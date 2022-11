El pasado mes de octubre NVIDIA lanzó la GeForce RTX 4090, una tarjeta gráfica tope de gama que tuvimos la oportunidad de analizar en profundidad, y que se convirtió sin ninguna duda en la solución más potente del mercado de consumo general. Hoy tenemos con nosotros a su «hermana pequeña», la GeForce 4080, una tarjeta gráfica de gama alta que se perfila también como una solución muy potente, y también más asequible que la anterior.

La GeForce RTX 4080 mantiene todas las claves de la GeForce RTX 4090, incluyendo el soporte de la tecnología DLSS 3, pero trae pequeños recortes que la convierten en una opción que está más enfocada al sector gaming y que la convierten en una solución más equilibrada y razonable para aquellos que la vayan a utilizar, sobre todo para jugar.

No obstante, NVIDIA no ha descuidado el perfil profesional de esta tarjeta gráfica, y como veremos en este análisis es una solución muy potente que cuenta con una integración perfecta en numerosas aplicaciones profesionales, gracias a los drivers NVIDIA Studio, a los que podremos acceder con un simple clic utilizando GeForce Experience.

Sí, puedes tener claro desde ya que la GeForce RTX 4080 es una tarjeta gráfica diseñada para jugar y para trabajar, y que como hemos dicho se sitúa en una posición más económica que la GeForce RTX 4090, ya que tiene un precio de partida de 1.469 euros. La diferencia con su hermana mayor es de 490 euros, una cifra considerable, aunque la verdad es que está perfectamente ajustada por la diferencia de rendimiento que existe entre ambas.

Sé que estáis deseando entrar a ver los datos de rendimiento y de consumo de la GeForce RTX 4080, así que no quiero demorarme más con la introducción. Con todo, antes de entrar a ver los resultados de nuestras pruebas vamos a repasar las claves más importantes de esta tarjeta gráfica frente a la generación anterior, así como los detalles más relevantes de la arquitectura Ada Lovelace. Poneos cómodos que tenéis una buena lectura por delante.

GeForce RTX 4080 frente a GeForce RTX 3080: refinando la especialización

La GeForce RTX 4080 utiliza el núcleo gráfico AD103, una solución de gama alta que posiciona un escalón por debajo del núcleo gráfico AD102 utilizado en la GeForce RTX 4090. Este chip mantiene el nodo de 5 nm de TSMC, y tiene una configuración de 10.752 shaders distribuidos en 84 unidades SM, las cuales se agrupan en siete Graphics Processing Clusters (GPCs).

Es un chip muy potente, de eso no hay ninguna duda, y mantiene la base de la especialización por la que NVIDIA viene apostando desde Turing. Esto quiere decir que además de contar con 336 unidades de texturizado y 112 unidades de rasterizado dispone de 336 núcleos tensor de cuarta generación, que aceleran cargas de trabajo centradas en inteligencia artificial, y monta 84 núcleos RT de tercera generación, especializados en trazado de rayos.

Con Ada Lovelace, NVIDIA ha disparado la cantidad total de caché L2 disponible y el chip AD103 no ha sido la excepción. Esta GPU dispone de 65 MB de caché L2, tiene 128 KB de caché L1 por unidad SM activa y su TGP máximo es de 320 vatios. El encapsulado tiene una superficie de 379 mm cuadrados, y en total suma 45.900 millones de transistores, lo que la convierte en una de las GPUs más complejas que existen.

En la GeForce RTX 4080 NVIDIA ha utilizado una versión ligeramente recortada de la GPU AD103. No es casualidad, con este movimiento la compañía ha dejado margen para el posible lanzamiento, en un futuro, de una GeForce RTX 4080 Ti que utilizaría dicho núcleo gráfico con todas sus unidades SM activadas. Para entender mejor qué ha tocado exactamente NVIDIA vamos a realizar un desglose completo de las especificaciones de la GeForce RTX 4080, y las vamos a comparar con las de la GeForce RTX 3080.

Especificaciones de la GeForce RTX 4080

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 7.

Texture Processing Clusters (TPCs): 38.

9.728 shaders a 2.205 MHz-2.505 MHz, modo normal y turbo.

304 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

304 núcleos tensor de cuarta generación.

76 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 22,4 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 65 MB.

Ancho de banda de 716,8 GB/s.

Potencia en FP32: 48,74 TFLOPs.

TGP: 320 vatios.

Como podemos ver, la GeForce RTX 4080 utiliza una versión del núcleo gráfico AD103 con 76 unidades SM activas, lo que significa que solo se han desactivado 8 unidades SM. La velocidad de trabajo de la GPU es bastante alta, puesto que es capaz de alcanzar los 2,5 GHz en modo turbo, aunque como veremos más adelante en realidad llega a valores superiores gracias al modo turbo dinámico, que eleva aún más la velocidad de trabajo cuando los valores de temperatura y de consumo lo permiten.

NVIDIA ha utilizado un bus de memoria de 256 bits, algo que contrasta con lo que veníamos viendo en la GeForce RTX 3080, una tarjeta gráfica que cuenta con un bus de 320 bits. Sin embargo, esto no es un problema, ya que NVIDIA ha compensado la reducción del ancho del bus con el uso de memoria GDDR6X a una frecuencia mucho mayor, lo que hacer que al final las diferencias entre una y otra sean mínimas en lo que al ancho de banda se refiere. Antes de continuar, os dejo las características de la GeForce RTX 3080 para que podáis establecer una comparación directa.

