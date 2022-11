Humble Store celebra Black Friday con cientos de juegos en oferta

Si ayer nos hacíamos ecos del inicio de las rebajas de otoño de Steam, unas que como ya sabes vienen toneladas de juegos en oferta, hoy hacemos lo propio con la Humble Store, la tienda del proyecto Humble Bundle y, como hemos repetido en alguna que otra ocasión, uno de los sitios más recomendables donde comprar por diferentes razones.

El motivo de esta entrada, pues, es el mismo: transmitir a nuestros lectores un recordatorio que a buen seguro muchos no necesitarán, pero que tampoco tendía que molestar. Sirve, por lo tanto, lo ya dicho: que estas rebajas son un tanto redundantes, porque de unos años a esta parte vivimos en un periodo de rebajas constante, tal y como recogemos semanalmente en nuestra sección de juegos y ofertas que no deberías perderte.

De hecho, en esta entrada no te vamos a recomendar ni un solo título de todos los que encontrarás hasta el 2 de diciembre en el Black Friday de la Humble Store, precisamente porque son tantos que no tiene sentido destacar solo unos pocos. Tú entra, ves a por cosas concretas y no a lo loco (¡para eso sirven las listas de deseados!) que la crisis económica está a la vuelta de la esquina.

Así las cosas, en lugar de recomendarte unos juegos que lo mismo ni te interesan, te recordamos los motivos por los que es una buena idea comprar en la Humble Store, en lugar de en casi cualquier otra tienda. Y no, no nos pagan ni nada parecido; ni siquiera usamos códigos de afiliado, que los tiene (quizás algún día, no lo descarto). En comparación directa con Steam, lo básico incluye:

Las rebajas son muy similares, tanto por los juegos que se ponen en descuente como por el nivel de los descuentos, aun cuando el catálogo de Steam es mayor.

Además de similares, estas rebajas suelen coincidir en el tiempo, ofreciendo descuentos idénticos o casi idénticos.

Cuando no se solapan, las rebajas de ambos sitios son prácticamente consecutivas.

Comprando en Humble Store, una pequeñas parte de lo que te gastas va dirigido a organizaciones benéficas y ahora la ahorras para gastarla en el propio sitio.

Lo más interesante de la Humble Store, sin embargo, es que la mayoría de los juegos que compres ahí incluyen la descarga digital y la clave para canjearlo en Steam, una combinación que es todo un acierto por lo obvio: no solo puedes jugarlo todo en Steam, sino que tienes acceso a los instaladores de los juegos sin dependencia de ninguna plataforma. Y aunque creas que Steam es eterno… hasta los más grandes pueden caer.

Además, las descargas digitales de Humble Store suelen incluir instaladores para todos los sistemas que soporte el juego, así como en muchas ocasiones, se trata de juegos libres de DRM. Eso sí, fíjate al comprar el juego que incluya la descarga digital, porque en los últimos tiempos cada vez hay más que constan solo de la clave de Steam, por lo que aunque sigue teniendo sus ventajas, sería lo mismo que comprar en Steam.