allá donde los hayan dejado en Stadia.