Especificaciones de la GeForce RTX 3080

GPU GA102 fabricada en proceso de 8 nm (Samsung).

28.300 millones de transistores.

Área del encapsulado: 628 mm cuadrados.

8.704 shaders a 1.440 MHz-1.710 MHz, modo normal y turbo.

272 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

272 núcleos tensor de tercera generación.

68 núcleos RT de segunda generación.

Bus de 320 bits.

10 GB de memoria GDDR6X a 19 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 5 MB.

Ancho de banda de 760,3 GB/s.

Potencia en FP32: 28,77 TFLOPs.

TGP: 320 vatios.

Los números son muy claros, la GeForce RTX 4080 representa un gran salto generacional que va más allá de la simple potencia bruta. A pesar de que la diferencia en número de shaders no es especialmente grande, el modelo de nueva generación de NVIDIA supera en casi un 69% la potencia en FP32 de la GeForce RTX 3080, y lo hace manteniendo un TGP de 320 vatios. He querido hacer hincapié en esto porque todavía hay gente que no tiene claro lo que ha conseguido NVIDIA en términos de eficiencia frente a la generación anterior, y desde luego es un logro muy importante.

La potencia bruta y la eficiencia son importantes, pero la GeForce RTX 4080 también cuenta con todas las mejoras clave de la arquitectura Ada Lovelace, y dispone de una mayor cantidad de memoria gráfica. Pasar de 10 GB a 16 GB de GDDR6X implica que la GeForce RTX 4080 aguantará mejor el paso del tiempo, será capaz de trabajar con altas resoluciones y packs de texturas de gran calidad, y también permitirá afrontar proyectos profesionales que requieran de una gran cantidad de memoria, como por ejemplo la edición de vídeo en altas resoluciones y el renderizado de alta calidad.

Con respecto a las innovaciones que introduce la arquitectura Ada Lovelace, es un tema que ya toqué al detalle cuando analicé la GeForce RTX 4090. Por ello, no me voy a extender tanto, ya que sería repetir cosas de forma innecesaria, pero sí que voy a centrarme en resumiros las mejoras más importantes para que no tengáis ninguna duda.

Nuevos shaders programables: con la arquitectura Ada Lovelace NVIDIA ha introducido mejoras importantes a nivel de shaders que han permitido mejorar la potencia bruta, y también ha apostado por la optimización con Shader Execution Reordering (SER), que permite reordenar y organizar los hilos de trabajo para que los sombreadores puedan afrontarlos de una manera más rápida y eficiente, mejorando con ello la gestión de recursos. Como ya hemos dicho, la GeForce RTX 4080 alcanza los 48,74 TFLOPs de potencia en FP32.

con la arquitectura Ada Lovelace NVIDIA ha introducido mejoras importantes a nivel de shaders que han permitido mejorar la potencia bruta, y también ha apostado por la optimización con Shader Execution Reordering (SER), que permite reordenar y organizar los hilos de trabajo para que los sombreadores puedan afrontarlos de una manera más rápida y eficiente, mejorando con ello la gestión de recursos. Como ya hemos dicho, la GeForce RTX 4080 alcanza los 48,74 TFLOPs de potencia en FP32. Núcleos RT de tercera generación: estos nuevos núcleos alcanzan una potencia de 112 RT-TFLOPs , una cifra que supera de largo los 67 RT-TFLOPs que es capaz de alcanzar la GeForce RTX 3080 Ti, una tarjeta gráfica que es más potente que la GeForce RTX 3080, que es a la que sucede realmente la GeForce RTX 4080. Los núcleos RT de tercera generación son más potentes, pero también más eficientes, y cuentan con tecnologías avanzadas que mejoran drásticamente el rendimiento, como Displaced Micro-Meshes , que utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos, y Opacity Micro-Mask, que reduce la carga de trabajo de los sombreadores realizando una determinación más precisa de la opacidad de los objetos, así como de la densidad de los mismos.

estos nuevos núcleos alcanzan una potencia de , una cifra que supera de largo los que es capaz de alcanzar la GeForce RTX 3080 Ti, una tarjeta gráfica que es más potente que la GeForce RTX 3080, que es a la que sucede realmente la GeForce RTX 4080. Los núcleos RT de tercera generación son más potentes, pero también más eficientes, y cuentan con tecnologías avanzadas que mejoran drásticamente el rendimiento, como , que utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos, y que reduce la carga de trabajo de los sombreadores realizando una determinación más precisa de la opacidad de los objetos, así como de la densidad de los mismos. Núcleos tensor de cuarta generación: que tienen una potencia de 780 Tensor TFLOPs, una mejora grande frente a los 547 Tensor TFLOPs de la GeForce RTX 3080 Ti. Incluyen el motor de transformación FP8 que NVIDIA introdujo con Hopper, y que permite doblar el rendimiento en IA reduciendo los requisitos de almacenamiento. Otra novedad importante es el «Optical Flow Accelerator» de nueva generación, que realiza todo el proceso de aceleración necesario para sacar adelante la generación de fotogramas presente en el DLSS 3.

que tienen una potencia de 780 Tensor TFLOPs, una mejora grande frente a los 547 Tensor TFLOPs de la GeForce RTX 3080 Ti. Incluyen el motor de transformación FP8 que NVIDIA introdujo con Hopper, y que permite doblar el rendimiento en IA reduciendo los requisitos de almacenamiento. Otra novedad importante es el de nueva generación, que realiza todo el proceso de aceleración necesario para sacar adelante la generación de fotogramas presente en el DLSS 3. Codificadores AV1 duales: son de octava generación y pueden mejorar la eficiencia del streaming en vivo hasta en un 40%. Pero esto no es todo, también permiten utilizar nuevos efectos impulsados por inteligencia artificial, y mejoran la calidad final.

