Lenovo filtra y confirma cosas de los procesadores AMD Ryzen 9 7900 y Ryzen 7 7700

Lenovo ha confirmado mediante filtración algunas de las características de los modelos estándares de procesadores AMD Ryzen 9 7900 y Ryzen 7 7700, los que no llevan la X en el nombre. La corporación de origen chino confirma algunas cosas que ya se estaban mencionando a través de los rumores, como la cantidad de núcleos e hilos, pero la frecuencia de trabajo base parece haber bajado un poco.

La existencia de los modelos de procesadores Ryzen 9 7900 y Ryzen 7 7700 se da por hecha, pero veremos qué políticas aplica AMD después del fracaso en ventas de los modelos X hasta ahora comercializados. Dicha situación podría forzar a la compañía a tener que vender los modelos no X más baratos con el fin de darles salida y que no solapen con los de alto rendimiento.

Como ya hemos dicho, Lenovo ha confirmado mediante filtración algunas características de dos modelos de Ryzen 7000 de la serie no X. Del Ryzen 9 7900 se ha confirmado la existencia de 12 núcleos físicos y 24 hilos, mientras que con el Ryzen 7700 ha pasado lo mismo con sus 8 núcleos físicos y 16 hilos. Sin embargo, en un principio se esperaba que la frecuencia base fuera de 3,8GHz y ahora Lenovo menciona 3,6GHz, los cuales serían 200MHz que los rumores difundidos semana y media atrás.

Además de los modelos no X de Ryzen 7000, AMD también estaría preparando los modelos con 3D V-Cache, que serían la luz a principios de 2023 y podrían ser presentados junto a los modelos no X en el CES 2023 que se celebrará poco después de estrenar el año en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Los modelos de Ryzen 7000 con 3D V-Cache contarán con memoria caché de nivel 3 apilada, una característica que tiene sus ventajas, pero a cambio de hacer algo más difícil la disipación.

Ahora las supuestas características del AMD Ryzen 9 7900 se sitúan en doce núcleos físicos, veinticuatro hilos, 12MB de caché de nivel 2, 64MB de caché de nivel 3, 3,6GHz de frecuencia base y una velocidad de trabajo máxima de 5,4GHz. Se especula que su precio de referencia para el mercado estadounidense sería de 429 dólares, que serían unos 120 menos que el modelo no X.

Por su parte, el AMD Ryzen 7 7700 tendría ocho núcleos físicos, dieciséis hilos, 8MB de caché de nivel 2, 32MB de caché de nivel 3, una velocidad de trabajo base de 3,6GHz y una frecuencia máxima de 5,3GHz. El precio de referencia para Estados Unidos sería de 329 dólares, los cuales serían 70 menos que su contraparte X.

Los modelos no X de Ryzen 7000 apuntan a ser una mejor opción en relación rendimiento-precio, e incluso con esas, irán muy sobrados para la inmensa mayoría de los usuarios, más viendo que, desde hace muchos años, el problema no está tanto en la potencia del hardware como en el hecho de que el software no lo aprovecha.