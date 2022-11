YouTube tiene un nuevo rey: MrBeast destrona a PewDiePie

Se acaba de marcar un nuevo hito en YouTube, la tele del Internet, y es que el mayor exponente de la plataforma hasta el momento, PewDiePie, ha cedido su puesto a MrBeast, que se corona como el youtuber con más suscriptores del mundo.

Según se informa, el hito se dio el pasado 14 de noviembre. Fue entonces cuando la cuenta de MrBeast superó en número de suscriptores a la de PewDiePie, aunque las cifras exactas no están claras, ya que ambos canales contaban con 111 millones de seguidores. MrBeast adelantó a PewDiePie, sí, pero con semejante cantidad de seguidores el margen se puede invertir sin problemas.

Y aún puede hacerlo, pero al menos ahora ya está más claro ese primer puesto. A la hora de publicar este artículo, la cuenta de PewDiePie mantiene sus 111 millones y pico de seguidores, mientras que la de MrBeast ya anota más de 112 millones de suscriptores en YouTube. Números brutales, en ambos casos, muestra del alcance del que sigue gozando la plataforma.

Con todo, el canal con más suscriptores de YouTube no es ninguno de los dos, sino T-Series, uno dedicado a la actualidad de Bollywood, la industria cinematográfica y cuya cuenta presume de la friolera de más de 229 millones de seguidores. Una locura solo al alcance de un subcontinente como el indio. Quizás pasaría lo mismo en China si allí hubiese más libertad.

A pesar de ello, T-Series no es tenido en consideración como «rey de YouTube», como sucede con MrBeast o PewDiePie, por ser un canal tan dedicado y tan localizado, pero también porque se trata de un proyecto profesional, de una empresa de medios con historia en el país. MrBeast y PewDiePie, por el contrario, son creadores independientes, a la más pura esencia de YouTube.

Claro que tanto el uno como el otro son canales de vocación internacional, pero en inglés… O no del todo. De hecho, me ha sorprendido comprobar que MrBeast no solo ofrece subtítulos en español de sus vídeos, sino que hasta los dobla. Eso sin contar con los múltiples canales secundario que tiene alrededor suyo, algunos también en español.

¿De qué van los vídeos de MrBeast, te preguntas? De lo mismo que los de PewDiePie, pero mucho más a lo vasto basto. O sea, idioteces en bucle… o entretenimiento ligero, interprétalo como prefieras. A modo de muestra, el último que publicó hace casi una semana: un reto cuyo título lo dice todo: El último en quitar la mano del jet privado se lo queda. Literal.