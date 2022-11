Amazon despedirá a 10.000 trabajadores

Amazon se suma, desgraciadamente, a la lista de tecnológicas que están llevando a cabo importantes recortes de personal entre sus plantillas. Los casos más sonados a este respecto son, claro, Twitter, que inició una primera tanda hace diez días y que hoy mismo hemos sabido que ayer volvió a sacar las tijeras, reduciendo de este modo su fuerza laboral a menos de la mitad de lo que era hace solo un par de semanas, y también Meta, que va a cerrar divisiones enteras, con un despido masivo de alrededor del 13% de su plantilla, alrededor de 11.000 trabajadores.

Estos son, como decía, los casos más sonados, pero las últimas semanas también hemos sabido de importantes recortes en Lyft, Stripe y Snap, entre otras, confirmando de este modo que nos encontramos frente a una fase sustancialmente contractiva en el sector. Y es que, paradójicamente, la pandemia y los confinamientos tuvieron efectos positivos para bastantes de ellas, pues dadas las circunstancias globales se incrementó sustancialmente el uso de sus servicios, pero durante los últimos meses la situación ya ha vuelto a la normalidad y, lo que es peor, las previsiones económicas a futuro no son nada tranquilizadoras.

De este modo, estamos viendo semana tras semana como estas compañías están llevando a cabo los mayores despidos de su historia y, en todos los casos, son acciones dirigidas, al menos en principio, a mejorar el balance. Sin embargo hemos podido ver algunos casos, principalmente los de Twitter y Facebook, en los que las causas de los despidos se encontrarían, a todas luces, en decisiones tremendamente equivocadas por parte de sus responsables: la apuesta all in por el metaverso en el caso de Meta, y… bueno, digamos que la propia compra de la red social por parte de Elon Musk, en el caso de Twitter.

En el caso de Amazon, adelantado por The New York Times, Amazon iniciará de manera inminente el despido de alrededor de 10.000 trabajadores. Según el diario los primeros se llevarán a cabo esta misma semana y se centrarán, principalmente, en la división de dispositivos de Amazon, así como la dedicada a su asistente de voz, Alexa, y también en su división minorista y en recursos humanos. Los números todavía no son definitivos, esto es lo que cuenta la fuente anónima citada por el diario:

“El número total de despidos sigue ajustándose. Pero si se mantiene alrededor de 10,000, eso representaría aproximadamente el 3% de los empleados corporativos de Amazon, y menos del 1 por ciento de su fuerza laboral global de más de 1,5 millones, que se compone principalmente de trabajadores por horas”.

Así, con estos números, parece que hablamos de un gran recorte que, no obstante, proporcionalmente resulta inferior al de los casos de Meta y Twitter. Pero sorprende, no obstante, que Amazon vaya a recortar en sus divisiones de dispositivos y de Alexa, pues ambas parecían ser prioritarias para la compañía, al punto de que hace solo unos meses la compañía nos sorprendía con la adquisición de iRobot, los fabricantes de los populares aspiradores Roomba y, aún más recientemente, con la presentación de nuevos dispositivos y renovaciones de los ya existentes.

habrá que ver, por lo tanto, el grado de incidencia de los despidos en dichos departamentos, pues resulta un tanto extraño que la Amazon haya decidido dar un giro de 180 grados en este sentido. Parece más probable, como indicaba en la noticia sobre la segunda ronda de despidos de Twitter, que de nuevo nos encontremos, al menos parcialmente, con la reducción de la retención de talento, algo muy habitual hasta ahora en el sector, pero que apunta a cambiar en el futuro inmediato.