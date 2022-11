Primer tráiler de The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen

Cada vez queda más lejos aquel aciago día en el que se anunció que la versión Next-Gen de The Witcher 3: Wild Hunt se retrasaba indefinidamente. Por razones que no se llegaron a aclarar, pero que se pueden imaginar, CD Projekt RED decidió retirar el desarrollo de las manos de Saber Interactive para retomarlo en sus propios estudios. Fue un gran jarro de agua fría para los muchos usuarios que lo esperaban, pero una muestra más de que el estudio polaco ha aprendido la lección con Cyberpunk 2077 y prioriza la calidad frente a las fechas. Fue, por lo tanto, una mala noticia que en la que subyacía una bastante más positiva: que cuando llegara, lo haría en las mejores condiciones.

Este anuncio se produjo allá por el mes de abril, y que se indicara que lo hacía sin fecha nos hizo temer que ya podíamos olvidarnos de disfrutarlo este año, que como pronto no lo veríamos hasta 2023. Y es que a la duda sobre su estado en aquel momento, se sumaba la carga de trabajo del estudio, que suponíamos volcado en completar la actualización, también Next-Gen, de Cyberpunk 2077, algo que podemos entender perfectamente que fuera prioritario para la compañía. The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen tendría que esperar su turno, además de hacerse hueco entre el resto de proyectos relacionados con la franquicia.

Sin embargo, hace poco más de una semana nos llevamos una fantástica noticia, con el anuncio oficial de CD Projekt RED de que esta esperada expansión ya estaba casi lista y que, en consecuencia, llegará a los usuario el próximo 14 de diciembre, un momento ideal para que podamos disfrutarlo durante la Navidad, ya sea para quienes decidan adquirirlo una vez que ya se ha adaptado al hardware actual, o para quienes ya lo tienen desde hace tiempo, y que en tal caso recibirán esta actualización de manera totalmente gratuita.

Ahora bien, desde el anuncio muchos hemos estado esperando poder ver las imágenes de esta versión Next-Gen de The Witcher 3: Wild Hunt, para poder ir abriendo boca (o para ponernos los dientes más largos hasta su llegada, que también), algo de lo que seguro que el estudio era consciente y que ha aprovechado para jugar con los tiempos. Y es que no ha sido hasta hoy que, finalmente, CD Projekt RED ha publicado, por fin, un tráiler de The Witcher 3: Wild Hunt en su canal de YouTube. Y, tal y como cabía esperar, parece que la espera ha merecido la pena. Juzga tú mismo:

El aspecto gráfico de esta actualización es más que prometedor, y es que son muchas las mejoras introducidas por el estudio: trazado de rayos, mejoras en los reflejos, físicas mejoradas, y actualización de texturas, entre otras, junto con compatibilidad con DLSS 3 y FSR 2.1. A este respecto, sin duda, The Witcher 3: Wild Hunt se ha puesto muy, muy al día.

Pero las mejoras no solo son visuales. Como podemos ver en la información de la actualización publicada por CD Projekt RED en GOG, podemos encontrar otras muchas novedades. Así .las define el estudio:

Numerosas mejoras en el juego y la interfaz de usuario. Una opción de cámara alternativa que nos acerca a la acción tanto a pie como a caballo. Combinado con la opción alternativa Quick Sign Casting, el filtrado de mapas y la opción de ocultar dinámicamente el minimapa, ¡la exploración será aún más emocionante que antes!

Modo de fotografía incorporado, que nos permite capturar todos esos momentos impresionantes durante nuestros futuros juegos.

Una selección de modificaciones integradas en la experiencia con algunos favoritos creados por la comunidad, además de las mejoras visuales y de juego propias de CDPR.

Correcciones de misiones para permitir completar sin problemas y sin errores «From Ofier’s Distant Shores», «Scavenger Hunt: Wolf School Gear», ¡entre otros!

Nuevo contenido adicional inspirado en la serie The Witcher de Netflix , gracias al cual disfrutaremos de looks alternativos para los soldados Dandelion y Nilfgaardian, además de embarcarnos en una nueva búsqueda, donde podremos obtener diagramas para nuevos equipos inspirados en el espectáculo. para Geralt.

Y progresión cruzada, una característica agregada recientemente a Cyberpunk 2077 , lo que significa que podremos jugar el juego como queramos, donde queramos, y transferir nuestros últimos guardados entre plataformas.

Parece, por lo tanto, que realmente nos encontramos frente a mucho más que una actualización gráfica (que ya es algo destacable por sí mismo). Todavía tendremos que esperar unas semanas hasta poder probarlo pero, con lo visto y leído, todo apunta a que la recompensa tras la larga espera será más que satisfactoria.