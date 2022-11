Aunque las pantallas Full-HD siguen siendo las más extendidas, las resoluciones 4K, especialmente en televisores, se han asentado como el nuevo estándar y nunca está de más saber en qué plataforma de VOD hay más contenido compatible para aprovecharlo. A fin de cuentas, para eso se compra uno una tele 4K ¿no?

Y bien ¿cuál es la plataforma de VOD con mayor contenido en 4K? La pregunta se la hacen y se la responden en How To Geek y aunque meten en el mismo saco diferentes servicios, varios de los cuales no están disponibles aquí en España, no faltan los principales, por lo que sigue teniendo valor la pesquisa.

La respuesta, sin embargo, no guarda demasiada sorpresa, al menos si nos atenemos a cómo se reparten el pastel los grandes servicios de vídeo bajo demanda del mercado. O sea, hay datos que sorprenden, pero no son los más destacados… con alguna excepción. De acuerdo a lo publicado, del sitio con más contenidos en 4k que más tiene, al que menos, la lista queda así:

Netflix: 1140+

Disney+: 800+

Amazon Prime Video: 720+

Paramount+: 160+

Hulu: 115+

Apple TV+: 80+

HBO Max: 30+

Peacock: 15+

Según cuentan, la lista está hecha a mano, porque ninguna de las plataformas ofrecer datos acerca de cuántos contenidos ofrece en resolución 4K, por lo que se tienen que tomar como números aproximados. No obstante, las diferencias que se observan lo dicen todo, más allá de que se vayan unos títulos por arriba o por abajo.

Netflix es la número uno, lo cual no es extraño porque en números brutos es la que mayor cantidad de contenido produce; la sorpresa quizás se encuentra en Disney+, pero también en Apple TV+, ya no son las más veteranas, pero sus cifras son contundentes; y luego está HBO Max, que si tiene que dar algo, es pena.

Dicho lo cual, hay que matizar un poco está información, tanto por lo que respecta a la publicación original -ya matizan ellos algún dato también- como a su interpretación a este lado del Atlántico, porque las cosas no son iguales aquí y allí.

Por ejemplo, es bien conocido que, por lo general, los catálogos de todas las plataformas son más copiosos en Estados Unidos que en Europa, luego es más probable que allí haya más contenidos en 4K que aquí. Asimismo, mientras que en Estados Unidos se pueden contratar por separado los servicios listados, aquí no y mucho del contenido de Hulu se puede encontrar en Disney+ (Disney es la propietaria de Hulu), pero también en HBO Max.

Todas estas variantes variarán, por lo tanto y sin redundancia que valga, los números mostrados más arriba. Pese a ello, no da la sensación, conociendo la oferta de todas las plataformas que se comercializan aquí, que los porcentajes fuesen a ser muy diferentes.

Otros datos de interés a este respecto es que sí, Netflix es la que más cosas en 4K tiene, pero… es la única que te cobra más caro por ello. Aunque el plan más caro de Netflix también amplía los dispositivos conectados a la vez, su contratación es requisito imprescindible ara disfrutar de 4K y si a ello le sumamos lo mediocre de su catálogo, se antoja como un gasto excesivo.

Por último está la reserva de siempre, y es que si bien hay diferencias al ver un vídeo en Full-HD o en 4K, la reducción de calidad para aligerar el peso de los archivos en transmisión a la que someten los servicios a sus contenidos en 4K, hace que no sea lo mismo ver algo en 4K en uno u otro, no digamos ya si se compara esa transmisión con reproducir un contenido local.

Son muchos los pormenores que una lista en apariencia sencilla de procesar como la expuesta deja a quien desee profundizar un poco en ella. Pero es lo que hay.