De todo lo que hemos dicho hasta ahora podemos sacar en claro que la GeForce RTX 4080 ofrece un mayor rendimiento en trazado de rayos, cuenta con optimizaciones para mejorar el soporte de dicha tecnología, dispone de shaders más potentes y eficientes, tiene un mayor rendimiento en inteligencia artificial, soporte de DLSS 3 y de la tecnología de generación de fotogramas que, como sabemos, permite a la GPU producir un fotograma totalmente independiente de la CPU por cada dos fotogramas renderizados de forma convencional. También es más eficiente, y se integra a la perfección en una gran cantidad de aplicaciones profesionales.

GeForce RTX 4080: análisis externo

NVIDIA ha cuidado al máximo el empaquetado de la GeForce RTX 4080, tanto que nos encontramos con la misma presentación premium que vimos en la GeForce RTX 4090, y esto sin duda se agradece. Nada más sacar la tarjeta gráfica de la caja tuve un importante «déjà vu», y es que tanto el diseño de la GeForce RTX 4080 como la calidad de construcción que presenta son prácticamente un calco de lo que vimos en su hermana mayor.

Se ha mantenido el diseño de la caja como si fuese un expositor, y también los detalles a nivel de diseño y el uso de materiales biodegradables. De nuevo, la presentación es excelente y hace que la caja sea una parte más del producto, un detalle que vale la pena conservar, ya que es prácticamente una pieza de coleccionismo.

El frontal de la GeForce RTX 4080 mantiene el diseño y la línea clásicos de la serie Founders Edition de NVIDIA, algo que podemos apreciar de una manera muy clara. El marco de color dorado achampanado con forma de reloj de arena sigue coronando un frontal terminado en color negro, en la zona de la derecha vemos un ventilador de gran tamaño con aspas más estilizadas, y en la zona izquierda aparece serigrafiado el nombre de la tarjeta gráfica.

La parte trasera nos deja ver otro ventilador colocado en posición opuesta al frontal, algo fundamental para maximizar el flujo de aire. También podemos ver la densidad del radiador y las aletas curvadas, lo que significa que, en resumen, NVIDIA ha mantenido el mismo sistema de refrigeración que vimos en la GeForce RTX 4090. De nuevo la línea en color dorado achampanado genera un bonito contraste con el color negro dominante del radiador.

A simple vista podría parecer que la GeForce RTX 4080 no ha cambiado mucho frente a la GeForce RTX 3080, pero la realidad es totalmente distinta. La nueva solución gráfica de NVIDIA mantiene el diseño de doble ventilador en posiciones opuestas, lo que conocemos como «Dual Axial Flowthough», pero estos tienen aspas más largas y separadas, lo que mejora significativamente el flujo de aire, tanto que, según NVIDIA, es capaz de incrementar en un 15% el flujo de aire de una GeForce RTX 3090 manteniendo el mismo nivel de ruido.

El abanico de conectores que integra la GeForce RTX 4080 no ha cambiado tampoco frente a la GeForce RTX 4090, ya que tenemos tres conectores DisplayPort y una salida HDMI, más que suficiente para cubrir las necesidades de cualquier profesional. En la zona de los conectores podemos ver también la placa de sujeción que ocupa claramente tres ranuras de expansión.

Desde el primer momento me dio la impresión de que eran idénticas en tamaño, ¿pero realmente es así? Pues sí, puesto que la GeForce RTX 4080 mide 304 mm de largo, 137 mm de ancho y 61 mm de alto (ocupa tres ranuras). En las imágenes adjuntas podéis ver mejor cómo se comparan una y otra, y como dije el parecido entre ambas es más que evidente, tanto por el tamaño como por el diseño, y también por todo lo que respecta a la calidad de los materiales y al sistema de refrigeración. Para ampliar las imágenes solo tenéis que hacer clic en ellas.

La GeForce RTX 4080 utiliza un conector de alimentación de 16 pines, pero incluye un adaptador de tres conectores de ocho pines, así que no tendremos ningún problema para utilizarla. Con todo, este modelo tiene un consumo tan ajustado que, en realidad, el tercer conector de 8 pines es redundante y sirve de apoyo para hacer overclock, ya que cada conector suministra 150 vatios y la GeForce RTX 4080 tiene un TGP de 320 vatios. Con dos conectores tendríamos 300 vatios, y a esto debemos sumar los 75 vatios de la ranura PCIe.

NVIDIA también ha mejorado el sistema de alimentación de la GeForce RTX 4080 para mejorar la estabilidad y reducir las fluctuaciones, y ha mantenido el PCB compacto que ya vimos en la GeForce RTX 4090, como podemos ver en las imágenes adjuntas. Para poder mover sin problemas la GeForce RTX 4080 desde NVIDIA recomiendan una fuente de alimentación de 750 vatios, pero recordad que al final esto dependerá de la configuración que tenga vuestro PC, y que en casos concretos puede que necesitéis una fuente más potente.

