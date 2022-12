Google se apunta al scroll continuo

Desde hace ya algunos años, el scroll continuo va ganando posiciones en Internet, y ahora parece que Google también se va a sumar a esta tendencia. Quizá no lo identifiques por su nombre, pero seguro que te has encontrado en muchísimas ocasiones con páginas web con scroll continuo, pues son todas aquellas que se componen de listas de resultados/enlaces en las que, al llegar al final de una determinada cantidad de los mismos, de manera automática se cargan otros tantos, incrementando de este modo el desplazamiento vertical (scroll) de la página a base de saltos y más saltos. En algunos casos, como ocurre en Twitter por poner un ejemplo, el scroll continuo es automático, en otros, como por ejemplo los resultados de búsquedas en MuyComputer y en las páginas por tipo de contenido (como en la de noticias), el usuario ejerce el control sobre el scroll continuo, al decidir si quiere cargar más resultados o no.

Este modo de representación de acceso a los listados (ya sean de resultados de búsquedas, de tipos de contenido, de imágenes y/o vídeos, etcétera) proporciona un acceso más rápido a la información que aquellos casos en los que los resultados se muestran por páginas pero, por contra, en el caso del scroll continuo automático, impide el acceso a la información del pie (footer) de la página web, algo que puede llegar a resultar muy frustrante si, por la razón que sea, deseas acceder al mismo (por ejemplo para consultar los términos legales o la información de contacto, que suele emplazarse en esa ubicación). Personalmente, esta es la razón por la que prefiero una y mil veces el scroll continuo no automático.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you’ll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm

— Google (@Google) December 5, 2022