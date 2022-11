Los últimos drivers para Intel Arc añaden soporte de DirectStorage 1.1

Tras unos comienzos más bien calamitosos, Intel está trabajando duro para que los drivers de sus gráficas dedicadas empiecen a estar a la altura de una corporación de su categoría. La última versión de sus controladores para Intel Arc, 31.0.101.3802, ha ampliado el catálogo de videojuegos soportados oficialmente, parcheado algunos ya comercializados y lo más importante, han añadido soporte de DirectStorage 1.1, tecnología mediante la cual se delegan tareas de descomprensión de los recursos que se utilizan en la GPU en lugar de la CPU, por lo que es reduce la carga sobre ese último componente y se mejoran los tiempos de carga.

Los que sigan de cerca la evolución de estas tecnologías sabrán que DirectStorage 1.1 ya está soportado, al menos en teoría, por una cantidad significativa de modelos de Radeon y NVIDIA, hasta el extremo que modelos como la GeForce GTX 970 y la Radeon RX 470 deberían de ser capaces de soportarla. Microsoft publicó hace tiempo una demostración en la que se vio que la mejora aportada por DirectStorage 1.1 es apreciable, y posiblemente sea una tecnología de la que dependan cada vez más los juegos conforme se vayan volviendo más pesados (aquí se puede entrar en el debate sobre la escasa optimización del software en la última década, pero ese es otro tema).

Sobre los títulos que ahora tienen soporte oficial sobre las gráficas Intel Arc están Sonic Frontiers, Marvel’s Spiderman: Miles Morales, Call of Duty: Warzone 2.0 y Dysterra, mientras que otros títulos como Chorus, DiRT 5, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Ghostwire Tokyo, Gotham Knights, Marvel’s Guardians of the Galaxy (Guardianes de la Galaxia) y Sniper Elite 5 han visto mejorado su rendimiento en contextos de 1080p y/o 1440p. Por otro lado, para Doom Eternal (este juego funciona sobre Vulkan), Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Death Stranding Director’s Cut y Forza Horizon 5 se han corregido fallos relacionados con corrupciones y problemas de rendimiento.

El panel de control de Intel Arc también ha recibido un puñado de correcciones, las cuales se encargan de subsanar fallos como el hecho de que el propio panel de control no se iniciaba automáticamente tras reiniciar Windows, que no apareciese en la lista de programas que se pueden eliminar tras ser actualizado, el hecho de que no respondiera tras conectar en caliente una segunda pantalla, un error a la hora de capturar o transmitir después de conectar una pantalla en caliente con Arc Control Studio Capture y el hecho de que se quedaba sin respuesta tras conectar en caliente periféricos como micrófonos y cámaras, entre otras cosas.

Obviamente, y a pesar de las mejoras y correcciones aportadas, Intel reconoce que todavía hay muchas cosas que corregir tanto a nivel de drivers como del panel de control. El driver 31.0.101.3802 para Intel Arc puede ser obtenido desde la correspondiente página en el sitio web de la compañía y oficialmente es compatible con Windows 10 20H2 o posterior y Windows 11.

En lo que respecta a Linux, las gráficas Intel Arc no empezarán a funcionar de forma estándar hasta el lanzamiento de la versión 6.2 del kernel. Además, es altamente recomendable tener instalado Mesa 22.2, aunque el próximo Mesa 22.3, que se encuentra en fase de candidata de lanzamiento, apunta a incluir algunas mejoras importantes para el driver de Vulkan, uno de los tendones de aquiles que tiene la línea de gráficas en Linux después de demostrar que son muy componentes con OpenGL.