Equipo de pruebas

Para analizar la GeForce RTX 4080 hemos utilizado un PC de gama alta equipado con el procesador más potente de Intel, y acompañado de memoria RAM de alto rendimiento para que este pueda desarrollar todo su potencial y que no se produzca ningún tipo de cuello de botella entre componentes. Obviamente, cada juego es un mundo, y no todos escalan igual de bien en CPUs multihilo, pero esto ya es culpa de cada desarrollador.

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

La fuente de alimentación Corsair HX1500i se convirtió recientemente en el nuevo pilar de nuestro banco de pruebas, y gracias a ella tenemos la tranquilidad de que estamos preparados para analizar cualquier configuración de hardware presente y futura sin que la potencia, ni la estabilidad, sean un problema.

Rendimiento de la GeForce RTX 4080 en pruebas sintéticas y profesionales

La primera prueba de rendimiento sintético que hemos utilizado para medir el rendimiento de la GeForce RTX 4080 ha sido 3DMark, concretamente la modalidad con soporte de DLSS 3, una tecnología que representa, sin duda, una de las innovaciones más importantes que ha introducido NVIDIA con Ada Lovelace. Sin DLSS 3 vemos que la GeForce RTX 4080 logra 38,53 FPS en resolución 4K, y que al activar el DLSS 3 la media aumenta a 131,34 FPS. La mejora de rendimiento que hemos conseguido es de un 244%, impresionante.

Rendimiento en 3DMark

En las imágenes adjuntas, que podéis ampliar haciendo clic en la galería, vemos también que el DLSS 3 registra algunos picos bastante marcados, pero en general la media de cuadros por segundo es bastante estable, y esta tecnología reduce significativamente la temperatura de la GPU, lo que se traduce en un funcionamiento más fresco. Es un dato a tener en cuenta, ya que estamos hablando de cinco grados menos. A efectos comparativos, la GeForce RTX 4090 obtuvo 57,16 FPS sin DLSS 3 y 170,97 FPS con DLSS 3.

Voy a utilizar los datos de rendimiento de esta tarjeta gráfica, y de la GeForce RTX 3090 Ti, para ir ilustrando el valor que ofrece la GeForce RTX 4080, ya que son los datos más actuales y fiables que tengo, y no me parece correcto recurrir a datos de pruebas antiguas realizados con configuraciones muy distintas y con sistemas operativos diferentes.

No obstante, tened en cuenta que las GeForce RTX 4090 y GeForce RTX 3090 Ti se analizaron sobre un Core i5-12600K y 32 GB de DDR5 a 5.200 MHz, lo que significa que su CPU era menos potente y que esto da una ventaja a la GeForce RTX 4080 en resoluciones 1440p y 1080p, y también cuando se utilizan las tecnologías DLSS 2 y DLSS 3 configuradas en modo equilibrado, modo rendimiento y modo ultra rendimiento.

Rendimiento en Blender

Los resultados que obtiene la GeForce RTX 4080 en Blender son simplemente fantásticos. En «Monster» esta tarjeta gráfica consigue 4.838 muestras por minuto, una cifra que supera de largo a la GeForce RTX 3090 Ti, que consigue 2.962 muestras por minuto. En «Junkshop» la solución basada en Ampere alcanza las 1.686 muestras por minuto, lo que la sitúa lejos de la GeForce RTX 4080, que consigue 2.222 muestras por minuto. La diferencia se hace aún más notable en «Classroom», donde la solución basada en Ada Lovelace logra 2.317 muestras por minuto y la GeForce RTX 3090 Ti solo llega a las 1.459 muestras por minuto.

Debo decir que la GeForce RTX 4080 aguanta muy bien el tipo frente a la GeForce RTX 4090. Esta última gana de forma clara, pero la diferencia en las dos últimas pruebas es menor de lo que yo mismo esperaba, siempre teniendo en cuenta que la GeForce RTX 4090 estaba acompañada de una CPU inferior y de RAM más lenta.

Rendimiento en V-ray

Pasamos ahora a ver el rendimiento de la GeForce RTX 4080 en V-ray, una prueba de rendimiento muy popular que nos sirve, además, para comparar los resultados con los que obtuve con las GeForce RTX 4090 y GeForce RTX 3090 Ti. Con RTX activado conseguimos 4.120 «vrays», y con CUDA la puntuación fue de 3.054 «vpaths».

La GeForce RTX 3090 Ti consiguió 2.804 «vrays» y 2.158 «vpaths», lo que nos deja una diferencia de rendimiento enorme a favor de la GeForce RTX 4080. Como cabía esperar, la GeForce RTX 4090 es la más potente y saca una cómoda distancia a la GeForce RTX 4080, puesto que consigue 5.544 «vrays» y 4.175 «vpaths».

