10 juegos cooperativos y multijugador para jugar en compañía

Hoy en día la gran mayoría de juegos cuenta ya con un modo multijugador online, normalmente centrados hacia la escena competitiva incluso dentro de los juegos familiares. Sin embargo, todavía podemos encontrar numerosas entregas que enfatizan un tipo de experiencia más relajada, con numerosos juegos cooperativos con los que estrechar lazos con nuestros familiares y amigos.

Razón por la cual hemos decidido crear este pequeño recopilatorio con los que son algunos de los mejores juegos cooperativos disponibles actualmente, incluyendo diez títulos lanzados durante los últimos años. No obstante, como siempre, os instamos a que compartáis otros juegos que vosotros consideréis relevantes en los comentarios para el interés del resto de lectores.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Comenzando por un juego algo atípico a la hora de hablar de juegos cooperativos, la colaboración de estas dos franquicias de Nintendo y Ubisoft nos presenta un juego de batallas estratégicas por turnos al más puro estilo XCOM, perfectas para charlar o detenernos en cualquier momento. Además, destaca por ser un juego a la vez sencillo pero retador, con un desafío que comienza de manera simple pero que irá complicándose poco a poco hasta involucrar seriamente batallas de varias etapas y peleas de jefes.

Pon a prueba tu ingenio y desarrolla estrategias de manera conjunta en este título exclusivo para Nintendo Switch.

Además, en el caso de que nos guste esta aventura, se trata de un perfecto aperitivo antes del lanzamiento de su próxima entrega, presentada durante el Ubisoft Forward del E3 2021, y que llegará durante el próximo año.



A Way Out

Dos hermanos, dos jugadores, y dos objetivos: escapar de la cárcel y rehacer sus vidas. Esta emocionante historia te hará permanecer alerta a través de una experiencia siempre fresca, única y atractiva, mientras ahondas poco a poco en la vida privada y pensamientos de ambos personajes, y las motivaciones que guían sus interacciones con los demás. Todo ello acompañado de unas potentes escenas cinematográficas que nos ayudarán terminar de formar esta impactante trama.

Adéntrate en esta cautivadora e inolvidable experiencia para dos, disponible para PC (Steam y Origin), PS4 y Xbox One.



It Takes Two

De los mismos creadores que A Way Out, nos llega esta entrega de carácter más desenfadado y alocado, con un juego de plataformas creado exclusivamente para jugar en cooperativo (tanto en línea como en local) a través de los jóvenes Cody y May, convertidos en pequeños muñecos. Juntos, deberán intentar a regañadientes salvar su relación rota para poder escapar del mundo fantástico donde están atrapados, donde lo impredecible y los peligros aguardan a cada paso.

Estrecha lazos y deposita toda tu confianza en tu compañero en esta aventura para dos disponible para PC (Steam y Origin), PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.



Phogs!

Únete a esta pareja de perros en esta aventura de plataformas y puzzles… literalmente. Y es que unidos por la barriga, tendréis que ladrar, morder y saltar obstáculos a lo largo de los mundos temáticos basados en los tres pilares fundamentales de la vida: comida, siesta y juegos. Originalmente planteado para jugar a modo cooperativo entre dos personas, también podremos disfrutar de este despreocupado juego en modo solitario, poniendo a prueba nuestra coordinación.

Demuestra que dos cabezas piensan mejor que una en este divertido título disponible para PS4, PC, Xbox One y Nintendo Switch.



Brothers – A Tale of Two Sons

Una de mis elecciones favoritas de esta selección de juegos cooperativos es sin duda esta emocional entrega. Acompañando a dos hermanos a través de un viaje épico digno de los cuentos de hadas y las peores pesadillas, deberemos tomar control de ambos personajes al mismo tiempo, realizando todo tipo mecánicas mientras resolvemos diferentes rompecabezas y atravesamos los diferentes escenarios de plataformas.

Con unos controles y jugabilidad ligeramente diferentes para cada plataforma, podremos disfrutar de esta potente historia a través de PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, así como en móviles Android e iOS.



Overcooked y Overcooked 2

Otro de mis favoritos en este listado de juegos cooperativos. Con una dinámica tan simple como cocinar y entregar las comandas de los clientes, este juego cooperativo nos enseña el gran reto que es mantener el orden en una cocinar bajo presión. Es vital saber coordinarse entre todos para seguir las recetas, así como no chocarse o bloquearse el camino. Sobre todo cuando estas cocinas están en algunos escenarios tan locos como un volcán, el polo norte, una casa encantada, o barcos y coches en movimiento.

