Comprar una tarjeta gráfica se ha convertido, para muchos usuarios, en un problema. Los precios se dispararon el año pasado, y a pesar de que la demanda se ha normalizado por completo la verdad es que no ha ocurrido lo mismo con el precio de venta que, en la mayoría de los casos, sigue estando demasiado inflado.

Sí, hoy podemos comprar cualquier tarjeta gráfica sin problemas y sin tener que aceptar los precios inflados del mercado de reventa, y es verdad que se ha producido una cierta normalización a nivel de costes, pero esta ha sido parcial y todavía hoy es imposible encontrar ciertas tarjetas gráficas a su precio de venta recomendado.

El anuncio de las GeForce RTX 4090 y GeForce RTX 4080 dejó claro que todavía estamos muy lejos de ver una normalización total, y solo AMD parece dispuesta a mantener o a incrementar ligeramente los precios de venta con su nueva generación de tarjetas gráficas. Esto es una buena noticia, pero debemos tener en cuenta que al final será a costa de ofrecer un menor rendimiento.

La coexistencia de las GeForce RTX 30 y las GeForce RTX 40, y probablemente también la de las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000, va a hacer que nos tengamos que acostumbrar a seguir lidiando con unos precios muy altos. Deseo que las aguas vuelvan a su cauce y que los precios vuelvan a niveles más razonables, pero me temo que no veremos cambios importantes hasta que no se normalice la situación económica a nivel internacional y el euro vuelva a ganar fuerza frente al dólar.

Esta realidad ha hecho que muchos usuarios decidan posponer la compra de su nueva tarjeta gráfica, mientras que otros simplemente han ajustado su compra a la nueva realidad del mercado, ya sea gastando más dinero para comprar un modelo de alto rendimiento haciendo todo lo contrario, es decir, gastando menos pero renunciando a un alto nivel de potencia.

Creo que todo esto nos lleva a un debate que puede ser bastante interesante, ¿cuánto estarías dispuesto a gastar en tu nueva tarjeta gráfica y por qué? Como siempre me mojo yo primero. Con el panorama actual, y teniendo en cuenta mis necesidades, mi monitor y mi nivel de exigencia intentaría no pasar de los 1.000 euros, y me plantearía seriamente comprar un modelo reacondicionado procedente de tienda, es decir, con dos años de garantía. Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.