Rendimiento en Octanebench

En la prueba de Octanebench hemos activado la opción RTX para aprovechar el potencial del hardware especializado de la GeForce RTX 4080, y tenemos unos resultados muy interesantes. Esta tarjeta gráfica supera a la GeForce RTX 3090 Ti en todas las pruebas, y en algunos casos le saca un margen muy grande. Podéis verlo comparando ambos resultados, solo tenéis que ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Rendimiento de la GeForce RTX 4080 en juegos

Ya hemos visto que la GeForce RTX 4080 supone una mejora importante frente a la GeForce RTX 3090 Ti en pruebas sintéticas y profesionales, ¿pero se mantiene esa diferencia en juegos? Es justo lo que vamos a descubrir ahora mismo, aunque antes de entrar en materia os recuerdo lo que ya os he dicho anteriormente, que los datos de rendimiento de la GeForce RTX 3090 Ti se obtuvieron sobre un Core i5-12600K y 32 GB de DDR5 a 5.200 MHz. Por desgracia no he tenido margen de tiempo para actualizar las pruebas de rendimiento.

Con todo, las diferencias son mínimas y los datos nos permiten ilustrar de forma fiable la comparativa, ya que en juegos una vez que llegamos al nivel del Intel Core i5-12600K es la GPU la que realmente nos permite dar grandes saltos de rendimiento. En 4K no existe prácticamente ninguna diferencia, y tampoco cuando se ejecutan juegos con trazado de rayos al máximo en resoluciones 1440p o superiores, y es precisamente en esos niveles donde las GeForce RTX 4080 y GeForce RTX 3090 Ti dan lo mejor de sí, ya que en 1080p sufren cuellos de botella con facilidad.

Por otro lado, esto nos viene muy bien para ilustrar la importancia del procesador a la hora de acompañar una tarjeta gráfica tan potente como las GeForce RTX 4080 y RTX 4090, y para ver cómo impacta ese cuello de botella en función de la resolución y de la calidad gráfica que utilicemos. Sin más preámbulos, vamos a ver los datos de rendimiento.

Empezamos con Dying Light 2, uno de los juegos más exigentes que existen ahora mismo en PC. Como podemos ver en la gráfica adjunta la GeForce RTX 4080 no tiene ningún problema para moverlo con total fluidez incluso en 4K, ya que consigue una media de 78 fotogramas por segundo. Activar el DLSS 2 en modo calidad nos permite disfrutar de una mejora enorme de rendimiento, puesto que la tasa media de FPS sube a 122, y sin sacrificios en calidad de imagen.

Con trazado de rayos al máximo las exigencias se disparan, pero la GeForce RTX 4080 es capaz de mantener medias de 35 FPS en 4K, un logro importante que confirma que estamos ante una solución gráfica muy potente. Activar el DLSS en modo calidad nos da un impulso de rendimiento enorme y nos lleva directamente a los 64 FPS.

Pasamos ahora a ver los datos de rendimiento de F.I.S.T., un juego que soporta trazado de rayos y que implementa la tecnología DLSS 3. Como podemos ver en la gráfica adjunta, este juego es un «paseo por el parque» para la GeForce RTX 4080, que consigue medias de 177 FPS en 4K. El rendimiento mejora considerablemente al utilizar el DLSS 3 en modo calidad.

Al activar el trazado de rayos se produce una pérdida de rendimiento notable, sobre todo en 4K, donde la media de FPS cae casi a la mitad. Activar el DLSS 3 y la generación de fotogramas hace que pasemos de una media de 76 FPS a unos impresionantes 183 FPS. La mejora de rendimiento que logra esta tecnología de NVIDIA es increíble.

Gears V es un juego que tiene una importante dependencia de la CPU, pero también es muy exigente a nivel de GPU, es especialmente cuando activamos la iluminación global con 32 rayos. Como podemos ver, incluso en 4K y con calidad máxima la GeForce RTX 4080 es capaz de mantener medias estables de 74 FPS. Reducir la iluminación global a 8 rayos hace que el rendimiento mejore notablemente.

Otro de los imprescindibles en cualquier banco de pruebas es Ghostwire Tokyo, un juego muy exigente cuando se ejecuta con trazado de rayos que es, además, compatible con múltiples tecnologías de reescalado y reconstrucción de la imagen. Incluso en 4K y con calidad máxima este título no es un desafío para la GeForce RTX 4080, que logra 119 FPS en nativo y 189 FPS con DLSS 2 en modo calidad.

El trazado de rayos tiene un impacto enorme en este juego, y es normal porque se aplica a sombras, iluminación y reflejos. La GeForce RTX 4080 es capaz de mantener 51 FPS en 4K con todo al máximo y trazado de rayos activado, y podemos conseguir 86 FPS de media solo con activar el DLSS 2 en modo calidad. Al utilizar una resolución tan alta podemos recurrir también al DLSS 2 en modo rendimiento sin que la pérdida de calidad de imagen llegue a ser un problema.

En Lyra, un título desarrollado bajo el motor Unreal Engine 5, vemos que la GeForce RTX 4080 logra un resultado fantástico, y que el DLSS 3 es pura magia. Bajo resolución 4K y con calidad máxima dicha tarjeta gráfica consigue una media de 53 FPS y un mínimo de 17 FPS, y con DLSS 3 en modo rendimiento la media pasa a 147 y el mínimo sube a 127 FPS. La diferencia es abrumadora, puesto que hemos llegado casi a doblar el rendimiento medio y tenemos un 647% más de rendimiento en la tasa mínima de fotogramas por segundo.

Seguimos con Metro Exodus Enhanced Edition, el primer juego del mercado que requiere de una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos para funcionar. Es muy exigente, y ofrece una de las mejores implementaciones de trazado de rayos que hemos visto hasta la fecha. Como podemos ver, la GeForce RTX 4080 es tan potente que no tiene ningún problema en 1440p.

