The Witcher 3 Next-Gen ya tiene fecha: 14 de diciembre

No, no te frotes los ojos, lo has leído bien. La más que esperada actualización de The Witcher 3 para PlayStation 5 y Xbox S|X ya tiene fecha, tan solo tendremos que esperar un mes para que, finalmente, podamos disfrutar de la última aventura de Geralt de Rivia en la actual generación de consolas que, en realidad, ya tiene poco de next-gen, pues recordemos que llegaron al mercado hace ya casi dos años (aunque es cierto que su disponibilidad no siempre ha sido la mejor, especialmente el caso de PlayStation 5).

Puede parecer que fue ayer, pero lo cierto es que The Witcher 3 para PlayStation 5 y Xbox S|X fue anunciado hace más de dos años, en septiembre de 2020, cuando ambas consolas sí que eran next-gen de verdad. En ese momento aún no había fecha prevista, y los problemas post-lanzamiento de Cyberpunk 2077 sin duda supusieron un mazazo al calendario de CD Projekt RED, que tuvo que concentrar gran parte de sus esfuerzos en convertir el juego en lo que debería haber sido desde el principio.

Con las aguas ya un poco más serenas en ese sentido, la desarrolladora se planteó el lanzamiento de esta expansión para el cuarto trimestre del año pasado, pero por razones que no llegaron al gran público en su momento, finalmente tuvo que ser pospuesto, algo que la compañía justificó con un «Disculpas por la prolongada espera, pero queremos hacerlo bien» que, dados los antecedentes inmediatos de la desarrolladora, me pareció un gran acierto.

La sorpresa llegó, no obstante, cuando CDPR anunció, el pasado mes de abril, que esta más que esperada actualización de The Witcher 3 se retrasaba indefinidamente. Adicionalmente, también indicaban que la fase final de desarrollo sería llevada a cabo en sus propios estudios, pese a que hasta el momento el desarrollo estaba en manos de Saber Interactive. Corrieron ríos de tinta al respecto pero, personalmente, me quedo con el análisis de la situación que hizo mi compañero Isidro.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.

For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih

— The Witcher (@witchergame) November 14, 2022