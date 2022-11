Windows 11 es un sistema operativo que ha estado marcado desde su lanzamiento por una gran polémica, no solo por los cambios que introdujo a nivel estético y que, ciertamente, no gustaron a todo el mundo, sino también por otros cambios a nivel funcional que fueron poco acertados, y también por problemas de rendimiento y errores.

La llegada de diferentes actualizaciones cargadas de errores de mayor o menor importancia no ha contribuido a mejorar la reputación de este sistema operativo que, a día de hoy, sigue sin despegar en cuota de mercado, y que ha dejado a Microsoft con un problema importante entre manos, y es que Windows 10 podría convertirse en «el nuevo Windows XP», es decir, en un sistema operativo al que los usuarios parecen aferrarse para evitar actualizar a Windows 11.

Como recordarán muchos de nuestros lectores, muchos usuarios siguieron utilizando Windows XP incluso a pesar de que este ya no tenía soporte, y lo mismo sucedió con Windows 7. Está claro que Microsoft es consciente del problema, y por eso ha iniciado una nueva campaña para publicitar Windows 11 como una actualización gratuita, os lo puedo confirmar porque esta misma mañana, nada más encender el PC, me ha salido un aviso a pantalla completa en el que Microsoft me animaba a actualizar a Windows 11.

Esta nueva campaña consta de varias pantallas en las que Microsoft insiste en que actualices a Windows 11, tanto que tienes que rechazarlo tres veces, y para colmo en la primera ventana la opción de no actualizar aparece con un tamaño muy reducido y hay que mirar con un mínimo de detenimiento para poder apreciarla. Se ve, sí, pero no es casualidad que la opción de actualizar aparezca en grande y destacada y que con la de no actualizar ocurra todo lo contrario.

Microsoft es libre de promocionar sus productos, y no veo nada malo en mostrar un mensaje a los usuarios indicando que pueden actualizar gratis a Windows 11, pero no debería hacerse de esta manera porque cabe la posibilidad de que algunos acaben actualizando por error de forma directa, y sin haber hecho una copia de seguridad previa, algo que podría dar pie a situaciones complicadas.

Sobre Windows 11, debo decir que no he tenido problemas importantes con las instalaciones que utilizo en mi portátil y en el banco de pruebas (solo tuve un problema grave con este último relacionado con el Wi-Fi, pero fue hace un tiempoo). Con todo, ambos son equipos de nueva generación y cuentan con compontes de alto rendimiento así que es lo normal, es decir, no tendría sentido que Windows 11 funcionase mal en un PC de alto rendimiento y con componentes a la última.

No obstante, hay que recordar que incluso las actualizaciones más recientes de Windows 11 han venido cargadas de problemas, y por ello sigo sin terminar de animarme a dar el salto a dicho sistema operativo en mi PC principal, que va a seguir utilizando Windows 10 durante un tiempo considerable.