En 4K la GeForce RTX 4080 es capaz de ofrecer una media de 55 FPS. Si activamos el DLSS 2 en modo calidad prácticamente doblamos el rendimiento, puesto que la media de FPS se dispara hasta los 101 FPS. Todavía podríamos ir más allá y activar el DLSS 2 en modo rendimiento para conseguir unos impresionantes 151 FPS.

Microsoft Flight Simulator es otro de los grandes abanderados del DLSS 3, y uno de esos juegos que ha demostrado sufrir en gran medida cuello de botella por CPU. La generación de fotogramas logra paliar ese problema en gran medida, y como podemos ver en la gráfica adjunta solo con activar el DLSS 3 en modo calidad podemos incrementar el rendimiento en un 110% bajo resolución 4K.

Siempre utilizo Quake II RTX en mis análisis de tarjetas gráficas porque sigue siendo todo un referente en trazado de rayos, y porque se mantiene como uno de los títulos más exigentes dentro de su categoría. La GeForce RTX 4080 puede mantiene 72 FPS estables en 4K incluso con 2 rayos activos, lo que demuestra que es una solución gráfica muy potente.

Otra prueba que no puede faltar es Red Dead Redemption 2, un título que sigue siendo un referente por calidad gráfica y por exigencia a nivel de hardware, aunque la GeForce RTX 4080 es tan potente que no tiene ningún problema para moverlo con calidad máxima, ajustada de forma manual y sin ningún tipo de optimización. El DLSS 2 mejora el rendimiento, pero no merece la pena ir más allá del modo calidad, porque se produce un cuello de botella por CPU (es cosa del juego, obviamente).

En 4K la GeForce RTX 4080 mantiene 82 FPS de media, una cifra excelente que podemos mejorar con el DLSS 2. Como dijimos anteriormente, no vale la pena ir más allá del modo calidad, ya que la ganancia de rendimiento que obtenemos es muy pequeña. Tampoco es necesario, puesto que ya nos movemos en 101 FPS.

No hay duda de que A Plague Tale: Requiem se ha convertido en uno de los juegos más exigentes del momento. Este título tiene una calidad gráfica fantástica, pero necesita de una GPU muy potente para funcionar con fluidez en altas resoluciones. Con la GeForce RTX 4080 tenemos 54 FPS de media con el juego configurado al máximo, y activar el DLSS 3 en modo calidad nos lleva hasta los 111 FPS, es decir, dobla el rendimiento y mejora la calidad de imagen.

A pesar del tiempo que ha pasado desde su lanzamiento, Shadow of the Tomb Raider es otro de los grandes referentes dentro del mundo de los videojuegos, y sigue siendo muy exigente. La GeForce RTX 4080 puede moverlo sin problema en 4K, y el DLSS 2 en modo calidad marca una diferencia enorme, ya que pasamos de 124 FPS a 172 FPS.

Con trazado de rayos activo en calidad ultra se repite la misma tónica, la GeForce RTX 4080 aguanta muy bien el tipo y mantiene 84 FPS de media en 4K, y si activamos el DLSS 2 en modo calidad el rendimiento sube a 127 FPS. Activar dicha tecnología en modo rendimiento nos llevará hasta los 162 FPS de media.

La GeForce RTX 4080 también mueve Control sin ningún problema, incluso en 4K y con calidad máxima. El DLSS 2 aumenta significativamente el rendimiento, hasta tal punto que en modo nativo nos movemos en 71 FPS de media y con DLSS 2 en modo rendimiento la tasa sube hasta 172 FPS, lo que nos deja una mejora del 142%.

El trazado de rayos que implementa Control es también uno de los mejores y de los más avanzados que existen, y esto se deja notar en su impacto a nivel de rendimiento, que baja la media en 4K a 45 FPS. Por suerte, solo con activar el DLSS 2 en modo calidad subimos a 79 FPS de media, y con dicha tecnología en modo rendimiento la media sube a 108 FPS.

En Cyberpunk 2077 he utilizado dos configuraciones distintas para ajustar mejor la carga de la GPU, y para que los resultados se puedan comparar directamente con los que obtuve en su momento con la GeForce RTX 3090 Ti. En 1440p los reflejos estaban configurados en demencial, y en 4K los reduje a calidad ultra. Como podemos ver, el DLSS 3 en modo calidad hace que el rendimiento suba enormemente incluso en 1440p y sin trazado de rayos, ya que pasamos de 76 FPS de media a 189 FPS de media.

Lo mismo ocurre en resolución 4K, donde vemos que el DLSS 3 en modo calidad llega casi a doblar el rendimiento. Si lo utilizamos en modo rendimiento pasamos de 57 FPS a 132 FPS.

Con trazado de rayos activado en demencial la GeForce RTX 4080 logra unos más que dignos 54 FPS de media, y el DLSS 3 en modo calidad nos deja una media de 139 FPS. Si lo configuramos en modo rendimiento el resultado es impresionante, ya que nos lleva hasta los 178 FPS. En 4K la GeForce RTX 4080 se queda en 27 FPS, pero solo con activar el DLSS 3 en modo calidad el rendimiento sube hasta los 76 FPS. Impresionante, sin duda, y todo un ejemplo del valor que representa esta tecnología.