Y es que la diversión está asegurada, ya que siempre llega un punto en el que la suma de todo esto se torna en las situaciones más caóticas, absurdas y divertidas. Si buscas algo simpático, gracioso, pero también retador, sin duda tienes que probar cualquiera de estos juegos.

Actualmente podemos encontrar las dos entregas por separado así como en una en un único título recopilatorio disponibles para PC (Steam), Nintendo Switch, PS4 y PS5, y Xbox One y Xbox Series X|S, aunque también podremos encontrarlas adaptada y mejorada para la próxima generación de consolas.



Rayman Legends

Este excelente juego de plataformas y acción se puede jugar hasta cuatro personas en cooperativo. Rayman Legends es bastante bonito en lo visual, con un colorido llamativo. Además, las fases presentan no pocos retos y existe una gran cantidad de niveles para superar. Se puede terminar en unas diez horas, pero si sois muy aventureros y queréis hacerlo todo, ¡tendréis contenido más que suficiente.

Lanzado hace ya unos años, todavía podemos encontrar este juego disponible para Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, aunque el juego se ha mantenido vivo con el soporte actualizado para PC, PS4, Nintendo Switch y Xbox One.



Keep Talking and Nobody Explodes

La dinámica es simple: hay una bomba en la sala, y nadie quiere que explote. Sin embargo, sólo un jugador podrá ver y encargarse de desactivar la bomba, mientras que el resto de participantes deberá encargarse de leer el manual y tratar de indicarle qué es lo tiene que hacer. Con esta interesante propuesta, este juego consigue consolidar una experiencia cooperativa con varios niveles de dificultad en la que se establece una curiosa interacción entre todos los jugadores.

Actualmente podemos encontrar este juego en todas las plataformas, incluyendo PC (compatible para Windows, Linux y Mac), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, e incluso dos versiones adicionales para dispositivos Android e iOS.

Además, como experiencia personal, os recomiendo que aquellos que dispongáis de un sistema de gafas VR, probéis cualquiera de las versiones compatibles de este juego, ya que ayuda notablemente a aumentar la diversión (y la tensión) durante las partidas locales.



Don’t Starve Toghether

Destacado como uno de los mejores juegos de supervivencia, esta entrega transformó por completo el título para reconvertirlo en uno de los juegos cooperativos más desafiantes. Y es que este juego no cuenta con ningún tipo de tutoriales o ayuda, obligándonos a valernos de nuestro propio ingenio e intuición para tratar de sobrevivir en grupo.

Sin embargo, la dificultad irá un paso más allá de la propia supervivencia física. Más allá de no morir de hambre (como bien nos propone su título), deberemos enfrentarnos a otras adversidades como el mal tiempo, el cambio de estaciones y la consiguiente la falta de recursos, e incluso nuestra propia estabilidad mental.

Actualmente podemos encontrar este juego para PC, PS4 y Xbox One.



Phasmophobia

Continuando dentro de esta temática más oscura, no podía faltar este original título atmosférico en el que tendremos que trabajar en grupo, diseñado para entre dos y cuatro jugadores, para enfrentaremos al escalofriante reto de recopilar pruebas o elementos que nos ayuden a identificar cada tipo de fantasma. Además, contaremos con algunos añadidos muy interesantes como el chat de voz por proximidad integrado en el propio juego, que nos ayudará a lograr una experiencia de lo más inmersiva.

Enfréntate a lo paranormal en este juego de PC, disponible a través de Steam, sumando la compatibilidad de los sistemas VR.



GTA V Online

Por último, añadimos un título extra nuestra selección de juegos cooperativos con una elección algo diferente.

Y es que tal y como nos han demostrado los streamers de todas partes del mundo, una manera bastante divertida de jugar a este juego puede venir a través de una experiencia de rol inmersiva, contando con la enorme cantidad de posibilidades que nos ofrece esta ciudad vida, pudiendo tomar papeles variados desde bandas de crimen organizado o cooperantes de las fuerzas de la ley, pasando por trabajos más comunes como dependientes de tiendas o taxistas, hasta otras alocadas como dirigir un casino.

Aunque sin duda lo mejor de todo es la enorme libertad de elección de plataforma, disponible para las dos anteriores generaciones de consolas, además por supuesto de la nueva generación y PC.