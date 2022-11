Mario y los Rabbids vuelven a unir fuerzas en esta nueva aventura de estrategia por turnos: Mario + Rabbids Sparks of Hope. Y es que con el éxito de Mario + Rabbids: Kingdom Battle, que al día de hoy tiene acumulados más de 10 millones de jugadores, no era de esperar que Nintendo y Ubisoft volvieran a unir fuerzas para desarrollar esta secuela.

Hemos tenido la oportunidad de probar Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition para Nintendo Switch y ha resultado ser una una gran sorpresa, y aún más para los que no pudimos disfrutar de la primera entrega; es un juego que te engancha desde el principio y te deja queriendo jugar horas y horas.

¿De qué trata Mario + Rabbids Sparks of Hope y cómo jugar?

Mario + Rabbids Sparks of Hope nos pone de nuevo al control del fontanero de peto azul de Nintendo, quien con compañía, descubren que Cursa está utilizando a los Sparks para esparcir la Ascoridad, una sustancia negra que esta haciendo estragos en los mundos de los Rabbids. Por lo que la misión de los héroes será salvar el Universo y rescatar a los Sparks de la villana.

Pues bien, el género de esta entrega (como la anterior) es de estrategia por turnos; y para los que no habíamos jugado la primera entrega “Mario + Rabbids: Kingdom Battle”, nos ha tomado por sorpresa ver a Mario y a sus amigos en este tipo de videojuego.

Para jugar tendremos que mover a los personajes por los escenarios para que disparen a los enemigos, aprovechando las habilidades únicas que cada personaje tiene. A la vez, debemos escoger el mejor lugar para ocultarnos de los ataque de los rivales y evitar que nos hagan daño. Resguardarse es muy importante porque una vez que atacamos, hemos utilizado nuestro turno, por lo que no podremos mover a nuestros héroes hasta que hayamos gastado todos los turnos y que nuestros rivales también hayan hecho sus movimientos estratégicos. Tendremos que “saber mover nuestras piezas de ajedrez” para vencer a los enemigos y que nuestros héroes reciban cero o el mas mínimo daño en cada combate.

Experiencia del Juego

No es complicado jugar, pero tenemos que admitir que al principio nos costó entender cómo utilizar los Joy-Con para apuntar, disparar e incluso ceder el turno; y sí es el caso de que no has jugado la precuela como nosotros, te aseguramos que no tardarás en encontrarle el truco.

Sin embargo, aquí te adelantamos para que sirve cada botón y así te vayas familiarizando con el juego:

ZL Para apuntar con tu arma. A Disparar a tus enemigos, coger objetos o hacer salto de equipo. Además podrán hacer golpe cuerpo a cuerpo si estás muy cerca de tu enemigo. Y Te permitirá ceder tu turno al enemigo. Flechas arriba/abajo en Joy-stick izquierdo Para cambiar el turno entre tus personajes. L – R – ZR Son para movimientos especiales. X Te permitirá elegir algún objeto de la mochila.

Nota: Si presionas el Joy-Con izquierdo, mientras estás en batalla, podrás hacer que Beep-O explore los alrededores para saber en dónde se esconden tus enemigos.

Mario + Rabbids Sparks of Hope nos permite elegir a los miembros del equipo y conforme vamos avanzando en la aventura podremos elegir entre tres y cuatro miembros que se unirán a nosotros en los combates. Nuestra elección personal para completar las misiones fue Mario, la Princesa Peach y Edge, ya que sus armas tienen mejor alcance de ataque, lo que quiere decir que pueden disparar desde largas distancias y hacer daño a varios enemigos a la vez.

Por otra parte, podremos conseguir monedas mientras caminamos por los escenarios o al ganar una batalla. Monedas que después podremos utilizar para comprar objetos en la tienda de OfertaBot 9.99 + IVA. Además, en más de una ocasión, tendremos que luchar contra enemigos para poder completar ciertas misiones y así desbloquear caminos y conseguir estrellas que nos ayudarán a subir de nivel a los Sparks que hayamos rescatado. También encontraremos minijuegos y misiones secundarias que nos darán otras recompensas.



¿Qué incluye la Edición Gold del juego?

El pack especial incluye:

El juego principal.

El pase de temporada, que contiene los futuros paquetes de contenido descargable, como historia adicional con nuevos personajes, misiones y batallas para Mario + Rabbids® Sparks of Hope.

También incluye el Pack Prestigio galáctico, con tres aspectos de arma exclusivos y elegantes para tu equipo, desbloqueados al instante.

Su precio es de 89,99 euros y puedes comprarlo en la web de Nintendo. Y si quieres la versión estándar, la tienes disponible rebajada de precio en el canal minorista:

Notas finales:

El juego tiene tres niveles de dificultad : Relajado, Clásico y Exigente.

: Relajado, Clásico y Exigente. Los héroes pueden subir de nivel y personalizarse.

También podrás subir de nivel a los Sparks utilizando las estrellas que hayas ganado derrotando enemigos y completando misiones.

utilizando las estrellas que hayas ganado derrotando enemigos y completando misiones. P odremos elegir equiparnos con dos Sparks por personaje, los que les darán diversos poderes a los héroes para utilizar en los combates.

los que les darán diversos poderes a los héroes para utilizar en los combates. Cada Spark tiene un poder que suele estar vínculado con un elemento: fuego, agua, hielo, electricidad, entre otros.

El juego esta c ompletamente traducido al español , tanto en textos, subtítulos y también en voces.

, tanto en textos, subtítulos y también en voces. Cada planeta Rabbid representa una estación del año (primavera, verano, otoño, invierno).

Conclusión

¡Mario + Rabbids Sparks of Hope es un juegazo! Tiene todos los elementos que debería tener un gran juego: una buena historia, escenarios que son una delicia visual, personajes carismáticos y acción, mucha acción. Como ya te hemos dicho, el juego cuenta con bastantes zonas para explorar, misiones secundarias y minijuegos por lo que nos dará varias horas para jugar.

En conclusión, es uno de los mejores juegos de Nintendo Switch de este 2022, por lo que sí o sí debes añadirlo a tu biblioteca de juegos Switch.

Agradecemos a Ubisoft España por la clave que nos ha remitido para analizar Mario+Rabbids Sparks of Hope.

Ficha técnica de Mario + Rabbids Sparks of Hope

Fecha de Lanzamiento 20/10/2022 Desarrollo/Producción/Distribución Ubisoft Plataforma Nintendo Switch Precio Edición Estándar 59,99€ Precio Edición Gold 89,99€ Jugadores 1 Idioma Disponible en Español