Destroy All Humans 2! Reprobed es otro de los nuevos títulos que ha recibido soporte de DLSS 3. Sin dicha tecnología la GeForce RTX 4080 logra 167 FPS en 1440p y 93 FPS en 4K, cifras que aumentan a 300 FPS y 178 FPS respectivamente al activar el DLSS 3 en modo rendimiento. Los números hablan por sí solos.

GeForce RTX 4080 frente a GeForce RTX 3090 Ti

NVIDIA posiciona a la GeForce RTX 4080 como sucesora de la GeForce RTX 3080 Ti, pero he querido ir más allá y he preferido realizar una comparativa entre aquella y la GeForce RTX 3090 Ti porque, a mi juicio, es mucho más interesante, sobre todo teniendo en cuenta que la GeForce RTX 4080 cuesta 1.469 euros

La GeForce RTX 3090 Ti fue la solución gráfica más potente de NVIDIA dentro de la generación anterior, y su precio superaba los 2.000 euros. Ahora mismo la podemos encontrar por 1.329 euros, así que está en la línea de la GeForce RTX 4080, puesto que la diferencia de precio entre ambas es realmente pequeña. Es, por tanto, una de las comparativas más interesantes que podemos hacer ahora mismo. Para minimizar las discrepancias generadas por la CPU y la memoria RAM me he centrado en los resultados de las pruebas en 4K, calidad máxima y con trazado de rayos activado.

En Cyberpunk 2077 la GeForce RTX 4080 logra una enorme victoria frente a la GeForce RTX 3090 Ti, gracias al DLSS 3 y a la generación de fotogramas. No obstante, debemos tener en cuenta que incluso en nativo la nueva gráfica de NVIDIA consigue 5 FPS más de media que aquella. Esto es un claro indicador de lo bien que rinde la GeForce RTX 4080, y de lo extremadamente potente que es.

En Metro Exodus Enhanced Edition la cosa está más ajustada, pero como vemos la GeForce RTX 4080 vuelve a imponerse a la GeForce RTX 3090 Ti. La diferencia en nativo es de solo 3 FPS, pero al activar el DLSS esa distancia se va haciendo cada vez mayor, y da una cómoda victoria a la nueva tarjeta gráfica de NVIDIA.

En Control tenemos una situación similar a la que vimos en Metro Exodus Enhanced Edition. La GeForce RTX 4080 gana por solo 2 FPS en nativo, pero la diferencia sube a 7 FPS con DLSS activado en modo calidad, y a 12 FPS con dicha tecnología en modo rendimiento.

Dying Light 2 nos deja una victoria por 1 FPS de la GeForce RTX 3090 Ti en nativo, pero la GeForce RTX 4080 gana al activar el DLSS en modo calidad, y ambas empatan con el DLSS activado en modo rendimiento. Sin duda esta fue una de las pruebas más reñidas entre ambas tarjetas gráficas.

Los resultados de Tokyo Ghostwire inclinan la balanza claramente a favor de la GeForce RTX 4080. La diferencia en nativo es de 9 FPS a favor de esta tarjeta gráfica, y como podemos apreciar el DLSS hace que la distancia entre la GeForce RTX 4080 y la GeForce RTX 3090 Ti se agrande de forma considerable.

Uno de los juegos donde más diferencia encontramos entre la GeForce RTX 4080 y la GeForce RTX 3090 Ti es Shadow of the Tomb Raider, y a favor de la primera. En 4K la nueva tarjeta gráfica de NVIDIA consigue 84 FPS de media frente a los 66 FPS de la GeForce RTX 3090 Ti. Activar el DLSS incrementa aún más la distancia entre ambas.

En Quake II RTX la GeForce RTX 4080 se aleja bastante de la GeForce RTX 3090 Ti, y confirma una mejora importante de rendimiento en trazado de rayos, ya que consigue 72 FPS. La diferencia frente a la GeForce RTX 3090 Ti es de 21 FPS, una cifra importante cuando nos movemos en estos niveles de exigencia gráfica.

Poniendo todos esos datos sobre la mesa podemos calcular qué diferencia de rendimiento media existe entre la GeForce RTX 4080 y la GeForce RTX 3090 Ti. Para que os resulte más fácil interpretar la gráfica adjunta os dejo un resumen con todos los puntos clave:

En 4K con trazado de rayos la GeForce RTX 4080 es un 15,56% más potente que la GeForce RTX 3090 Ti.

la GeForce RTX 4080 es que la GeForce RTX 3090 Ti. En 4K con trazado de rayos y DLSS en modo calidad la GeForce RTX 4080 es un 27,14% más potente que la GeForce RTX 3090 Ti.

la GeForce RTX 4080 es que la GeForce RTX 3090 Ti. En 4K con trazado de rayos y DLSS en modo rendimiento la GeForce RTX 4080 es un 30,11% más potente que la GeForce RTX 3090 Ti.

Velocidad de trabajo, temperatura y consumo

La GeForce RTX 4080 tiene un modo turbo bastante eficiente que es capaz de elevar la GPU hasta los 2.790 MHz, una frecuencia que se mantuvo totalmente estable durante mis pruebas, y que no experimentó el más mínimo cambio. Esto es perfectamente comprensible, ya que tanto los valores de temperatura como los de consumo fueron óptimos, y permitieron que el escalado del turbo fuese constante y muy elevado.

