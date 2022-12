El gigante de Cupertino no ha dudado en reciclar de forma parcial el diseño de sus smartphones más icónicos para crear nuevos modelos, y según una nueva filtración en Apple están tan comprometidos con esta estrategia que incluso han considerado la posibilidad de reciclar el diseño del iPhone 5c, un smartphone que podemos considerar como el único fracaso real de los de la manzana mordida en el sector móvil.

No es difícil apreciar esa estrategia por parte de Apple, ya que sin ir más lejos tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Pro, y sus versiones Plus y Pro Max, tienen la misma línea y el mismo marco plano que vimos en el iPhone 5s, y la terminación con doble capa de cristal que debutó en el iPhone 4. También hemos visto un reciclaje aún más claro de diseño en los iPhone SE, que adoptaron la línea del iPhone 5s y del iPhone 8.

El caso es que Apple todavía no ha decidido el diseño del iPhone 15, y como os he dicho al principio las últimas informaciones que estamos viendo indican que la compañía de la manzana podría reutilizar el diseño del iPhone 5c para trasladarlo, de forma total o parcial, a su próximo smartphone estrella. De momento no hay nada decidido, es decir, solo es una posibilidad, y francamente me parecería una mala idea.

La línea del iPhone 5c con matices redondeados y esa terminación tan plana estaba claramente inspirada en el iPhone 3G, y aunque en su momento pudiese ser apropiada para un smartphone de plástico con un enfoque más económico creo que su aplicación a un modelo tope de gama sería un paso atrás, tanto por estética como por ergonomía. Al mismo tiempo, también creo que Apple debería dejar de buscar inspiración en el pasado y que haría bien en atreverse a diseñar un iPhone verdaderamente innovador. Sé que es pedir mucho, y que lo más probable es que no se cumpla, pero siendo honestos Apple no es la única que viene pecando de continuismo.

Veremos en qué acaba quedando todo esto, pero me inclino a pensar que Apple finalmente no reutilizará el diseño del iPhone 5c. Volviendo al iPhone 15 ya sabemos que este nuevo smartphone llegará en septiembre del año que viene, que adoptará la Dynamic Island y que estará equipado con el SoC Apple A16, el mismo que utilizan los actuales iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. El resto de sus especificaciones se desconocen, pero se rumorea que Apple podría mantener la misma configuración de RAM y de almacenamiento que hemos visto en el iPhone 14.