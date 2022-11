PineBuds Pro, unos auriculares inalámbricos con firmware personalizable

Hace tiempo que no publicamos de Pine64, la empresa conocida principalmente por sus mini-PC de arquitectura ARM (y más recientemente RISC-V) y que tiene el foco puesto en Linux y el código abierto. Obviamente, eso no quiere decir que Pine64 esté muerta, ya que el 2 de diciembre de 2022 lanzará al mercado sus PineBuds Pro, unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido que costarán 69 dólares el par.

Pine64 nunca ha tenido el foco puesto en ofrecer productos de altísima calidad, sino que más bien está centrada en un público entusiasta del código abierto, Linux y el desarrollo de software. Además de la mencionada cancelación de ruido, los PineBuds Pro se cargan mediante USB Type-C y tienen un LED para indicar el estado de la batería junto a controles táctiles. Pero su principal característica frente a productos de la competencia es el hecho de que su firmware puede ser modificado por el usuario.

Con el fin de ofrecer un funcionamiento out of the box, los PineBuds Pro preinstalan y emplean por defecto un firmware privativo. Sin embargo, si el usuario lo desea, puede sustituir dicho firmware por otro de código abierto que, al menos de momento, todavía da fallos, pero eso no quiere decir que en un futuro no pueda equipararse o incluso superar al privativo. Por otro lado, Pine64 ha puesto a disposición “un SDK mínimo de código abierto” para los desarrolladores que quieran crear su propio firmware, siendo esto último algo típico por parte de esta empresa.

BES2300, el procesador que forma el corazón de los PineBuds Pro, fue considerado para su uso como audífonos, por lo que mediante un posible firmware personalizado se abriría la puerta a que personas con problemas de audición pudieran usar los auriculares. Otras puertas que se abrirían con el firmware personalizado serían cambiar el comportamiento de los controles táctiles y alterar la configuración del audio.

El procesador BES2300 está compuesto de un chip ARM Cortex-M4F con dos núcleos y que funciona a 300MHz. Como características soporta Bluetooth 5.2, cancelación activa de ruido, cancelación de eco y ecualizador multibanda, entre otras cosas. Además, hay tres micrófonos y un altavoz de 6 milímetros en cada auricular, por lo que los PineBuds Pro deberían de poder ser usados en contextos de videollamadas y llamadas de voz sin necesidad de recurrir a un micrófono adicional.