En la gráfica adjunta podemos ver que la GeForce RTX 4080 alcanzó un máximo de 65 grados en juegos, un valor fantástico que confirma que tenemos bastante margen para hacer overclock a la tarjeta, siempre que estemos dispuestos a aceptar un aumento de las temperaturas y del consumo. Con todo, incluso en ese escenario los valores seguirían siendo totalmente seguros.

El consumo de la GeForce RTX 4080 raya también a un gran nivel, ya que se mantiene por debajo del TGP máximo de 320 vatios que lista NVIDIA, y como podemos ver tiene un consumo mucho más bajo que el de la GeForce RTX 3090 Ti. Esto es importante, porque significa que la GeForce RTX 4080 ofrece hasta un 30% más de rendimiento que la GeForce RTX 3090 Ti y consume un 42,95% menos energía (134 vatios menos).

Hay un salto importante en términos de eficiencia en la GeForce RTX 4080 frente a la GeForce RTX 3090 Ti, y como podemos ver en la última gráfica el DLSS vuelve a ser de ayuda a la hora de reducir los valores de consumo. El rendimiento por vatio consumido mejora enormemente gracias al DLSS, aunque la diferencia no llega a ser tan grande como en el caso de la GeForce RTX 4090.

Latencia con DLSS 3 y NVIDIA Reflex activado

No quiero terminar el análisis sin hablar del tema de la latencia, ya que ha sido uno de los que más dudas ha generado entre los usuarios. Con la introducción del DLSS 3 y la generación de fotogramas se produjo un aumento de la latencia, esto no admite discusión. Sin embargo, NVIDIA ha afrontado este problema activando por defecto NVIDIA Reflex, una tecnología que lleva a cabo un profundo trabajo de coordinación entre la CPU y la GPU para reducir la latencia.

El resultado en mis pruebas fue muy bueno, y la latencia nunca llegó a ser un problema. En Lyra la latencia fue de 64 ms, una cifra un poco más alta que la que registré con la GeForce RTX 4090, pero que entra dentro de lo razonable. En Microsoft Flight Simulator la latencia pasó de 57 ms en 4K nativo a 54 ms en 4K con DLSS 3 activado en modo calidad, es decir, se redujo en 3 ms gracias a NVIDIA Reflex.

Con F.I.S.T: Forged In Shadow Torch, un juego que también utiliza DLSS 3 y la generación de fotogramas, los valores de latencia fueron excelentes en todo momento. Por ejemplo, en 1440p sin trazado de rayos y con DLSS 3 en modo auto registró una latencia de 16 ms, y en 4K con trazado de rayos la latencia en nativo fue de 57 ms, mientras que con DLSS 3 y NVIDIA Reflex pasó a 27 ms. La conclusión que quiero que saquéis de esto es simple, la latencia al activar el DLSS 3 no es un problema gracias a NVIDIA Reflex.

Notas finales

La GeForce RTX 4080 es toda una demostración de potencia bruta, también es un claro ejemplo de que NVIDIA sigue liderando sin problemas el sector gráfico dentro de la categoría de alto rendimiento, y de que el gigante verde continúa apostando por la especialización y la eficiencia. En este sentido me resulta muy curioso hablar de eficiencia, sobre todo porque las primeras filtraciones decían que Ada Lovelace iba a ser una arquitectura con una mala relación rendimiento por vatio consumido, y al final ha ocurrido todo lo contrario.

En potencia bruta la GeForce RTX 4080 logra superar a la GeForce RTX 3090 Ti sin ningún problema, y lo mismo ocurre en términos de eficiencia todo un logro si tenemos en cuenta que esta última se encuadra en una gama superior y que su precio de lanzamiento fue mucho más elevado. Como hemos visto rinde hasta un 30% más que dicha tarjeta gráfica y su consumo es un 42,95% más bajo, dos datos que reflejan por sí solos ese salto que ha conseguido NVIDIA con Ada Lovelace en rendimiento por vatio consumido.

Los valores de rendimiento que ofrece la GeForce RTX 4080 son tan elevados que deja claro es una tarjeta gráfica que va sobrada en resolución 4K, tanto que es capaz de mantener el tipo incluso cuando activamos el trazado de rayos. Dicha tecnología incrementa enormemente el rendimiento, y la versión DLSS 3 con generación de fotogramas marca una diferencia importante y representa un salto generacional muy grande.

Mis pruebas dejan claro que la GeForce RTX 4080 es la segunda tarjeta gráfica de consumo general más potente que existe, y comparada con la GeForce RTX 4090 ofrece un valor muy interesante en relación precio-rendimiento, ya que cuesta casi 500 euros menos y en algunas pruebas queda muy cerca de dicha tarjeta gráfica. Con todo, en escenarios muy exigentes la GeForce RTX 4090 puede rendir, de media, hasta un 47% más que la GeForce RTX 4080, así que tenedlo en cuenta si os importa la potencia bruta, y si el dinero no es un problema para vosotros.

La GeForce RTX 4080 también es una tarjeta gráfica fresca y más asequible en lo que a la alimentación se refiere que la GeForce RTX 4090, dos claves que también debemos tener muy en cuenta. En la mayoría de los casos tendremos más que suficiente con una fuente de alimentación de 750 vatios, y no tendremos que preocuparnos por el calor generado, ya que en mis pruebas nunca superó los 65 grados. Una excelente compra, si puedes permitirte los 1.469 euros que cuesta.